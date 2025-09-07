Польша поднимала авиацию из-за ночной атаки РФ по Украине
В ночь на 7 сентября Польша подняла в воздух авиацию, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перевели в состояние наивысшей готовности из-за массированного удара России по Украине.
Об этом сообщило оперативное командование ВС Польши, передает Цензор.НЕТ.
В воздушном пространстве страны действовали польские и союзные истребители. "Подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", - говорится в заявлении.
Впоследствии в командовании уточнили, что операции польских и союзных ВВС завершились после прекращения ударов РФ по целям в Украине. К обеспечению безопасности воздушного пространства привлекались F-35 Королевских ВВС Нидерландов.
Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.
Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.
Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.
Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.
По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А пшекі авіацію тренують..та хоч би тренували на нашій території, відключили транспондери - й гей воли...сцикуни..
По друге - пшекі - передали 14 літаків міг29, вивчайте матчастину. Двома траншами.
Кожен раз поляки підіймають авіацію , але ще жодного кацапського дрона не збили , хоча вони долітають вже ледве не до Варшави . !! То навіщо полякам авіація , щоб горобців ганяти ??
тренуються, терміново евакуюватися за віслу.
Я на фоні сцикливих пшаків завжди наводжу приклад турків. Вони попередили кацапню не залітати своїми бомберами на їх територію. Один кацап ризикнув і залетів на 24 секунди до турків, і цього хатило, щоб відправити кацапа в край вічної охоти, до йосі кака.бздона. А шо там поляки? Вони тільки кордони блокують, знаючи, що за це їм рило не начастять. Одним словом, бояться всього від кацапів, навідь дронів. Одним словом, нема від них ніякого толку. Добре хоть зброю пропускають для України. А так - гнилий народ, всього боїться.
Еще польська не згинела, но дала вже душок.