Польша поднимала авиацию из-за ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 7 сентября Польша подняла в воздух авиацию, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перевели в состояние наивысшей готовности из-за массированного удара России по Украине.

Об этом сообщило оперативное командование ВС Польши.

В воздушном пространстве страны действовали польские и союзные истребители. "Подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", - говорится в заявлении.

Впоследствии в командовании уточнили, что операции польских и союзных ВВС завершились после прекращения ударов РФ по целям в Украине. К обеспечению безопасности воздушного пространства привлекались F-35 Королевских ВВС Нидерландов.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

