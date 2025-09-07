РУС
Польша поднимала авиацию из-за ночной атаки РФ по Украине

Польша выделила средства для разминирования загрязненных территорий Украины

В ночь на 7 сентября Польша подняла в воздух авиацию, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перевели в состояние наивысшей готовности из-за массированного удара России по Украине.

Об этом сообщило оперативное командование ВС Польши, передает Цензор.НЕТ.

В воздушном пространстве страны действовали польские и союзные истребители. "Подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", - говорится в заявлении.

Впоследствии в командовании уточнили, что операции польских и союзных ВВС завершились после прекращения ударов РФ по целям в Украине. К обеспечению безопасности воздушного пространства привлекались F-35 Королевских ВВС Нидерландов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Матернова о ночном обстреле РФ по Украине: "Российский террор становится все более наглым. Он должен быть остановлен"

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по гражданскому палаточному лагерю на Сумщине: погибла женщина, 7 человек ранены. ФОТО

обстрел (29379) Польша (8654) самолет (3681)
+12
ЩО ПІДНІМАЛА.ЩО НЕ ПІДНІМАЛА- ОДИН КУЙ
07.09.2025 11:00 Ответить
+8
Навіщо ? Для понту ??
Кожен раз поляки підіймають авіацію , але ще жодного кацапського дрона не збили , хоча вони долітають вже ледве не до Варшави . !! То навіщо полякам авіація , щоб горобців ганяти ??
07.09.2025 11:05 Ответить
+5
Нахрєна? Шоби шо?
07.09.2025 11:04 Ответить
ЩО ПІДНІМАЛА.ЩО НЕ ПІДНІМАЛА- ОДИН КУЙ
07.09.2025 11:00 Ответить
За 300 м поряд, будинок розвалило.

А пшекі авіацію тренують..та хоч би тренували на нашій території, відключили транспондери - й гей воли...сцикуни..
07.09.2025 11:03 Ответить
07.09.2025 11:42 Ответить
Навіщо писати відверту маячню? Вам ніхто нічого не винен. Сикуни - це ж у поляків пів армії в бігах, чверть в розшуку, ага
07.09.2025 11:52 Ответить
То й не пишіть
07.09.2025 12:04 Ответить
«Пшекі», як ви виразилися, подарили пару десятків МіГ-29, які ми сьогодні піднімали у небо у себе
07.09.2025 13:35 Ответить
Такі назви - український менталітет. З якою повагою німці називали своїх високопосадовців:"рейхсфюрер СС міністр внутрішніх справ" або " обергруппенфюрер СС генерал армії". Українці називають: пересидент, міністерва, посел, послиця, депутачка, народні оббиранці.......
07.09.2025 13:43 Ответить
А, ну так - перепрепіздента може рейхсфюрером називати? Цього жида???
07.09.2025 14:00 Ответить
За зневажливу російську назву поляків не банять. Мене забанили і відправили на 3 дні на гауптвахту за такий допис:" Серед відомих гангстерів минулого була більшість італійського походження, але були і наші рідні маланці".
07.09.2025 14:12 Ответить
))) треба три лайки..мене постійно банять, хз за що...
07.09.2025 14:21 Ответить
Не ви, а ми. То по перше. По друге, там час рольників настає.
07.09.2025 13:55 Ответить
Не ви - а ми. Ви там десь далеко. Це по перше.

По друге - пшекі - передали 14 літаків міг29, вивчайте матчастину. Двома траншами.
07.09.2025 14:10 Ответить
Нахрєна? Шоби шо?
07.09.2025 11:04 Ответить
Сцикотно ляхам.
07.09.2025 11:05 Ответить
Навіщо ? Для понту ??
Кожен раз поляки підіймають авіацію , але ще жодного кацапського дрона не збили , хоча вони долітають вже ледве не до Варшави . !! То навіщо полякам авіація , щоб горобців ганяти ??
07.09.2025 11:05 Ответить
Войсько польськє моторизоване на роверах.
07.09.2025 11:06 Ответить
та нехай вже куярять тих українців головне щоб союзників не зачепило….
07.09.2025 11:07 Ответить
А яка справа України, піднімає Польща свої літаки, чи ні? Краще б давали пораду своєму Верховному, що з 2019 року потрібно гроші витрачати на зброю, а не на асфальт. Поляки, хоч і в НАТО, але турбувалися і турбуються про свою армію, за своїх громадян. Я так розумію, що асфальтоукладчики і бітумовозки піднімати не потрібно, бо вони шахеди і ракети не збивають?
07.09.2025 11:12 Ответить
не позорься кацапепанный - поляки ТЕРПИЛЫ или еще хуже - и это стало ясно уже давно
07.09.2025 11:32 Ответить
Неймовірна потужність 💪
07.09.2025 11:12 Ответить
все вірно!
тренуються, терміново евакуюватися за віслу.
07.09.2025 11:13 Ответить
А шо це пшаки підіймали? І не боязно? А раптом ***** нападьот?
Я на фоні сцикливих пшаків завжди наводжу приклад турків. Вони попередили кацапню не залітати своїми бомберами на їх територію. Один кацап ризикнув і залетів на 24 секунди до турків, і цього хатило, щоб відправити кацапа в край вічної охоти, до йосі кака.бздона. А шо там поляки? Вони тільки кордони блокують, знаючи, що за це їм рило не начастять. Одним словом, бояться всього від кацапів, навідь дронів. Одним словом, нема від них ніякого толку. Добре хоть зброю пропускають для України. А так - гнилий народ, всього боїться.
07.09.2025 11:20 Ответить
Ляхам це допоможе як мертвому припарки. Як лиш дядько Сем забере свою рать з Європи (а уже грозиться...) ляхи обпудяться як у 39-му (та й раніше) Ляхи підлі і сикливі і не вояки.
07.09.2025 11:23 Ответить
никто ничего с Европы не заберет - не мечтайте кацапы
07.09.2025 11:33 Ответить
Ага , вспотіли ,захекались ще й напудилися.
07.09.2025 11:24 Ответить
Навіть уявляю страх польського пілота перед необхідністю нажати гашетку для збиття кацапського дрона. Бо це реальна можливість попасти в немилість до *****. Хай впаде ліпше на дах родини якихось рольніків. Потім скажемо що то український не в ту сторону полетів. А США підтвердять, як завжди.
07.09.2025 11:37 Ответить
Моєму кумові кума теж піднімала, але нічого не вийшло.
07.09.2025 11:38 Ответить
Політали, розважились...
07.09.2025 11:38 Ответить
Яка ******* новина. Побільше таких новин, одразу ж стало легше
07.09.2025 11:42 Ответить
А фермери мабуть пообсиралися та невийдуть на пікет?
07.09.2025 11:43 Ответить
А поляки понти колотять, могили розривають та пункти пропуску блокують...
07.09.2025 11:43 Ответить
Агентів ФСБ там дофіга .
07.09.2025 11:51 Ответить
Поляки ще гірші за бульбашів. У мене є знайомий бульбаш, правда родився тут в Україні, батьки його ще при совєтах переїхали сюди жити бо на бульбондії дуже бідно жили. Такееее *** єхидне, все з подйобочками, недомовочками та натяками розмовляє. Все у нього нЄАднАзначнА...
07.09.2025 12:00 Ответить
Вони між краплинами завжди ходять. Також були знайомі та й родичі живуть у Бацькарейху.
07.09.2025 12:26 Ответить
07.09.2025 11:50 Ответить
Покі віяки ЗСУ гинуть на фронті і цівільні у тилу, військо Польське тренуєтся.
Еще польська не згинела, но дала вже душок.
07.09.2025 11:51 Ответить
Була важка ніч для поляків. Співчуваємо
07.09.2025 12:01 Ответить
07.09.2025 12:11 Ответить
,,поднимала авиацию,,--- хоть выше крыши то взлетели или на бреющем рассекали воздух?
07.09.2025 12:11 Ответить
Жопку трохи припідняли)))
07.09.2025 14:04 Ответить
Героїчно! Потужно! Це вам не українське збіжжя додолу висипати, це ух як героїчно. Буде що дудам розказати потомкам після перемоги України у війні не лише за свою незалежність, а й за безпеку Польщі в числі багатьох європейських країн.
07.09.2025 12:30 Ответить
Все що вони вміють це підніматитись і льондовачь, а більше вони не вміють,це як у їхній пісні ,групи Ledi Pamk, Fabryka mawp,fabryka psuw,rezerwat dzikich stwozen...
07.09.2025 12:36 Ответить
 
 