РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9823 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Украины
1 017 24

Матернова о ночном обстреле РФ по Украине: "Российский террор становится все более наглым. Он должен быть остановлен"

матернова

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова призвала международное сообщество остановить российский террор после массированного удара РФ по Украине в ночь на 7 сентября

Об этом она написала в Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что во время атаки Россия выпустила рекордное количество средств поражения - более 800 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Под обстрелами оказались Киев, Кривой Рог, Одесса и другие города. В столице повреждено здание Кабинета Министров.

"Российский террор продолжается. Становится все более наглым... Российский террор должен быть остановлен", - написала Матернова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига о ночной массированной атаке РФ по Украине: "Российские антирекорды террора требуют жесткого ответа - новых санкций"

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за дроновой атаки повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 1300 БпЛА, почти 900 КАБов и до 50 ракет применила РФ по Украине с начала сентября, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (29379) Матернова Екатерина (83)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
що Ви цьоцю 3,14здите,,,?Ви лицемірні потвори , котрі разом з американськими прорашистськими шлюхами ,залишили Україну на одинці з рашистським вбивцею і окупантом
показать весь комментарий
07.09.2025 10:52 Ответить
+9
Міжнародна спільнота спить та бачить, щоб Україна скоріше вже здалася та зникла, щоб вони могли знову торгувати, співпрацювати та заробляти на терористах кацапах.
показать весь комментарий
07.09.2025 10:55 Ответить
+6
Йшов четвертий рік найкривавішої війни на планеті за останні 80 років . Політики ЄС все говорили про те що російський терор повинен бути зупинений )) , а терор їх все не слухав і не зупинявся .
показать весь комментарий
07.09.2025 11:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.09.2025 10:48 Ответить
Ну зупини той терор. З 22 року зупиняють всім цивілізованим світом.
показать весь комментарий
07.09.2025 10:48 Ответить
Мабуть ти хотів сказати - НЕ зупиняють з 22 року. Бо це вже очевидно, в які ряси його не ряди.
показать весь комментарий
07.09.2025 11:39 Ответить
що Ви цьоцю 3,14здите,,,?Ви лицемірні потвори , котрі разом з американськими прорашистськими шлюхами ,залишили Україну на одинці з рашистським вбивцею і окупантом
показать весь комментарий
07.09.2025 10:52 Ответить
Трампло якщо не буде нічого говорити путіну, тією мовою яку він розуміє, а саме даючи Україні велику кількість зброї, для знищення росіян і їх потужностей, а буде і далі плазувати перед ним, як безпорадний вуж, то то путін-терорист буде тільки посилювати удари по жінкам і дітям.
показать весь комментарий
07.09.2025 10:54 Ответить
Міжнародна спільнота спить та бачить, щоб Україна скоріше вже здалася та зникла, щоб вони могли знову торгувати, співпрацювати та заробляти на терористах кацапах.
показать весь комментарий
07.09.2025 10:55 Ответить
можно зупинити 🤡 , зеленською відставкою , але ті % повинні голосно самі себе вже захищати , хочь картонками ... таку війну могли вибрати у 19 р. тількі напів розумні...
показать весь комментарий
07.09.2025 10:55 Ответить
Ви неправі..ті ж самі бабушки-старушки - проти зе...
показать весь комментарий
07.09.2025 11:27 Ответить
Марина сьогодні я з цими бабульками згодна , як шо вони порозумнішали після 22р... але як болить мені за втраченний шанс у 19р ,мати мир та радість життя ...
показать весь комментарий
07.09.2025 13:29 Ответить
Кому це ви кажете, пані Матернова? Українцям?
показать весь комментарий
07.09.2025 10:57 Ответить
Ага. Зараз коаліція неспроможних як вдарить великою стурбованістю в відповідь на повітряну атаку рашистів
показать весь комментарий
07.09.2025 10:58 Ответить
вона повинна щось казати інакше постане питання навіщо її утримувати
показать весь комментарий
07.09.2025 11:02 Ответить
Наши друзья нас не забывают. На каждый кацапский налёт - ответный залп потужной озабоченности и мощных призывов.
показать весь комментарий
07.09.2025 11:05 Ответить
Кацапські активи не конфіскуєм, війська не відправим, заморозим гучним піздєжом💩
показать весь комментарий
07.09.2025 11:05 Ответить
Щиро дякуємо за турботу, пані посол.
Четвертий (одинадцятий) рік дякуємо...
показать весь комментарий
07.09.2025 11:09 Ответить
Знаєте..поряд ночером був прильот..я перший раз за тиждень заснула..тьльки зранку дізналась, де прилетіло, син написав..ніхто не загинув, славбогу

Я мрію поспати..нормально, без тривог..годин 6..
показать весь комментарий
07.09.2025 11:32 Ответить
Йшов четвертий рік найкривавішої війни на планеті за останні 80 років . Політики ЄС все говорили про те що російський терор повинен бути зупинений )) , а терор їх все не слухав і не зупинявся .
показать весь комментарий
07.09.2025 11:11 Ответить
Пердь....і великі бульбашки в калюжі.
показать весь комментарий
07.09.2025 11:14 Ответить
Рашу потрібно негайно розвалювати . Має бути міжнародний штаб по руйнуванню раши
показать весь комментарий
07.09.2025 11:45 Ответить
Ось такі фото треба розсилати по усім країнам , ЗМІ, офісам президентів,університетам
Усі повинні ненавидити кацапів
показать весь комментарий
07.09.2025 11:54 Ответить
Зупинений ким? ЭЄрогейськими імпотентами? Чи Трампом, у якого френд Вова? Ким зупинений? Ви, довбойоби, собі в "партнери" набрали кончених сцикунів, які ховаються за спиними українських дітей, "тільки б не ескалація!", а тепер верещите.
показать весь комментарий
07.09.2025 12:19 Ответить
Він буде зупинений-коли несколько раз примерно вот так же от.****** Москву...Меня лично эта политика терпильства и неспроможности власти отважиться на ответный удар-просто достала...Никто не будет с Украиной считаться и договариваться и вести вообще какой то диалог,пока можно вот так вот безнаказанно убивать гражданских людей,без каких либо последствий и ответных мер...Это уже перешло все грани...А ответной реакции-как не было,так и нет...кроме видосов,марафонов и прочей брехливой х.йни
показать весь комментарий
07.09.2025 13:02 Ответить
Кремль завоював америку, тепер можна творити терор без оглядки. Зараз вся вина на трампівській америці, це саме трампакс заохочує москву.
показать весь комментарий
07.09.2025 13:23 Ответить
 
 