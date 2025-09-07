Матернова о ночном обстреле РФ по Украине: "Российский террор становится все более наглым. Он должен быть остановлен"
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова призвала международное сообщество остановить российский террор после массированного удара РФ по Украине в ночь на 7 сентября
Об этом она написала в Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Она напомнила, что во время атаки Россия выпустила рекордное количество средств поражения - более 800 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Под обстрелами оказались Киев, Кривой Рог, Одесса и другие города. В столице повреждено здание Кабинета Министров.
"Российский террор продолжается. Становится все более наглым... Российский террор должен быть остановлен", - написала Матернова.
Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.
Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.
Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за дроновой атаки повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.
Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.
По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.
Четвертий (одинадцятий) рік дякуємо...
Я мрію поспати..нормально, без тривог..годин 6..
Усі повинні ненавидити кацапів