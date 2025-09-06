Более 1300 БПЛА, почти 900 КАБ и до 50 ракет применила РФ по Украине с начала сентября, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Только с начала сентября Россия применила против Украины более 1300 ударных БпЛА, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет различных типов. Сегодня ночью снова были удары по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение первой недели сентября враг нанес удары по Черниговской, Харьковской, Одесской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской и Львовской областях. Взрывы раздавались практически во всех регионах Украины.

Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает затягивать войну, пытается сделать из дипломатии откровенный фарс.

"И на это должна быть общая реакция: на обстрелы и разрушения, на игнорирование дипломатических усилий и цивилизованного диалога. Абсолютно прав Президент Трамп: чтобы разблокировать дипломатию, нужны действенные ограничения на российскую торговлю нефтью и газом", - отметил он.

Президент призвал усилить санкционное давление, поставки оружия для Украины и гарантировать невозможность повторения подобных вторжений в будущем.

"Длительный мир требует действенных и настоящих гарантий безопасности. Работаем для реализации всех этих составляющих надежного мира в будущем. Спасибо всем партнерам, которые поддерживают Украину и наших людей", - добавил Зеленский.

