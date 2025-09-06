РУС
Более 1300 БПЛА, почти 900 КАБ и до 50 ракет применила РФ по Украине с начала сентября, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Только с начала сентября Россия применила против Украины более 1300 ударных БпЛА, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет различных типов. Сегодня ночью снова были удары по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение первой недели сентября враг нанес удары по Черниговской, Харьковской, Одесской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской и Львовской областях. Взрывы раздавались практически во всех регионах Украины.

Обстрелы Украины

Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает затягивать войну, пытается сделать из дипломатии откровенный фарс.

"И на это должна быть общая реакция: на обстрелы и разрушения, на игнорирование дипломатических усилий и цивилизованного диалога. Абсолютно прав Президент Трамп: чтобы разблокировать дипломатию, нужны действенные ограничения на российскую торговлю нефтью и газом", - отметил он.

Президент призвал усилить санкционное давление, поставки оружия для Украины и гарантировать невозможность повторения подобных вторжений в будущем.

"Длительный мир требует действенных и настоящих гарантий безопасности. Работаем для реализации всех этих составляющих надежного мира в будущем. Спасибо всем партнерам, которые поддерживают Украину и наших людей", - добавил Зеленский.

Зеленский Владимир обстрел
+12
Потужний ******** опустився до озвучування статистики.
Де наші ракети виродок?
06.09.2025 11:07 Ответить
+9
Де наші КАБи,статистик всратий?
06.09.2025 10:56 Ответить
+9
то були безпилотники а не розпіарені зеленим неіснуючи ракети фламінго
06.09.2025 11:10 Ответить
як там з фламінго балабол??
06.09.2025 10:56 Ответить
вчора зграя фламінго спалили нпз
06.09.2025 11:08 Ответить
то були безпилотники а не розпіарені зеленим неіснуючи ракети фламінго
06.09.2025 11:10 Ответить
То була зграя фламiнгикинь
06.09.2025 13:49 Ответить
Швидше за все існуюча. Але вона 100% збивається ппо. Дуже велика , тому дуже добре виявляється радарами. Експерти просто не розуміють сенсу її виробництва. Тобто, якщо запустити одночасно в одному напрямку велику кількість + імітатори, то одна, дві, три можуть в щось велике влучити. Але ккд цієї затії прямує до 0.
06.09.2025 14:07 Ответить
Де наші КАБи,статистик всратий?
06.09.2025 10:56 Ответить
А контрнаступ весною буде? Кава в Криму влітку?
06.09.2025 10:58 Ответить
Якби тоді наш Лідор був президентом, він би вмер за Крим...чотири рази
06.09.2025 11:31 Ответить
Але зє здав 40% території України,за 3 доби,і чомусь не вмер! Нажаль.
06.09.2025 11:42 Ответить
Потужний ******** опустився до озвучування статистики.
Де наші ракети виродок?
06.09.2025 11:07 Ответить
А що може робити тупий нарік?Грає роль призедента за сценарієм з Лубянки
06.09.2025 11:31 Ответить
У відповідь друг Міндіч застосував золоту ракету-унітаз "Срай-мінго"
06.09.2025 11:27 Ответить
Не можу розібратися що сказав ЗЄля: це «травневі шашлички», чи «оні тоже люді - оні нє нападут»?
06.09.2025 11:32 Ответить
Вопрос,а сколько у них кабов вообще? не бесконечное же количество запасов? или они их производят?
06.09.2025 11:33 Ответить
Бесконечно. В России внутренний цикл производства бомб. Вопрос исключительно в людях, которые работают на их производство.
06.09.2025 11:37 Ответить
А Украина сколько?
06.09.2025 11:36 Ответить
А де 3.000 ракет обіцяні особисто zєленським у 2025 році?
Чи знов гумор?
-"Ви б'єте ракетами по окупантах?"
- Ні! Ми вигадуємо назви і показуємо їх по ТБ на "єдиному марафоні!"
06.09.2025 11:40 Ответить
Гроші освоєні? Освоєні. А є ті ракети, чи не має. Долітають вони до цілі, чи збиваються. Це вже зєльоним клептократам не цікаво.
06.09.2025 14:10 Ответить
Новосельцев грёбаный.
06.09.2025 12:07 Ответить
 
 