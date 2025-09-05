Украина будет отвечать на удары РФ по энергетике, терпеть в темноте никто не будет, - Зеленский

Украина отвечает и планирует в дальнейшем отвечать на российские удары по украинским энергообъектам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина отвечает на российские удары по нашим энергообъектам и будет отвечать", - сказал глава государства.

Президент добавил, что "просто терпеть в темноте никто не будет".

Читайте также: На встрече с Путиным не было разговоров об энергетической блокаде Украины, - Фицо