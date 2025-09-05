2 123 26
Украина будет отвечать на удары РФ по энергетике, терпеть в темноте никто не будет, - Зеленский
Украина отвечает и планирует в дальнейшем отвечать на российские удары по украинским энергообъектам.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украина отвечает на российские удары по нашим энергообъектам и будет отвечать", - сказал глава государства.
Президент добавил, что "просто терпеть в темноте никто не будет".
То ти справді чекаєш цього від нашого неголеного херпіду?
І так вже зрозуміло, що знову у темряві все буде
В скобках приведены данные для комплекса «Точка-У».Дальность стрельбы:
минимальная: 15 (15) кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-10 [6]максимальная: 70 (120) кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-militaryrussia-5 [5]
Які пукнуть у медіа - і зникають.
Шикарне маніпулювання вівцемасою
за 7 місяців "царювання" трампона в США репутація "поліцейського світу" майже знищена, за 6+ років "царювання" зеленої плісняви суб'єктність України теж майже знищена. Але бажання лишитись при владі є і воно виводить на дорогу від "папєрєдніка" - "АРМІЯ, МОВА, ВІРА".
"Миші плакали, кололися, але продовжували жерти кактус" (с)