РУС
Украина будет отвечать на удары РФ по энергетике, терпеть в темноте никто не будет, - Зеленский

Зеленский и Фицо в Ужгороде 5 сентября

Украина отвечает и планирует в дальнейшем отвечать на российские удары по украинским энергообъектам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина отвечает на российские удары по нашим энергообъектам и будет отвечать", - сказал глава государства.

Президент добавил, что "просто терпеть в темноте никто не будет".

Зеленский Владимир россия энергетика
+7
Шо невже буде бити по підстанціям фламінгами, коли в рашці вдарять морози, щоб рускіє мерзли? Та ну, не вірю
05.09.2025 20:11
+6
Короткий кінець із короткими мізками у нього.

І так вже зрозуміло, що знову у темряві все буде
05.09.2025 20:21
+5
терпіли темряву, зараз терпимо шахеди і ракети, схоже, що будемо терпіти і темряву, і шахеди, і ракети одночасно
05.09.2025 20:34
там же л'юдіііі!
=======
То ти справді чекаєш цього від нашого неголеного херпіду?
05.09.2025 20:24
Це ще раз доводить, що військові цілі обирають питаючи дозволу у Зеленьських, а не за військовою логікою
05.09.2025 20:29
Вот тілько по Мацкві я відповідати не буду, бо це ж ракети потрібні, а не моя рожевая фламінга та мій короткий нептун.
05.09.2025 20:16
Запізно пити Боржомі, коли нирки відмовили. Це потрібно було робити ще у 2022 році.
05.09.2025 20:22
По перше ще нічого не пізно. По друге раніше було нічим лупити по Сосії. По третє війна почалася в 2014 тоді і потрібно було лупити коли в нас було дохера Точка У
05.09.2025 20:32
У мене була можливість у грудні 2022 року вирубити електрику на окупованої території Херсонської і Запорізької областей і південної частини Донецької області. Вивести на декілька тижнів, якщо не місяців. Москалі зробили КП біля трансформаторної підстанції Каховської ГЕС. Мені заборонили це робити і погрожували карною справою, бо це була політична заборона.
05.09.2025 20:49

В скобках приведены данные для комплекса «Точка-У».Дальность стрельбы:
минимальная: 15 (15) кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-10 [6]максимальная: 70 (120) кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-militaryrussia-5 [5]
05.09.2025 20:56
05.09.2025 20:24
Ну нарешті, як шо це правда а не чергова Вавіна брехня.
05.09.2025 20:31
У нього мабуть ліхтарик є, шоб не сидіти в темряві.
05.09.2025 20:32
Мабуть президентський ліхтарик. Є ж серія ліхтариків "Police", а у нього серія ліхтариків "President" А у мене Delta 2 на всяк випадок
05.09.2025 20:40
Слава Богу додумались! Фламінгом привидним як шарахнем! І Сапсаном і Рутою та там багато ще...
05.09.2025 20:33
І ще багато нових цікавих назв...
Які пукнуть у медіа - і зникають.

Шикарне маніпулювання вівцемасою
05.09.2025 20:43
за кілька місяців перевіримо, сподіваюся, що доживемо
05.09.2025 20:35
Я навіть в Києві примудрився дві сонячні панелі підвісити під вікном, минулим літом дуже виручали
05.09.2025 20:42
Аброхамія, аж пробілів від таких слів, найвеличнішого асфальтувальника, усіх часів та народів!
05.09.2025 20:36
А до цього чого не відповідали? Знищення ТЕЦ, ТЕС, газовидобування, енергорозподілення 2 роки тому і по цей час - то не привід? Чи нарешті довелося відновити ракетні програми "клятого бариги" і з'являється чим бити? Асфальт не канає? А що трапилось?
за 7 місяців "царювання" трампона в США репутація "поліцейського світу" майже знищена, за 6+ років "царювання" зеленої плісняви суб'єктність України теж майже знищена. Але бажання лишитись при владі є і воно виводить на дорогу від "папєрєдніка" - "АРМІЯ, МОВА, ВІРА".
"Миші плакали, кололися, але продовжували жерти кактус" (с)
05.09.2025 20:38
спалить рашку нах!
05.09.2025 20:44
Потужно відповідатимеш потужними гундосиками?
05.09.2025 21:01
просто мрію про відповідь прильотом у грудні у турбінний зал Конаковської ДРЕС. Для початку.
05.09.2025 21:03
Та хто ще звертає увагу на цього обкуреного мудака.
05.09.2025 21:06
Заморозити кацапію взимку. Україна має для цього всі умови.
05.09.2025 21:11
Та там борги ще з 2022.
05.09.2025 21:22
 
 