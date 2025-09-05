Україна відповідатиме на удари РФ по енергетиці, терпіти в темряві ніхто не буде, - Зеленський
Україна відповідає й планує надалі відповідати на російські удари по українських енергооб’єктах.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Україна відповідає на російські удари по наших енергооб'єктах і буде відповідати", - сказав глава держави.
Президент додав, що "просто терпіти у темряві ніхто не буде".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль