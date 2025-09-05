УКР
Україна відповідатиме на удари РФ по енергетиці, терпіти в темряві ніхто не буде, - Зеленський

Зеленський та Фіцо в Ужгороді 5 вересня

Україна відповідає й планує надалі відповідати на російські удари по українських енергооб’єктах.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна відповідає на російські удари по наших енергооб'єктах і буде відповідати", - сказав глава держави.

Президент додав, що "просто терпіти у темряві ніхто не буде".

