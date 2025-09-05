РУС
Удар по Закарпатью
1 410 16

Зеленский посетил разрушенный российскими ракетами американский завод в Мукачево. ВИДЕО

В пятницу, 5 сентября, президент Владимир Зеленский посетил завод Flextronics в Мукачево, который подвергся российскому обстрелу 21 августа.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Завод Flextronics в Мукачево - предприятие с американскими инвестициями. Здесь производили бытовую технику. Россия нанесла по нему ракетный удар утром 21 августа. Из-за этого удара пострадали 17 человек, некоторые из них до сих пор в больнице", - рассказал президент.

Зеленский пообщался с представителями предприятия - о работе завода и его восстановлении.

"К сожалению, российские ракеты и дроны бьют по всей стране. Но я очень благодарен всем, кто работает здесь. Для нас очень важно, что американский бизнес присутствует в Украине. Мы будем делать все, чтобы максимально помочь предприятию быстро восстановиться", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ночью 21 августа враг ударил крылатыми ракетами по одному из предприятий в Мукачево. Вследствие удара разрушены складские помещения, вспыхнул пожар.

Читайте также: Государство может выделить $400 тысяч на восстановление завода Flex в Мукачево стоимостью $65 миллионов, - ОВА

Автор: 

завод (523) Зеленский Владимир (21830) Мукачево (359) обстрел (29353) Закарпатская область (2673) Мукачевский район (19)
Топ комментарии
+5
Поїхав селфі в колекцію закинути, як на фоні згорілої "Мрії" з щасливою усмішкою на всю харю.
показать весь комментарий
05.09.2025 22:38 Ответить
+2
Власне для чого?
показать весь комментарий
05.09.2025 22:37 Ответить
+2
І як же без дерьмака на весь екран....
показать весь комментарий
05.09.2025 22:39 Ответить
Бідося ...
показать весь комментарий
05.09.2025 22:35 Ответить
невже забули

показать весь комментарий
05.09.2025 22:57 Ответить
Власне для чого?
показать весь комментарий
05.09.2025 22:37 Ответить
Бо це американський бізнес. І чудова нагода щось вимагати від штатів.
показать весь комментарий
05.09.2025 22:54 Ответить
Поїхав селфі в колекцію закинути, як на фоні згорілої "Мрії" з щасливою усмішкою на всю харю.
показать весь комментарий
05.09.2025 22:38 Ответить
І як же без дерьмака на весь екран....
показать весь комментарий
05.09.2025 22:39 Ответить
Тільки хотів написати а де п'дріло, як на 28 секунді п'дріло показали.
показать весь комментарий
05.09.2025 22:43 Ответить
Translator

наркоман в дії
показать весь комментарий
05.09.2025 22:42 Ответить
тільки б Зе знову в Суми не приперся дуже подякувати усім, хто там ще працює
(після його відвідувань так прилітає, що хоч спец. знак став)
показать весь комментарий
05.09.2025 22:44 Ответить
Тільки хотів написати а де п'дріло, як на 28 секунді п'дріло показали.
показать весь комментарий
05.09.2025 22:44 Ответить
Доречі, після того як трампон причепився до вована за костюм п'дріло (єрмачка) з костюма не вилазить.
показать весь комментарий
05.09.2025 22:47 Ответить
Дима, вы развязали войну, вы военные преступники, вы убийцы и анрессоры. Почему мы у вас будем спрашивать? Гарантии нужны нам от вас. Но самые лучшие гарантии это наша армия. И передай путину не братья, не может путин быть мне родственником, у меня в роду никогда не было зоофилов
показать весь комментарий
05.09.2025 22:51 Ответить
Останнім часом зебуїном засрали весь інфопростір, на ютубі курці ніде клюнути, скрізь небрите мурло сунуть в стрічку під ніс. Мабуть дуже непереливки з рейтингом.
показать весь комментарий
05.09.2025 22:57 Ответить
Оце наглядна гарантія безпеки від сша і Тампона. А скільки було обіцянок від адміністрації сша що вони будуть захищати свої інвестиції і корисні копалини. Даже своє майно вони не збираються захищати а на чужу країну їм вобще насрати.
показать весь комментарий
05.09.2025 23:00 Ответить
Відправте відео рижому маразматику, хай порадіє за друга владімира...
показать весь комментарий
05.09.2025 23:06 Ответить
Невже можна ракетами винести цілий завод, думає Бубочка. На ні, маяччня якась. Ракетів нам не нада. Так, показать рожеву дупу, т.е. фламінго, а от стрелять не нада.
показать весь комментарий
05.09.2025 23:16 Ответить
 
 