Зеленский посетил разрушенный российскими ракетами американский завод в Мукачево. ВИДЕО
В пятницу, 5 сентября, президент Владимир Зеленский посетил завод Flextronics в Мукачево, который подвергся российскому обстрелу 21 августа.
Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Завод Flextronics в Мукачево - предприятие с американскими инвестициями. Здесь производили бытовую технику. Россия нанесла по нему ракетный удар утром 21 августа. Из-за этого удара пострадали 17 человек, некоторые из них до сих пор в больнице", - рассказал президент.
Зеленский пообщался с представителями предприятия - о работе завода и его восстановлении.
"К сожалению, российские ракеты и дроны бьют по всей стране. Но я очень благодарен всем, кто работает здесь. Для нас очень важно, что американский бизнес присутствует в Украине. Мы будем делать все, чтобы максимально помочь предприятию быстро восстановиться", - подчеркнул глава государства.
Напомним, ночью 21 августа враг ударил крылатыми ракетами по одному из предприятий в Мукачево. Вследствие удара разрушены складские помещения, вспыхнул пожар.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
наркоман в дії
(після його відвідувань так прилітає, що хоч спец. знак став)