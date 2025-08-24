Держава може виділити $400 тисяч на відновлення заводу Flex у Мукачевому вартістю $65 мільйонів, – ОВА

Власники зруйнованого російським ударом заводу Flex у Мукачевому можуть отримати до 16 млн грн (близько $390 тисяч за поточним курсом) на відновлення підприємства за програмою "Зроблено в Україні".

Про це голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив Telegram за підсумками зустрічі з інвесторами та дирекцією атакованого російськими ракетами заводу.

За його словами, наразі розглядаються можливі варіанти релокації виробництва в межах Мукачівської громади, адже це підприємство є бюджетоутворюючим для цієї територіальної громади.

"Уже готові надати офісні приміщення для роботи керівництва заводу, аби компанія могла якнайшвидше відновити управлінські процеси. Також говорили про можливості програми "Зроблено в Україні", за якою на початковому етапі можна залучити до 16 млн грн на відновлення заводу", – написав Білецький.

Він наголосив, що Flex – це не лише робочі місця, а й важлива частина економіки Закарпаття.

"Робитимемо все, аби підприємство змогло швидко повернутися до роботи, а громада – отримати додаткові можливості для розвитку", – додав голова ОВА.

Компанія Flex є одним із світових лідерів з контрактного виробництва електроніки (EMS business) та дизайну. У 2007 році компанія збудувала завод в Мукачевому, але через кризу 2008 року завод запустили лише у 2012 році. У 2018 році додатково був побудований завод з лиття пластмаси. Завод має сучасне обладнання, на підприємстві виготовляється оснащення для споживчої електроніки, медичного, телевізійного, медійного обладнання тощо. Загальні інвестиції американської компанії в українське підприємство оцінюються у $65 млн.

Як повідомлялося, в ніч на 21 серпня Росія завдала масованого повітряного удару по території України. Зокрема, російські війська завдали удару по підприємству американської корпорації Flex у Мукачевому, що виготовляло електроніку.

Внаслідок ракетного удару постраждали 19 осіб. Решта із майже 600 працівників нічної зміни вчасно спустились в укриття і залишилися неушкодженими.