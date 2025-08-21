Росія вдарила по заводу американського виробника електроніки Flex у Мукачево (оновлено)

Вночі 21 серпня, Росія завдала масованого повітряного удару по території України. Зокрема, російські війська завдали удару по розташованому на Закарпатті американському підприємству, що виготовляло електроніку.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х.

"Повністю цивільний об'єкт, який не має жодного стосунку до оборони чи військових. Це не перша атака Росії на американський бізнес в Україні, після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших атак", – написав Сибіга.

Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький уточнив , що Росія завдала удару крилатими ракетами по одному з підприємств на Мукачівщині. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

Депутат міськради Ужгорода і журналіст Віталій Глагола додав, що близько 4:30 ранку дві російські ракети поцілили у територію заводу Flex в Мукачеві. Після удару на підприємстві спалахнула пожежа. За інформацією журналіста, на той час на території заводу перебували люди, є постраждалі.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що йдеться про цивільне підприємство, яке серед іншого виробляє кавомашини.

"Витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті. Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово. Зараз на підприємстві ще гасять пожежу. Станом на цей час відомо про 15 людей, які постраждали від цього удару. Усім їм надано необхідну допомогу", – написав голова держави у соцмережах.

Компанія Flex є одним із світових лідерів з контрактного виробництва електроніки (EMS business) та дизайну. У 2007 році компанія збудувала завод в Мукачево,Закарпатська область, (Україна). Сума інвестицій в підприємство склали $24,5 млн, але через кризу 2008 року завод запустили лише у 2012 році. У 2018 році додатково був побудований завод з лиття пластмаси. Завод має сучасне обладнання, на підприємстві виготовляється оснащення для споживчої електроніки, медичного, телевізійного, медійного обладнання тощо.

