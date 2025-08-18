Росія повністю знищила нафтобазу SOCAR на Одещині: це був другий удар за тиждень. ФОТО

У ніч на 18 серпня Росія атакувала Одеську область ударними БПЛА, спричинивши масштабну пожежу на об’єкті паливно-енергетичної інфраструктури.

До ліквідації наслідків залучили понад 100 рятувальників і добровольців, підрозділи Нацгвардії, а також пожежний робот і пожежний потяг "Укрзалізниці", за попередніми даними, жертв і постраждалих немає, повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

За попередніми даними азербайджанського видання Minval, була зафіксована серія прямих влучень, після чого виникла пожежа на нафтобазі SOCAR на Одещині. Пошкоджено всі резервуари, будівлю насосної станції, операторські та вагові, технічні приміщення, зруйновано огорожу. Обсяг зберігання даної нафтобази понад 16 тис. кубометрів.

Як повідомлялося, 8 серпня Росія вже завдавала удару по нафтобазі азербайджанської Socar на Одещині. Тоді повідомлялось, що внаслідок удару виникла пожежа, також було пошкоджено трубопровід дизельного пального.

Таким чином, за останній час це вже третя цілеспрямована атака Росії на об'єкти критичної інфраструктури в Україні, пов'язані з Азербайджаном, що співпало з ескалацією відносин між цими країнами.