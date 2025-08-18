БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Росія повністю знищила нафтобазу SOCAR на Одещині: це був другий удар за тиждень. ФОТО

пожежа

У ніч на 18 серпня Росія атакувала Одеську область ударними БПЛА, спричинивши масштабну пожежу на об’єкті паливно-енергетичної інфраструктури.

До ліквідації наслідків залучили понад 100 рятувальників і добровольців, підрозділи Нацгвардії, а також пожежний робот і пожежний потяг "Укрзалізниці", за попередніми даними, жертв і постраждалих немає, повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

За попередніми даними азербайджанського видання Minval, була зафіксована серія прямих влучень, після чого виникла пожежа на нафтобазі SOCAR на Одещині. Пошкоджено всі резервуари, будівлю насосної станції, операторські та вагові, технічні приміщення, зруйновано огорожу. Обсяг зберігання даної нафтобази понад 16 тис. кубометрів.

Пожежа на нафтобазі Socar в ніч на 18 серпня

Пожежа на нафтобазі Socar в ніч на 18 серпня

Читайте також: Співпраця з Україною продовжиться: Алієв відповів на удари Росії по українських проєктах Азербайджану (оновлено)

Як повідомлялося, 8 серпня Росія вже завдавала удару по нафтобазі азербайджанської Socar на Одещині. Тоді повідомлялось, що внаслідок удару виникла пожежа, також було пошкоджено трубопровід дизельного пального.

Таким чином, за останній час це вже третя цілеспрямована атака Росії на об'єкти критичної інфраструктури в Україні, пов'язані з Азербайджаном, що співпало з ескалацією відносин між цими країнами.

Правила форума Рада форумчан
Нашим "потужно-переможним" керівництвом і таким же командуванням не організована і не забезпечена ППО і ПРО об"єктів критичної інфраструктури. Про що тут базар? Пропиз.онами, відосіками і екскурсіями по світу таке не забезпечується. Все, що кацапи запускають - все долітає, руйнує і вбиває...
показати весь коментар
18.08.2025 14:38 Відповісти
А ось і кремлівський тролик тут як тут.
показати весь коментар
18.08.2025 16:22 Відповісти
"Пане президенте Алієв! Ти же обіцяв!"
показати весь коментар
18.08.2025 15:57 Відповісти
Диванному спецназу підгорає.
показати весь коментар
18.08.2025 16:21 Відповісти

