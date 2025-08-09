Росія завдала удару по нафтобазі азербайджанської Socar на Одещині, є постраждалі, – ЗМІ

В ніч на 8 серпня п'ять російських дронів типу "Шахед" завдали удару по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії Socar в Одеській області.

Внаслідок удару виникла пожежа, також пошкоджено трубопровід дизельного пального, повідомляє ЕП із посиланням на джерело в українських правоохоронних органах.

За словами співрозмовників видання, пожежу вдалося швидко локалізувати, але внаслідок удару РФ четверо співробітників отримали серйозні травми, їм надано невідкладну медичну допомогу. Розмір збитків наразі встановлюється.

"Офіційні дані розслідування ще не оприлюднені, однак локалізація попадань п'яти керованих дронів явно вказує на те, що нафтобаза була основною метою атаки", – зазначають правоохоронці.

Як повідомлялося, за останній час це вже друга цілеспрямована атака Росії на об'єкти критичної інфраструктури в Україні, пов'язані з Азербайджаном, що співпало з ескалацією відносин між цими країнами.

У ніч на 6 серпня Росія цілеспрямовано атакувала об’єкт газової інфраструктури – компресорну станцію "Оператора ГТС України" в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону. Вона використовувалася для імпорту газу до України Трансбалканським газопроводом з Азербайджану та із США через LNG-термінали у Греції, повідомляли у Міненерго.

Лише наприкінці липня група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією групи Socar – Socar Energy Ukraine.

Першу тестову поставку газу мали здійснити саме Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія – Румунія – український кордон.