Співпраця з Україною продовжиться: Алієв відповів на удари Росії по українських проєктах Азербайджану

Азербайджан засуджує авіаційні удари Росії по азербайджанських нафтогазових об'єктах в Україні, попри це, енергетична співпраця між двома країнами продовжиться.

Про це президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив під час телефоної розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, повідомляє Reuters із посиланням на пресслужбу азербайджанського лідера.

"Під час розмови обидві сторони засудили навмисні авіаудари Росії по нафтосховищу, що належить азербайджанській Socar в Україні, а також по інших азербайджанських об'єктах та газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ до України", – йдеться у заяві пресслужби Алієва.

"Вони наголосили на своїй впевненості, що ці атаки не перешкоджатимуть енергетичній співпраці між Азербайджаном та Україною", – зазначається у повідомленні.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський за результатами розмови наголосив, що країнам вдалося досягти суттєвих результатів у напрямку енергетичної співпраці.

"Працюємо далі над розширенням наших можливостей. Поінформував про російські удари по наших енергетичних об’єктах. Україна вважає це цілеспрямованим намаганням Росії заблокувати енергетичні шляхи, які гарантують нам та іншим європейським країнам енергетичну незалежність", – йдеться у повідомленні пресслужби Зеленського.

Читайте також: Словаччина хоче імпортувати азербайджанський газ територією України

За останній час це вже друга цілеспрямована атака Росії на об'єкти критичної інфраструктури в Україні, пов'язані з Азербайджаном, що співпало з ескалацією відносин між цими країнами.

У ніч на 6 серпня Росія цілеспрямовано атакувала об’єкт газової інфраструктури – компресорну станцію "Оператора ГТС України" в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону. Вона використовувалася для імпорту газу до України Трансбалканським газопроводом з Азербайджану та із США через LNG-термінали у Греції, повідомляли у Міненерго.

Лише наприкінці липня група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією групи Socar – Socar Energy Ukraine.

Першу тестову поставку газу мали здійснити саме Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія – Румунія – український кордон.