Зеленський відвідав зруйнований російськими ракетами американський завод у Мукачевому. ВIДЕО

У п'ятницю, 5 вересня, президент Володимир Зеленський відвідав завод Flextronics у Мукачевому, який зазнав російського обстрілу 21 серпня.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Завод Flextronics у Мукачеві – підприємство з американськими інвестиціями. Тут виробляли побутову техніку. Росія завдала по ньому ракетного удару вранці 21 серпня. Через цей удар постраждали 17 людей, деякі з них досі в лікарні", - розповів президент.

Зеленський поспілкувався з представниками підприємства – про роботу заводу та його відновлення.

"На жаль, російські ракети та дрони бʼють по всій країні. Але я дуже вдячний усім, хто працює тут. Для нас дуже важливо, що американський бізнес присутній в Україні. Ми будемо робити все, щоб максимально допомогти підприємству швидко відновитися", - наголосив очільник держави.

Нагадаємо, вночі 21 серпня ворог вдарив крилатими ракетами по одному з підприємств у Мукачевому. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

