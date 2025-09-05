УКР
1 522 16

Зеленський відвідав зруйнований російськими ракетами американський завод у Мукачевому. ВIДЕО

У п'ятницю, 5 вересня, президент Володимир Зеленський відвідав завод Flextronics у Мукачевому, який зазнав російського обстрілу 21 серпня.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Завод Flextronics у Мукачеві – підприємство з американськими інвестиціями. Тут виробляли побутову техніку. Росія завдала по ньому ракетного удару вранці 21 серпня. Через цей удар постраждали 17 людей, деякі з них досі в лікарні", - розповів президент.

Зеленський поспілкувався з представниками підприємства – про роботу заводу та його відновлення.

"На жаль, російські ракети та дрони бʼють по всій країні. Але я дуже вдячний усім, хто працює тут. Для нас дуже важливо, що американський бізнес присутній в Україні. Ми будемо робити все, щоб максимально допомогти підприємству швидко відновитися", - наголосив очільник держави.

Нагадаємо, вночі 21 серпня ворог вдарив крилатими ракетами по одному з підприємств у Мукачевому. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

завод (1058) Зеленський Володимир (25372) Мукачево (190) обстріл (30687) Закарпатська область (2154) Мукачівський район (20)
Топ коментарі
+7
Поїхав селфі в колекцію закинути, як на фоні згорілої "Мрії" з щасливою усмішкою на всю харю.
05.09.2025 22:38 Відповісти
+6
невже забули

05.09.2025 22:57 Відповісти
+3
Власне для чого?
05.09.2025 22:37 Відповісти
Бідося ...
05.09.2025 22:35 Відповісти
невже забули

05.09.2025 22:57 Відповісти
Власне для чого?
05.09.2025 22:37 Відповісти
Бо це американський бізнес. І чудова нагода щось вимагати від штатів.
05.09.2025 22:54 Відповісти
Поїхав селфі в колекцію закинути, як на фоні згорілої "Мрії" з щасливою усмішкою на всю харю.
05.09.2025 22:38 Відповісти
І як же без дерьмака на весь екран....
05.09.2025 22:39 Відповісти
Тільки хотів написати а де п'дріло, як на 28 секунді п'дріло показали.
05.09.2025 22:43 Відповісти
Translator

наркоман в дії
05.09.2025 22:42 Відповісти
тільки б Зе знову в Суми не приперся дуже подякувати усім, хто там ще працює
(після його відвідувань так прилітає, що хоч спец. знак став)
05.09.2025 22:44 Відповісти
Тільки хотів написати а де п'дріло, як на 28 секунді п'дріло показали.
05.09.2025 22:44 Відповісти
Доречі, після того як трампон причепився до вована за костюм п'дріло (єрмачка) з костюма не вилазить.
05.09.2025 22:47 Відповісти
Дима, вы развязали войну, вы военные преступники, вы убийцы и анрессоры. Почему мы у вас будем спрашивать? Гарантии нужны нам от вас. Но самые лучшие гарантии это наша армия. И передай путину не братья, не может путин быть мне родственником, у меня в роду никогда не было зоофилов
05.09.2025 22:51 Відповісти
Останнім часом зебуїном засрали весь інфопростір, на ютубі курці ніде клюнути, скрізь небрите мурло сунуть в стрічку під ніс. Мабуть дуже непереливки з рейтингом.
05.09.2025 22:57 Відповісти
Оце наглядна гарантія безпеки від сша і Тампона. А скільки було обіцянок від адміністрації сша що вони будуть захищати свої інвестиції і корисні копалини. Даже своє майно вони не збираються захищати а на чужу країну їм вобще насрати.
05.09.2025 23:00 Відповісти
Відправте відео рижому маразматику, хай порадіє за друга владімира...
05.09.2025 23:06 Відповісти
Невже можна ракетами винести цілий завод, думає Бубочка. На ні, маяччня якась. Ракетів нам не нада. Так, показать рожеву дупу, т.е. фламінго, а от стрелять не нада.
05.09.2025 23:16 Відповісти
 
 