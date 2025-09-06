УКР
Понад 1300 БпЛА, майже 900 КАБів та до 50 ракет застосувала РФ по Україні від початку вересня, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Лише з початку вересня Росія застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет різних типів. Сьогодні вночі знову були удари по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Так, протягом першого тижня вересня ворог завдав ударів по Чернігівській, Харківській, Одеській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській і Львівській областях. Вибухи лунали практично в усіх регіонах України.

Обстріли України

Зеленський наголосив, що Росія продовжує затягувати війну, намагається зробити з дипломатії відвертий фарс.

Також дивіться: Зеленський відвідав зруйнований російськими ракетами американський завод у Мукачевому. ВIДЕО

"І на це має бути спільна реакція: на обстріли та руйнування, на ігнорування дипломатичних зусиль і цивілізованого діалогу. Абсолютно правий Президент Трамп: щоб розблокувати дипломатію, потрібні дієві обмеження на російську торгівлю нафтою та газом", - зауважив він.

Президент закликав посилити санкційний тиск, постачання зброї для України та гарантувати неможливість повторення подібних вторгнень у майбутньому.

"Тривалий мир потребує дієвих і справжніх гарантій безпеки. Працюємо задля реалізації всіх цих складових надійного миру в майбутньому. Дякую всім партнерам, які підтримують Україну та наших людей", - додав Зеленський.

Також читайте: Україна відповідатиме на удари РФ по енергетиці, терпіти в темряві ніхто не буде, - Зеленський

Зеленський Володимир (25398) обстріл (30699)
+8
Потужний ******** опустився до озвучування статистики.
Де наші ракети виродок?
показати весь коментар
06.09.2025 11:07 Відповісти
+5
Де наші КАБи,статистик всратий?
показати весь коментар
06.09.2025 10:56 Відповісти
+5
то були безпилотники а не розпіарені зеленим неіснуючи ракети фламінго
показати весь коментар
06.09.2025 11:10 Відповісти
як там з фламінго балабол??
показати весь коментар
06.09.2025 10:56 Відповісти
вчора зграя фламінго спалили нпз
показати весь коментар
06.09.2025 11:08 Відповісти
то були безпилотники а не розпіарені зеленим неіснуючи ракети фламінго
показати весь коментар
06.09.2025 11:10 Відповісти
Де наші КАБи,статистик всратий?
показати весь коментар
06.09.2025 10:56 Відповісти
А контрнаступ весною буде? Кава в Криму влітку?
показати весь коментар
06.09.2025 10:58 Відповісти
Якби тоді наш Лідор був президентом, він би вмер за Крим...чотири рази
показати весь коментар
06.09.2025 11:31 Відповісти
Але зє здав 40% території України,за 3 доби,і чомусь не вмер! Нажаль.
показати весь коментар
06.09.2025 11:42 Відповісти
Потужний ******** опустився до озвучування статистики.
Де наші ракети виродок?
показати весь коментар
06.09.2025 11:07 Відповісти
А що може робити тупий нарік?Грає роль призедента за сценарієм з Лубянки
показати весь коментар
06.09.2025 11:31 Відповісти
У відповідь друг Міндіч застосував золоту ракету-унітаз "Срай-мінго"
показати весь коментар
06.09.2025 11:27 Відповісти
Не можу розібратися що сказав ЗЄля: це «травневі шашлички», чи «оні тоже люді - оні нє нападут»?
показати весь коментар
06.09.2025 11:32 Відповісти
Вопрос,а сколько у них кабов вообще? не бесконечное же количество запасов? или они их производят?
показати весь коментар
06.09.2025 11:33 Відповісти
Бесконечно. В России внутренний цикл производства бомб. Вопрос исключительно в людях, которые работают на их производство.
показати весь коментар
06.09.2025 11:37 Відповісти
А Украина сколько?
показати весь коментар
06.09.2025 11:36 Відповісти
А де 3.000 ракет обіцяні особисто zєленським у 2025 році?
Чи знов гумор?
-"Ви б'єте ракетами по окупантах?"
- Ні! Ми вигадуємо назви і показуємо їх по ТБ на "єдиному марафоні!"
показати весь коментар
06.09.2025 11:40 Відповісти
 
 