Понад 1300 БпЛА, майже 900 КАБів та до 50 ракет застосувала РФ по Україні від початку вересня, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Лише з початку вересня Росія застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет різних типів. Сьогодні вночі знову були удари по цивільній інфраструктурі.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Так, протягом першого тижня вересня ворог завдав ударів по Чернігівській, Харківській, Одеській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській і Львівській областях. Вибухи лунали практично в усіх регіонах України.
Зеленський наголосив, що Росія продовжує затягувати війну, намагається зробити з дипломатії відвертий фарс.
"І на це має бути спільна реакція: на обстріли та руйнування, на ігнорування дипломатичних зусиль і цивілізованого діалогу. Абсолютно правий Президент Трамп: щоб розблокувати дипломатію, потрібні дієві обмеження на російську торгівлю нафтою та газом", - зауважив він.
Президент закликав посилити санкційний тиск, постачання зброї для України та гарантувати неможливість повторення подібних вторгнень у майбутньому.
"Тривалий мир потребує дієвих і справжніх гарантій безпеки. Працюємо задля реалізації всіх цих складових надійного миру в майбутньому. Дякую всім партнерам, які підтримують Україну та наших людей", - додав Зеленський.
Де наші ракети виродок?
Чи знов гумор?
-"Ви б'єте ракетами по окупантах?"
- Ні! Ми вигадуємо назви і показуємо їх по ТБ на "єдиному марафоні!"