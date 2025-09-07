Сибига о ночной массированной атаке РФ по Украине: "Российские антирекорды террора требуют жесткого ответа - новых санкций"
Министерство иностранных дел Украины обратилось к международным партнерам с призывом усилить давление на Россию после массированной атаки в ночь на 7 сентября.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД.
По словам министра Андрея Сибиги, впервые за время полномасштабной войны РФ применила более 800 дронов и ракет за одну ночь. В результате обстрелов есть погибшие и раненые. "Российские антирекорды террора требуют жесткого ответа - новых санкций против России и усиления Украины, в частности в сфере ПВО", - заявил он.
Министр подчеркнул, что впервые за время вторжения ударам подверглось здание правительства Украины в Киеве. Он назвал это серьезной эскалацией и проявлением цинизма, ведь атака произошла в период, когда президент США Дональд Трамп прилагает усилия для достижения мира.
Сибига подчеркнул, что военная машина РФ держится на экспорте энергоносителей, и призвал союзников перекрыть источники финансирования российской войны.
Нужно не призывать, а самим заниматься своей системой ПВО. Видосиками и заявами шахеды не сбиваются.
