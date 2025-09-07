РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9823 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Украины
906 22

Сибига о ночной массированной атаке РФ по Украине: "Российские антирекорды террора требуют жесткого ответа - новых санкций"

Глава МИД Андрей Сибига

Министерство иностранных дел Украины обратилось к международным партнерам с призывом усилить давление на Россию после массированной атаки в ночь на 7 сентября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД.

По словам министра Андрея Сибиги, впервые за время полномасштабной войны РФ применила более 800 дронов и ракет за одну ночь. В результате обстрелов есть погибшие и раненые. "Российские антирекорды террора требуют жесткого ответа - новых санкций против России и усиления Украины, в частности в сфере ПВО", - заявил он.

Министр подчеркнул, что впервые за время вторжения ударам подверглось здание правительства Украины в Киеве. Он назвал это серьезной эскалацией и проявлением цинизма, ведь атака произошла в период, когда президент США Дональд Трамп прилагает усилия для достижения мира.

Сибига подчеркнул, что военная машина РФ держится на экспорте энергоносителей, и призвал союзников перекрыть источники финансирования российской войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига обратился к Сийярто: Вместо споров в соцсетях давайте встретимся и проведем конструктивную дискуссию

Автор: 

обстрел (29379) Сибига Андрей (631) война в Украине (6003)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Довго ви будете їх закликати до того, чого вони ніколи не зроблять? Ці люди купують у агресора нафту та газ, а ви про якісь жорсткіші санкції...
показать весь комментарий
07.09.2025 09:59 Ответить
+10
Біг по колу.
показать весь комментарий
07.09.2025 09:59 Ответить
+9
Так смальніть потужно і незламно по москві фламінгами, сапсанами, нептунами, пеклами, трембітами і т.д., чи не на часі?
показать весь комментарий
07.09.2025 10:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нічого не буде! Зараз часи слабких людей при владі
показать весь комментарий
07.09.2025 09:58 Ответить
73 % їх обрали у 2019
показать весь комментарий
07.09.2025 10:31 Ответить
Довго ви будете їх закликати до того, чого вони ніколи не зроблять? Ці люди купують у агресора нафту та газ, а ви про якісь жорсткіші санкції...
показать весь комментарий
07.09.2025 09:59 Ответить
Точно также как и наши ее качают. Договор подписали уже в 2024 году.

Нужно не призывать, а самим заниматься своей системой ПВО. Видосиками и заявами шахеды не сбиваются.
показать весь комментарий
07.09.2025 11:24 Ответить
Портніков сказав - санкції кацапам по барабану - тільки зброя
показать весь комментарий
07.09.2025 09:59 Ответить
Именно так. Еще в 23 году западные спецы сделали дешевые гибриды ЗРК ближнего радиуса на основе распространенных ракет Р-73 или подобных, так называемые ФранкенСамы. Подобные же изделия на пробу делали и у нас, в той же 3 бригаде. И где они? От помощи запада, предложившего тогда их массово наклепать, мы отказались, заявив что дальше теперь можем и сами. И все, комплексов как не было, так и нет, кроме тех пробных вариантов.
показать весь комментарий
07.09.2025 11:34 Ответить
Біг по колу.
показать весь комментарий
07.09.2025 09:59 Ответить
Где ракеты, ракеты, а не видосы про розовых фламинго.
показать весь комментарий
07.09.2025 09:59 Ответить
Де наша зброя ?
показать весь комментарий
07.09.2025 10:03 Ответить
Кажуть що відповідь найкраще давати,коли москалі запускають дрони,бо їх ППО тоді
спить або може помилятися.
показать весь комментарий
07.09.2025 10:05 Ответить
перший висрався
показать весь комментарий
07.09.2025 10:06 Ответить
Буде тобі реакція, Трамп виступить і скаже, що він домовився з пуйлом про "мир", єдина проблема в тому, що Зеленський на нього не погоджується. Європа глибоко занепокоїться... Ось і все, як завжди по шаблону....
показать весь комментарий
07.09.2025 10:07 Ответить
Ага. Тампон вже даже не показується на людях, після того як відмазав ***** від трибуналу і від санкцій. Китай приймає вже в відкриту танкери тіньового флоту Сосії. Європа теж не хоче рашистські активи конфісковувати. Ну максимум чергове засідання стурбованих і неспроможних зберуть. Єдині санкції це Україна може знищувати рашистську промисловість і енергетику ракетами
показать весь комментарий
07.09.2025 10:08 Ответить
Трамп дав зелене світло, от кацапи і стараються. Згадуваний вже Портніков казав, що Трамп дає час кацапам, все очікує якогось прориву на фронті, щоб Україна капітулювала. Він явно на стороні пуйла. Добре, що хоч зброю кацапам поки не поставляє.
показать весь комментарий
07.09.2025 10:11 Ответить
Так смальніть потужно і незламно по москві фламінгами, сапсанами, нептунами, пеклами, трембітами і т.д., чи не на часі?
показать весь комментарий
07.09.2025 10:16 Ответить
Може причина в дурних головах при владі?Ну не може такого щоб людина щось робила,в все на одному місці.Ворог застосував більше восьми ста БПЛА.Завтра може бути тисяча,післязавтра півтори,в що у нас - черговий відосик та "потужні "санкції?
показать весь комментарий
07.09.2025 10:19 Ответить
Які санкції? Ці заяви вже смішні, настільки вони пусті. Трамп-ментальний політичний імпотент. Європа у такому ж паралічі. Єдина правильна відповідь-дальнобійні ракети, пускові установки українського виробництва, повний військовий розгром росії. Не існує інших варіантів.
показать весь комментарий
07.09.2025 10:22 Ответить
Одні й ті ж самі заяви після кожної атаки. Дій ніяких. Які ще функції цієї влади, крім гучних заяв, показових зустрічей і підписання різних фількіних грамот?
показать весь комментарий
07.09.2025 10:22 Ответить
Бабло пиляють, яким західні куколди завалюють зелених, аби ще трохи війна протрималася, і ***** до них не дійшов. Дійде.
показать весь комментарий
07.09.2025 12:21 Ответить
зелені підари де ракети
показать весь комментарий
07.09.2025 10:51 Ответить
Не можеш срать - не мучай жопу. Вже видно, що зелена потолоч не здатна не те що перемогти в цій війні, а просто непрограти. Геть з влади, імпотенти кончені! Імпічмент гундосому клопу!
показать весь комментарий
07.09.2025 12:20 Ответить
ЗАраз збереться каАліція Потужних та Охочих і нарішають заборону поставки на парашу пластікових стаканчиків, чекайте пан Сибіга
показать весь комментарий
07.09.2025 12:38 Ответить
 
 