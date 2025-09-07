УКР
443 15

Сибіга про нічну масовану атаку РФ по Україні: "Російські антирекорди терору вимагають жорсткої відповіді - нових санкцій"

Глава МЗС Андрій Сибіга

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів із закликом посилити тиск на Росію після масованої атаки в ніч проти 7 вересня.

Про це інформує Цензор.НЕТ

За словами міністра Андрія Сибіги, вперше за час повномасштабної війни РФ застосувала понад 800 дронів і ракет за одну ніч. Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. "Російські антирекорди терору вимагають жорсткої відповіді - нових санкцій проти Росії та посилення України, зокрема у сфері ППО", - заявив він.

Міністр наголосив, що вперше за час вторгнення ударів зазнала будівля уряду України в Києві. Він назвав це серйозною ескалацією та проявом цинізму, адже атака відбулася у період, коли президент США Дональд Трамп докладає зусиль для досягнення миру.

Сибіга підкреслив, що військова машина РФ тримається на експорті енергоносіїв, і закликав союзників перекрити джерела фінансування російської війни.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

обстріл (30714) Сибіга Андрій (638) війна в Україні (6047)
Топ коментарі
+3
Біг по колу.
показати весь коментар
07.09.2025 09:59 Відповісти
+2
Нічого не буде! Зараз часи слабких людей при владі
показати весь коментар
07.09.2025 09:58 Відповісти
+1
Довго ви будете їх закликати до того, чого вони ніколи не зроблять? Ці люди купують у агресора нафту та газ, а ви про якісь жорсткіші санкції...
показати весь коментар
07.09.2025 09:59 Відповісти
Портніков сказав - санкції кацапам по барабану - тільки зброя
показати весь коментар
07.09.2025 09:59 Відповісти
Біг по колу.
показати весь коментар
07.09.2025 09:59 Відповісти
Где ракеты, ракеты, а не видосы про розовых фламинго.
показати весь коментар
07.09.2025 09:59 Відповісти
Де наша зброя ?
показати весь коментар
07.09.2025 10:03 Відповісти
Кажуть що відповідь найкраще давати,коли москалі запускають дрони,бо їх ППО тоді
спить або може помилятися.
показати весь коментар
07.09.2025 10:05 Відповісти
перший висрався
показати весь коментар
07.09.2025 10:06 Відповісти
Буде тобі реакція, Трамп виступить і скаже, що він домовився з пуйлом про "мир", єдина проблема в тому, що Зеленський на нього не погоджується. Європа глибоко занепокоїться... Ось і все, як завжди по шаблону....
показати весь коментар
07.09.2025 10:07 Відповісти
Ага. Тампон вже даже не показується на людях, після того як відмазав ***** від трибуналу і від санкцій. Китай приймає вже в відкриту танкери тіньового флоту Сосії. Європа теж не хоче рашистські активи конфісковувати. Ну максимум чергове засідання стурбованих і неспроможних зберуть. Єдині санкції це Україна може знищувати рашистську промисловість і енергетику ракетами
показати весь коментар
07.09.2025 10:08 Відповісти
Трамп дав зелене світло, от кацапи і стараються. Згадуваний вже Портніков казав, що Трамп дає час кацапам, все очікує якогось прориву на фронті, щоб Україна капітулювала. Він явно на стороні пуйла. Добре, що хоч зброю кацапам поки не поставляє.
показати весь коментар
07.09.2025 10:11 Відповісти
Так смальніть потужно і незламно по москві фламінгами, сапсанами, нептунами, пеклами, трембітами і т.д., чи не на часі?
показати весь коментар
07.09.2025 10:16 Відповісти
Може причина в дурних головах при владі?Ну не може такого щоб людина щось робила,в все на одному місці.Ворог застосував більше восьми ста БПЛА.Завтра може бути тисяча,післязавтра півтори,в що у нас - черговий відосик та "потужні "санкції?
показати весь коментар
07.09.2025 10:19 Відповісти
Які санкції? Ці заяви вже смішні, настільки вони пусті. Трамп-ментальний політичний імпотент. Європа у такому ж паралічі. Єдина правильна відповідь-дальнобійні ракети, пускові установки українського виробництва, повний військовий розгром росії. Не існує інших варіантів.
показати весь коментар
07.09.2025 10:22 Відповісти
Одні й ті ж самі заяви після кожної атаки. Дій ніяких. Які ще функції цієї влади, крім гучних заяв, показових зустрічей і підписання різних фількіних грамот?
показати весь коментар
07.09.2025 10:22 Відповісти
 
 