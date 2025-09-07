Сибіга про нічну масовану атаку РФ по Україні: "Російські антирекорди терору вимагають жорсткої відповіді - нових санкцій"

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів із закликом посилити тиск на Росію після масованої атаки в ніч проти 7 вересня.

За словами міністра Андрія Сибіги, вперше за час повномасштабної війни РФ застосувала понад 800 дронів і ракет за одну ніч. Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. "Російські антирекорди терору вимагають жорсткої відповіді - нових санкцій проти Росії та посилення України, зокрема у сфері ППО", - заявив він.

Міністр наголосив, що вперше за час вторгнення ударів зазнала будівля уряду України в Києві. Він назвав це серйозною ескалацією та проявом цинізму, адже атака відбулася у період, коли президент США Дональд Трамп докладає зусиль для досягнення миру.

Сибіга підкреслив, що військова машина РФ тримається на експорті енергоносіїв, і закликав союзників перекрити джерела фінансування російської війни.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

