У Святошинському районі є обвал частини будинку, під завалами можуть бути люди. Локалізовано пожежу площею понад 1 тис.кв.м у Кабміні, - Клименко. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 7 вересня, Росія вкотре завдала масованого удару по Україні. Найбільше постраждала столиця.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Києві пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема 4 житлові багатоповерхівки. У Святошинському районі триває гасіння пожежі та розбір завалів. Є обвал частини будинку.
"На жаль, на цій локації загинули двоє людей: жінка з двомісячною дитиною. Ймовірно, під руїнами ще залишаються люди. Більше 20 осіб травмовані", - уточнив міністр.
Він також підтвердив влучання у будівлю Уряду України. Рятувальники локалізували пожежу площею понад 1 тис. кв. метрів та продовжують її гасіння.
"Загалом у столиці зараз працюють близько 400 рятувальників ДСНС, задіяно майже 100 одиниць спецтехніки та пожежні гелікоптери.
Професійна робота рятувальників та поліцейських на місцях ліквідацій рятує життя і доводить: українська стійкість сильніша за будь-який терор", - резюмує міністр.
Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.
Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.
Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.
Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.
За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дожились!
Незабаром шахеди та ракети битимуть по самісінькій Верховній Раді України!
Агов, "надпотужний"!
Де твоє "закрите" над Києвом небо!?!
Кияни, якщо Ви думаєте, що все це випадковість, то на 100% помиляєтесь!
Так можуть наводити лише профі!
А тому не зволоікайте, залишайте тей Київ, поки живі!
Він же потужний медіапродюсер
30 % оборонного бюджета пішло на його фірми
шо йому напродюсировати 1000 ракет ....
А вони блть свою кришу кришують в кабміні, підняли всіх і крик як НС світового рівня. Кому ви нахрен всралися, злодюги закоренілі. Почнеться "відбудова" своїх лухурі із відкатами та кражами.
Тварюки, людям допомагайте, бо скоро залишитеся із самими пенсами і слабовиками у країні, красти не буде з чого