У Святошинському районі є обвал частини будинку, під завалами можуть бути люди. Локалізовано пожежу площею понад 1 тис.кв.м у Кабміні, - Клименко. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 вересня, Росія вкотре завдала масованого удару по Україні. Найбільше постраждала столиця.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Києві пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема 4 житлові багатоповерхівки. У Святошинському районі триває гасіння пожежі та розбір завалів. Є обвал частини будинку.

"На жаль, на цій локації загинули двоє людей: жінка з двомісячною дитиною. Ймовірно, під руїнами ще залишаються люди. Більше 20 осіб травмовані", - уточнив міністр.

Він також підтвердив влучання у будівлю Уряду України. Рятувальники локалізували пожежу площею понад 1 тис. кв. метрів та продовжують її гасіння.

"Загалом у столиці зараз працюють близько 400 рятувальників ДСНС, задіяно майже 100 одиниць спецтехніки та пожежні гелікоптери.

Професійна робота рятувальників та поліцейських на місцях ліквідацій рятує життя і доводить: українська стійкість сильніша за будь-який терор", - резюмує міністр.

Фото: Ігор Клименко

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.