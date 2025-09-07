Внаслідок нічної атаки пошкоджено понад 10 локацій у Києві, - КМВА

Фото: Офіс генпрокурора

У ніч на 7 вересня російські дрони атакували Київ, внаслідок чого пошкоджень зазнали понад 10 локацій у місті.

Про це повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зафіксовано прямі влучання у житлові багатоповерхівки в Святошинському та Дарницькому районах. "Ворожі дрони залітали звичайним людям, у звичайні квартири - прямо у вікна", - зазначив він.

Інформація про можливих постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 32-річна жінка та її двомісячний син загинули через атаку РФ на Київ, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пошкодження мосту через Дніпро у Кременчуці: рух ним неможливий. Потяги курсуватимуть за зміненим маршрутом. ФОТО