В результате ночной атаки повреждены более 10 локаций в Киеве, - КГВА

Фото: Офіс генпрокурора

В ночь на 7 сентября российские дроны атаковали Киев, в результате чего повреждения получили более 10 локаций в городе.

Об этом сообщил руководитель КГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, зафиксированы прямые попадания в жилые многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах. "Вражеские дроны залетали обычным людям, в обычные квартиры - прямо в окна", - отметил он.

Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 32-летняя женщина и ее двухмесячный сын погибли из-за атаки РФ на Киев, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за дроновой атаки повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повреждение моста через Днепр в Кременчуге: движение по нему невозможно. Поезда будут курсировать по измененному маршруту. ФОТО