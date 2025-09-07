32-летняя женщина и ее двухмесячный сын погибли из-за атаки РФ на Киев, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Из-за ночной атаки РФ дронами на Киев погибла 32-летняя женщина и ее двухмесячный сын.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в департаменте коммуникаций Нацполиции.
"2 погибших и 16 пострадавших в результате атаки рф на Киев, среди них - полицейские", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице зафиксированы разрушения в Святошинском, Дарницком и Печерском районах.
Святошинский район. Частично разрушен 9-этажный жилой дом (от 4 до 8 этажей). Из-под завалов спасатели достали тела погибших - 32-летней женщины и ее двухмесячного сына. Также произошло возгорание в трех многоэтажках, сгорели автомобили и складские помещения.
Телесные повреждения получили двое патрульных полицейских, которые спешили на вызов. Они госпитализированы.
Дарницкий район. В пятиэтажном жилом доме произошел пожар на 3-4 этажах, частично разрушен третий этаж.
Печерский район. Зафиксировано повреждение крыши административного здания.
На местах работают полицейские, спасатели и медики. Продолжаются поисково-спасательные работы и документирование последствий очередного военного преступления РФ.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военными РФ военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.
Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.
Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.
Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.
По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.
Де твоє обійцяне всім закрите небо над Києвом!?!
Чи побрехеньками й далі будеш годувати Киян?!?
Тоді тобі, й твоїй банді z-еленої плісняви лишилось зовсім не довго!
Українці, скільки ще терпіти цих брехунів, лайдацюр та рашистських прихвостнів!?!
Боба, твій патрон-пуйло тебе нещодавно запрошував у москву для зустрічі!
То може вже час збирати монатки, "буратіно", та їхати разом з дерьмаком до свого куратора та роботодавця!