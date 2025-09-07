РУС
Новости Атака БПЛА на Киев
32-летняя женщина и ее двухмесячный сын погибли из-за атаки РФ на Киев, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Из-за ночной атаки РФ дронами на Киев погибла 32-летняя женщина и ее двухмесячный сын.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в департаменте коммуникаций Нацполиции.

"2 погибших и 16 пострадавших в результате атаки рф на Киев, среди них - полицейские", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице зафиксированы разрушения в Святошинском, Дарницком и Печерском районах.

Святошинский район. Частично разрушен 9-этажный жилой дом (от 4 до 8 этажей). Из-под завалов спасатели достали тела погибших - 32-летней женщины и ее двухмесячного сына. Также произошло возгорание в трех многоэтажках, сгорели автомобили и складские помещения.

Также читайте: Ночная атака РФ дронами на Киев: погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах. ФОТОрепортаж

Киев после обстрела
Фото: Нацполиция
Киев после обстрела
Фото: Нацполиция
Киев после обстрела
Фото: Нацполиция
Киев после обстрела
Фото: Нацполиция
Киев после обстрела
Фото: Нацполиция

Телесные повреждения получили двое патрульных полицейских, которые спешили на вызов. Они госпитализированы.

Дарницкий район. В пятиэтажном жилом доме произошел пожар на 3-4 этажах, частично разрушен третий этаж.

Печерский район. Зафиксировано повреждение крыши административного здания.

На местах работают полицейские, спасатели и медики. Продолжаются поисково-спасательные работы и документирование последствий очередного военного преступления РФ.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военными РФ военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Киев после обстрела
Фото: Офис генпрокурора
Киев после обстрела
Фото: Офис генпрокурора
Киев после обстрела
Фото: Офис генпрокурора
Киев после обстрела
Фото: Офис генпрокурора
Киев после обстрела
Фото: Офис генпрокурора
Киев после обстрела
Фото: Офис генпрокурора
Киев после обстрела
Фото: Офис генпрокурора
Киев после обстрела
Фото: Офис генпрокурора
Киев после обстрела
Фото: Офис генпрокурора

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

Киев (26082) обстрел (29379) Нацполиция (16733) Воздушные атаки на Киев (870)
07.09.2025 09:30 Ответить
Щирі співчуття рідним загиблих,одужання пораненим-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
07.09.2025 09:32 Ответить
+10
І хтось розповідає що можна домовитись з терористом путіном ,це злочинець його тільки знищити треба він відчув свою безкарніст ,виродок який мріє про своє нікчемне існування 150 років, убив двохмісячне немовля, то чи є Бог на цьому світі ?
07.09.2025 09:33 Ответить
Щирі співчуття рідним загиблих,одужання пораненим-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
07.09.2025 09:32 Ответить
Чому загинула жінка і її двомісячний син в Києві, а Вова ********* - живий і здоровий, таще й з вкраденими грошима? Міндич не дасть збрехати.
07.09.2025 10:27 Ответить
І хтось розповідає що можна домовитись з терористом путіном ,це злочинець його тільки знищити треба він відчув свою безкарніст ,виродок який мріє про своє нікчемне існування 150 років, убив двохмісячне немовля, то чи є Бог на цьому світі ?
07.09.2025 09:33 Ответить
Надія в Україні і в українців є тільки на ЗСУ. Єдиний розумний варіант в даній ситуації- це військові повинні взяти владу в свої руки, надавши чарівного пенделя під зад Вові **********, д'Єрьмаку , їхньому холую ВасіДвамагазина і всьому шоблу Бєні Бородача. В протилежному випаду, як альтернатива-безкінечна війна, з якої це шобло краде шалені гроші. І як результат - повне опустошення України.
07.09.2025 10:40 Ответить
Вкидуйте такі новини в американський інформпростір, нехай бачать, з ким намагається дружити Трамп.
07.09.2025 09:43 Ответить
у них там зараз інші проблеми - військова операція проти венесуельських наркокартелів. А ще паркан з Мексикою недофарбований - фінансування виділили, час іде, скоро сонце перестане гріти, а паркан недофарбований стоїть.
07.09.2025 09:59 Ответить
Агов! "Надпотужний" преz-едент!
Де твоє обійцяне всім закрите небо над Києвом!?!
Чи побрехеньками й далі будеш годувати Киян?!?
Тоді тобі, й твоїй банді z-еленої плісняви лишилось зовсім не довго!
Українці, скільки ще терпіти цих брехунів, лайдацюр та рашистських прихвостнів!?!
Боба, твій патрон-пуйло тебе нещодавно запрошував у москву для зустрічі!
То може вже час збирати монатки, "буратіно", та їхати разом з дерьмаком до свого куратора та роботодавця!
07.09.2025 09:56 Ответить
І де наша адекватна відповідь
07.09.2025 09:57 Ответить
Потужний вже чекає реакцію Китаю?
07.09.2025 09:59 Ответить
Яка користь з мусорні?Фотографувати що розбомбили орки? Чому суки не на фронті до цих пір???
07.09.2025 10:32 Ответить
Полиция у нас занята фотографиями после обстрелов, спасением котов и документированием каких-то преступлений непонятно зачем если подозреваемые в рф никогда не приедут сюда. На фронт когда, иждивенцы?
