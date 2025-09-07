32-летняя женщина и ее двухмесячный сын погибли из-за атаки РФ на Киев, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Из-за ночной атаки РФ дронами на Киев погибла 32-летняя женщина и ее двухмесячный сын.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в департаменте коммуникаций Нацполиции.

"2 погибших и 16 пострадавших в результате атаки рф на Киев, среди них - полицейские", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице зафиксированы разрушения в Святошинском, Дарницком и Печерском районах.

Святошинский район. Частично разрушен 9-этажный жилой дом (от 4 до 8 этажей). Из-под завалов спасатели достали тела погибших - 32-летней женщины и ее двухмесячного сына. Также произошло возгорание в трех многоэтажках, сгорели автомобили и складские помещения.

Фото: Нацполиция

Телесные повреждения получили двое патрульных полицейских, которые спешили на вызов. Они госпитализированы.

Дарницкий район. В пятиэтажном жилом доме произошел пожар на 3-4 этажах, частично разрушен третий этаж.

Печерский район. Зафиксировано повреждение крыши административного здания.

На местах работают полицейские, спасатели и медики. Продолжаются поисково-спасательные работы и документирование последствий очередного военного преступления РФ.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военными РФ военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: Офис генпрокурора

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.