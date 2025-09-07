32-річна жінка та її двомісячний син загинули через атаку РФ на Київ, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Через нічну дронову атаку РФ на Київ загинула 32-річна жінка та її двомісячний син.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в департаменті комунікацій Нацполіції.
"2 загиблих та 16 постраждалих унаслідок атаки рф на Київ, серед них - поліцейські", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у столиці зафіксовані руйнування у Святошинському, Дарницькому та Печерському районах.
Святошинський район. Частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок (від 4 до 8 поверхів). З-під завалів рятувальники дістали тіла загиблих — 32-річної жінки та її двомісячного сина. Також сталося займання у трьох багатоповерхівках, згоріли автомобілі та складські приміщення.
Тілесні ушкодження отримали двоє патрульних поліцейських, які поспішали на виклик. Їх госпіталізовано.
Дарницький район. У п’ятиповерховому житловому будинку сталася пожежа на 3–4 поверхах, частково зруйновано третій поверх.
Печерський район. Зафіксовано пошкодження даху адміністративної будівлі.
На місцях працюють поліцейські, рятувальники та медики. Тривають пошуково-рятувальні роботи та документування наслідків чергового воєнного злочину РФ.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.
Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.
Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.
Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.
За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Де твоє обійцяне всім закрите небо над Києвом!?!
Чи побрехеньками й далі будеш годувати Киян?!?
Тоді тобі, й твоїй банді z-еленої плісняви лишилось зовсім не довго!
Українці, скільки ще терпіти цих брехунів, лайдацюр та рашистських прихвостнів!?!
Боба, твій патрон-пуйло тебе нещодавно запрошував у москву для зустрічі!
То може вже час збирати монатки, "буратіно", та їхати разом з дерьмаком до свого куратора та роботодавця!