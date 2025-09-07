32-річна жінка та її двомісячний син загинули через атаку РФ на Київ, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Через нічну дронову атаку РФ на Київ загинула 32-річна жінка та її двомісячний син.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в департаменті комунікацій Нацполіції.

"2 загиблих та 16 постраждалих унаслідок атаки рф на Київ, серед них - поліцейські", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у столиці зафіксовані руйнування у Святошинському, Дарницькому та Печерському районах.

Святошинський район. Частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок (від 4 до 8 поверхів). З-під завалів рятувальники дістали тіла загиблих — 32-річної жінки та її двомісячного сина. Також сталося займання у трьох багатоповерхівках, згоріли автомобілі та складські приміщення.

Фото: Нацполіція

Тілесні ушкодження отримали двоє патрульних поліцейських, які поспішали на виклик. Їх госпіталізовано.

Дарницький район. У п’ятиповерховому житловому будинку сталася пожежа на 3–4 поверхах, частково зруйновано третій поверх.

Печерський район. Зафіксовано пошкодження даху адміністративної будівлі.

На місцях працюють поліцейські, рятувальники та медики. Тривають пошуково-рятувальні роботи та документування наслідків чергового воєнного злочину РФ.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Офіс генпрокурора

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.