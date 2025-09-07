УКР
Новини Атака БПЛА на Київ
32-річна жінка та її двомісячний син загинули через атаку РФ на Київ, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Через нічну дронову атаку РФ на Київ загинула 32-річна жінка та її двомісячний син.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в департаменті комунікацій Нацполіції.

"2 загиблих та 16 постраждалих унаслідок атаки рф на Київ, серед них - поліцейські", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у столиці зафіксовані руйнування у Святошинському, Дарницькому та Печерському районах. 

Святошинський район. Частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок (від 4 до 8 поверхів). З-під завалів рятувальники дістали тіла загиблих — 32-річної жінки та її двомісячного сина. Також сталося займання у трьох багатоповерхівках, згоріли автомобілі та складські приміщення.

Також читайте: Нічна дронова атака РФ на столицю: загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках. ФОТОрепортаж

Київ після обстрілу
Фото: Нацполіція
Київ після обстрілу
Фото: Нацполіція
Київ після обстрілу
Фото: Нацполіція
Київ після обстрілу
Фото: Нацполіція
Київ після обстрілу
Фото: Нацполіція

Тілесні ушкодження отримали двоє патрульних поліцейських, які поспішали на виклик. Їх госпіталізовано.

Дарницький район. У п’ятиповерховому житловому будинку сталася пожежа на 3–4 поверхах, частково зруйновано третій поверх.

Печерський район. Зафіксовано пошкодження даху адміністративної будівлі.

На місцях працюють поліцейські, рятувальники та медики. Тривають пошуково-рятувальні роботи та документування наслідків чергового воєнного злочину РФ.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Київ після обстрілу
Фото: Офіс генпрокурора
Київ після обстрілу
Фото: Офіс генпрокурора
Київ після обстрілу
Фото: Офіс генпрокурора
Київ після обстрілу
Фото: Офіс генпрокурора
Київ після обстрілу
Фото: Офіс генпрокурора
Київ після обстрілу
Фото: Офіс генпрокурора
Київ після обстрілу
Фото: Офіс генпрокурора
Київ після обстрілу
Фото: Офіс генпрокурора
Київ після обстрілу
Фото: Офіс генпрокурора

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Київ (20123) обстріл (30714) Нацполіція (15459) Повітряні атаки на Київ (927)
07.09.2025 09:30 Відповісти
Щирі співчуття рідним загиблих,одужання пораненим-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
07.09.2025 09:32 Відповісти
Чому загинула жінка і її двомісячний син в Києві, а Вова ********* - живий і здоровий, таще й з вкраденими грошима? Міндич не дасть збрехати.
07.09.2025 10:27 Відповісти
І хтось розповідає що можна домовитись з терористом путіном ,це злочинець його тільки знищити треба він відчув свою безкарніст ,виродок який мріє про своє нікчемне існування 150 років, убив двохмісячне немовля, то чи є Бог на цьому світі ?
07.09.2025 09:33 Відповісти
Вкидуйте такі новини в американський інформпростір, нехай бачать, з ким намагається дружити Трамп.
07.09.2025 09:43 Відповісти
у них там зараз інші проблеми - військова операція проти венесуельських наркокартелів. А ще паркан з Мексикою недофарбований - фінансування виділили, час іде, скоро сонце перестане гріти, а паркан недофарбований стоїть.
07.09.2025 09:59 Відповісти
Агов! "Надпотужний" преz-едент!
Де твоє обійцяне всім закрите небо над Києвом!?!
Чи побрехеньками й далі будеш годувати Киян?!?
Тоді тобі, й твоїй банді z-еленої плісняви лишилось зовсім не довго!
Українці, скільки ще терпіти цих брехунів, лайдацюр та рашистських прихвостнів!?!
Боба, твій патрон-пуйло тебе нещодавно запрошував у москву для зустрічі!
То може вже час збирати монатки, "буратіно", та їхати разом з дерьмаком до свого куратора та роботодавця!
07.09.2025 09:56 Відповісти
І де наша адекватна відповідь
07.09.2025 09:57 Відповісти
Потужний вже чекає реакцію Китаю?
07.09.2025 09:59 Відповісти
 
 