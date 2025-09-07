РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10331 посетитель онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Полтавщину
6 323 33

Повреждение моста через Днепр в Кременчуге: движение по нему невозможно. Поезда будут курсировать по измененному маршруту. ФОТО

В результате ночного вражеского удара был поврежден мост через Днепр в Кременчуге на Полтавщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Малецкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, мост находился на балансе "Укрзализныци". Эксперты работают над заключением о масштабе разрушений и возможности его дальнейшей эксплуатации.

"Сейчас движение по мосту невозможно - он перекрыт. Мы ожидаем официальной информации от "Укрзализныци" и готовы оказать максимальную поддержку от города для скорейшего восстановления транспортного сообщения.

На время перекрытия моста принимаются все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности на обоих берегах города. Уже отработаны алгоритмы работы медицинской сферы, скорой помощи, родильных домов, служб экстренного реагирования и коммунальных предприятий", - добавил глава города.

Также читайте: Войска РФ обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области: поезда будут курсировать с задержкой

Мост в Кременчуге после обстрела
Фото: Виталий Малецкий

По данным "Укрзализныци", из-за вызванных обстрелом повреждений инфраструктуры в Кременчугском районе поезда №59 Одесса - Харьков и №8 Харьков - Одесса будут следовать измененным маршрутом через станции Полтава-Киевская, Ромодан, Гребенка, им. Тараса Шевченко (Смела), Знаменка. До станции Кременчуг пассажиров будут подвозить автобусы.

Поезд №260 из Чопа будет курсировать до станции Крюков-на-Днепре, откуда также запланирован трансфер автобусами. Аналогично для обратного маршрута - автобусы уже будут ждать пассажиров возле вокзала Кременчуга в 13:30 с последующей пересадкой в вагоны на Закарпатье.

"В ближайшие дни, пока будет продолжаться многокомпонентный ремонт, точно будут задержки поездов в регионе, связанные с объездом пораженного участка. Также будем использовать автобусы для доставки в/из Кременчуга от ближайших доступных станций.

Стоит также добавить, что обстрелом поврежден пригородный подвижной состав в Кременчуге, вместо которого на маршруты уже выведен резервный. Впрочем, электропоезда №6663 Кременчуг - Знаменка (Користовка) и №6664 Знаменка (Користовка) - Кременчуг в сутки 07.09.2025 не будут курсировать из-за инфраструктурных восстановительных работ", - добавили в "УЗ".

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за дроновой атаки повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

Автор: 

Кременчуг (378) мост (1042) обстрел (29379) Укрзализныця (2788) Полтавская область (1259) Кременчугский район (46)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
А що там кримський міст, ще неначасі його знищувати? Чи як тут мені розказували, що якщо Україна знищить кримський міст то рашисти будуть знищувати мости через Дніпро. Ну от кримський міст цілий а рашисти взялися знищувати мости через Дніпро. Де ви суки поховалися, які тут завжди впарюєте що не потрібно стріляти по Сосії атопутіннападе?
показать весь комментарий
07.09.2025 09:24 Ответить
+13
А що Там з Кримським Мостом?!
маємо Нептун,Паляниці,Фламінго а він Досі не зруйнований 😡🤬😡
показать весь комментарий
07.09.2025 09:22 Ответить
+10
а що з Чонгарскими мостами???
Чи вони за 2000 км чи під захистом Зебанди???
показать весь комментарий
07.09.2025 09:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому не пишуть що з людми на потягу???
показать весь комментарий
07.09.2025 09:18 Ответить
На якому - потягу ? Удар дрона був по автомобільній частині моста .!
показать весь комментарий
07.09.2025 10:46 Ответить
А що Там з Кримським Мостом?!
маємо Нептун,Паляниці,Фламінго а він Досі не зруйнований 😡🤬😡
показать весь комментарий
07.09.2025 09:22 Ответить
а що з Чонгарскими мостами???
Чи вони за 2000 км чи під захистом Зебанди???
показать весь комментарий
07.09.2025 09:25 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2025 09:57 Ответить
Бояться що путіннападе
показать весь комментарий
07.09.2025 09:27 Ответить
Там вже давно проклали залізницю по окупованній территорії, тому удари по ньому, вже не мають ніякого значення. Хіба що заради піару...
показать весь комментарий
07.09.2025 09:27 Ответить
немає засобів щоб його зруйнувати, вже били атакамсами - вистояв
показать весь комментарий
07.09.2025 10:03 Ответить
То буратінка має, а не військові.
показать весь комментарий
07.09.2025 10:09 Ответить
А що там кримський міст, ще неначасі його знищувати? Чи як тут мені розказували, що якщо Україна знищить кримський міст то рашисти будуть знищувати мости через Дніпро. Ну от кримський міст цілий а рашисти взялися знищувати мости через Дніпро. Де ви суки поховалися, які тут завжди впарюєте що не потрібно стріляти по Сосії атопутіннападе?
показать весь комментарий
07.09.2025 09:24 Ответить
давно би знищили - немає чим
показать весь комментарий
07.09.2025 10:04 Ответить
Черговий злочин рашиських варварів ,ось так трапляєтся коли ворог знищує Україну ,а влада граєтся в рейтинги.
показать весь комментарий
07.09.2025 09:25 Ответить
Так в нас такого ще не було. Дайте йому ще 100 днів. Він навчиться.
показать весь комментарий
07.09.2025 09:39 Ответить
Самое главное - это был одноразовый точечный удар, или "первая ласточка" и днепровские мосты начнут массово выносить?
показать весь комментарий
07.09.2025 09:40 Ответить
Вважаю, дніпровські мости залишають як один з останніх аргументів для примусу до капітуляції (те, що вимагає #уйло - це саме капітуляція, чого б вам не казали кацапські боти).
Скажімо, якщо вдасться протриматись (Zеленський робить все, щоб це не вдалося) до того часу, коли в кацапів почнуться критичні проблеми з фінансуванням виробництва озброєнь та армії, і #уйлу конче стане потрібна негайно укласти так звану мирну угоду на капітулятивних для України умовах - тоді він почне нищити мости через Дніпро, типу "здавайтесь, а то прийдеться перетинати Дніпро на човнах".
Також безяйцевий Захід переконав українську владу не чіпати кримський міст, бо в них з самого початку війни була така позиція - лише #уйло має право починати будь-яку ескалацію.
показать весь комментарий
07.09.2025 10:09 Ответить
Якщо русня вiзьметься за мости логистика впаде.
показать весь комментарий
07.09.2025 09:40 Ответить
Так вони вже взялися. Чи не видно?
показать весь комментарий
07.09.2025 10:13 Ответить
А рашисти обов'язково візьмуться за мости перед наступним великим наступом. Ми ж надіємсь на якийсь мир і якісь гарантії безпеки який ***** і коаліція стурбованих нам принесуть на переговорах, замість реально дивитися на речі.
показать весь комментарий
07.09.2025 10:54 Ответить
В ростові шо на том Дону, тому шо колись, до большевиків був у складі України, є гарні мости через дон.
показать весь комментарий
07.09.2025 09:40 Ответить
Шахеди наводили онлайн. Мабуть через мобільних операторів які працюють на орків.
показать весь комментарий
07.09.2025 09:41 Ответить
Ну звісно ж! Оперетор Водафон-російська контора!
Так чому до цього часу, як раніше було заявлено "потужним", як тільки пролунав сигнал "ПОВІТРЯНА ТРИВОГА" всі оператори мобільного зв'язку не вимикають станції!?!
показать весь комментарий
07.09.2025 09:48 Ответить
Достатньо відключати мобільний інтернет.
показать весь комментарий
07.09.2025 10:04 Ответить
Отут Маша і спалилась В оркостані ще не знають, що після початку війни Водафон в Україні купив Азербайджанський мобільний оператор. Как погодка в москве?
показать весь комментарий
07.09.2025 10:36 Ответить
"Надпотужни" всім обійцяв: "... ми закриємо небо над Україною
для рашистських БПЛА"! А це, виявляється, результат такого "закритого неба"?!
Е ні!
Або буде все за законами військового часу, або Українці, рятуйтеся хто як може від цієї z-еленої продажної погані!
показать весь комментарий
07.09.2025 09:46 Ответить
В липні Шмигаль казав, що розпочали серійне виробництво сапсанів. Де вони? Тиша повна. Тепер по шахедах, якщо ми можемо за ніч збивати 700 шт., то чому коли запускають 150 не збивати усі 150?
показать весь комментарий
07.09.2025 09:48 Ответить
По-перше, 1 ракета на рік - це теж "серійність". Владімір Васільєвіч Х+йло теж "серійно" випускає "орєшнік", як і Fire Point - "Фламінго", а в результаті жодної ракети ні в кого нема.

По-друге, десь в червні-липні були руйнівні влучання по ВПК, отже, слова Шмигаля можуть бути тупою дезою типу "ха-ха, нє попалі!" або такою ж тупою дезою для українців, типу "все добре, готуйтесь до шашликів і кави в Криму".

По-третє, є фінансова доцільність. Якщо виробництво ракет занадто дороге і тому ефективніше зробити кілька десятків дронів, хоча б кілька з яких не зіб'ють, на відміну від ракети - тоді будуть робити саме дрони, а не ракети. А є ще такий важливий елемент як можливість змародерити на виробництві - на дронах можна вкрасти більше.
показать весь комментарий
07.09.2025 09:58 Ответить
"По-третє, є фінансова доцільність. Якщо виробництво ракет занадто дороге і тому ефективніше зробити кілька десятків дронів"

ерунду написали, дрон не решает задачи ракеты. это как серьезную болезнь лечить не необходимым лекарставом, а парацетамолом три раза в день, потому что он дешевле
показать весь комментарий
07.09.2025 10:10 Ответить
Критично важливі елементи ВПК захищені різноманітними ЗРК.
Чи нагадати відсоток збиття ракет під час масованих ударів по енергетиці? Коли кацапи запускали більше півсотні ракет, щоб кілька з них долетіли?
У нас нема стільки грошей, щоб заради одного удару виробити стільки ракет.
Також див. "по-друге" і кінцівку "по-третє".
Коротше кажучи, не буде ракет.
показать весь комментарий
07.09.2025 10:38 Ответить
так я и написал про это - ракет нет и не будет, у нас и дронов типа шахед нету, и грошей не будет, но не из-за одного удару, а совсем по другой причине, и причина эта всем известна
показать весь комментарий
07.09.2025 10:43 Ответить
Рашисти не можуть збивати балістику. Поки що. Де наші балістичні ракети якими нас кормлять вже декілька років? Чи всі чекають коли рашисти побудують ПВО проти балістичних ракет самі чи за допомогою китаю, тоді ми почнемо ними стріляти?
показать весь комментарий
07.09.2025 10:51 Ответить
Немає у орків скільки ******** с500 та модернізованих с400 щоб збивати балістику, друге їх можна атакувати перед тим дронами та усувати з чергування.

Інші засоби ураження орки можуть збивати навіть без наземних ППО, у них 100 винищувачів це по 4 ракети на підвісах і ще є гелікоптери які також можуть використовувати ракети повітря-повітря.

Тому найефективніша буде саме балістика.
показать весь комментарий
07.09.2025 11:02 Ответить
у Ростові три залізничних моста - Західний, Темерниький і Зеленоострівський. Військова логістика є законною ціллю.
показать весь комментарий
07.09.2025 09:48 Ответить
Міст в Затоці через Дністер витримав не один удар ракетами і ним досі курсують потяги вантажні. Справа або в конструкції мостів або в потужності ракет. На думку інженерів перша версія є основною. В роки будівництва мосту в Затоці вимагалося щоб конструкція працювала в умовах війни.
показать весь комментарий
07.09.2025 11:00 Ответить
 
 