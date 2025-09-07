Повреждение моста через Днепр в Кременчуге: движение по нему невозможно. Поезда будут курсировать по измененному маршруту. ФОТО
В результате ночного вражеского удара был поврежден мост через Днепр в Кременчуге на Полтавщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Малецкий, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, мост находился на балансе "Укрзализныци". Эксперты работают над заключением о масштабе разрушений и возможности его дальнейшей эксплуатации.
"Сейчас движение по мосту невозможно - он перекрыт. Мы ожидаем официальной информации от "Укрзализныци" и готовы оказать максимальную поддержку от города для скорейшего восстановления транспортного сообщения.
На время перекрытия моста принимаются все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности на обоих берегах города. Уже отработаны алгоритмы работы медицинской сферы, скорой помощи, родильных домов, служб экстренного реагирования и коммунальных предприятий", - добавил глава города.
По данным "Укрзализныци", из-за вызванных обстрелом повреждений инфраструктуры в Кременчугском районе поезда №59 Одесса - Харьков и №8 Харьков - Одесса будут следовать измененным маршрутом через станции Полтава-Киевская, Ромодан, Гребенка, им. Тараса Шевченко (Смела), Знаменка. До станции Кременчуг пассажиров будут подвозить автобусы.
Поезд №260 из Чопа будет курсировать до станции Крюков-на-Днепре, откуда также запланирован трансфер автобусами. Аналогично для обратного маршрута - автобусы уже будут ждать пассажиров возле вокзала Кременчуга в 13:30 с последующей пересадкой в вагоны на Закарпатье.
"В ближайшие дни, пока будет продолжаться многокомпонентный ремонт, точно будут задержки поездов в регионе, связанные с объездом пораженного участка. Также будем использовать автобусы для доставки в/из Кременчуга от ближайших доступных станций.
Стоит также добавить, что обстрелом поврежден пригородный подвижной состав в Кременчуге, вместо которого на маршруты уже выведен резервный. Впрочем, электропоезда №6663 Кременчуг - Знаменка (Користовка) и №6664 Знаменка (Користовка) - Кременчуг в сутки 07.09.2025 не будут курсировать из-за инфраструктурных восстановительных работ", - добавили в "УЗ".
Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.
Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.
Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за дроновой атаки повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.
Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.
По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.
маємо Нептун,Паляниці,Фламінго а він Досі не зруйнований 😡🤬😡
Чи вони за 2000 км чи під захистом Зебанди???
Скажімо, якщо вдасться протриматись (Zеленський робить все, щоб це не вдалося) до того часу, коли в кацапів почнуться критичні проблеми з фінансуванням виробництва озброєнь та армії, і #уйлу конче стане потрібна негайно укласти так звану мирну угоду на капітулятивних для України умовах - тоді він почне нищити мости через Дніпро, типу "здавайтесь, а то прийдеться перетинати Дніпро на човнах".
Також безяйцевий Захід переконав українську владу не чіпати кримський міст, бо в них з самого початку війни була така позиція - лише #уйло має право починати будь-яку ескалацію.
Так чому до цього часу, як раніше було заявлено "потужним", як тільки пролунав сигнал "ПОВІТРЯНА ТРИВОГА" всі оператори мобільного зв'язку не вимикають станції!?!
для рашистських БПЛА"! А це, виявляється, результат такого "закритого неба"?!
Е ні!
Або буде все за законами військового часу, або Українці, рятуйтеся хто як може від цієї z-еленої продажної погані!
По-друге, десь в червні-липні були руйнівні влучання по ВПК, отже, слова Шмигаля можуть бути тупою дезою типу "ха-ха, нє попалі!" або такою ж тупою дезою для українців, типу "все добре, готуйтесь до шашликів і кави в Криму".
По-третє, є фінансова доцільність. Якщо виробництво ракет занадто дороге і тому ефективніше зробити кілька десятків дронів, хоча б кілька з яких не зіб'ють, на відміну від ракети - тоді будуть робити саме дрони, а не ракети. А є ще такий важливий елемент як можливість змародерити на виробництві - на дронах можна вкрасти більше.
ерунду написали, дрон не решает задачи ракеты. это как серьезную болезнь лечить не необходимым лекарставом, а парацетамолом три раза в день, потому что он дешевле
Чи нагадати відсоток збиття ракет під час масованих ударів по енергетиці? Коли кацапи запускали більше півсотні ракет, щоб кілька з них долетіли?
У нас нема стільки грошей, щоб заради одного удару виробити стільки ракет.
Також див. "по-друге" і кінцівку "по-третє".
Коротше кажучи, не буде ракет.
Інші засоби ураження орки можуть збивати навіть без наземних ППО, у них 100 винищувачів це по 4 ракети на підвісах і ще є гелікоптери які також можуть використовувати ракети повітря-повітря.
Тому найефективніша буде саме балістика.