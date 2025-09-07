УКР
Пошкодження мосту через Дніпро у Кременчуці: рух ним неможливий. Потяги курсуватимуть за зміненим маршрутом. ФОТО

Внаслідок нічного ворожого удару було пошкоджено міст через Дніпро в Кременчуці на Полтавщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Віталій Малецький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, міст перебував на балансі "Укрзалізниці". Експерти працюють над висновком щодо масштабу руйнувань та можливості його подальшої експлуатації.

"Наразі рух мостом неможливий - він перекритий. Ми очікуємо офіційної інформації від "Укрзалізниці" та готові надати максимальну підтримку від міста для якнайшвидшого відновлення транспортного сполучення.

На час перекриття мосту вживаються всі необхідні заходи для забезпечення життєдіяльності на обох берегах міста. Вже відпрацьовані алгоритми роботи медичної сфери, швидкої допомоги, пологових будинків, служб екстреного реагування та комунальних підприємств", - додав очільник міста.

Також читайте: Війська РФ обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині: потяги курсуватимуть із затримкою

міст у Кременчуці після обстрілу
Фото: Віталій Малецький

За даними "Укрзалізниці", через спричинені обстрілом пошкодження інфраструктури в Кременчуцькому районі поїзди №59 Одеса - Харків та №8 Харків - Одеса будуть слідувати зміненим маршрутом через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла), Знамʼянка. До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси.

Поїзд №260 з Чопа курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, звідки також запланований трансфер автобусами. Аналогічно для зворотного маршрута - автобуси вже чекатимуть пасажирів біля вокзалу Кременчука о 13:30 з послідуючою пересадкою у вагони до Закарпаття.

"Найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов'язані з об'їздом ураженої ділянки. Також використовуватимемо автобуси для доставки до/з Кременчука від найближчих доступних станцій.

Варто також додати, що обстрілом пошкоджено приміський рухомий склад у Кременчуці, замість якого на маршрути вже виведено резервний. Втім, електропоїзди №6663 Кременчук - Знам'янка (Користівка) та №6664 Знам'янка (Користівка) - Кременчук у добу 07.09.2025 не курсуватимуть через інфраструктурні відновлювальні роботи", - додали в "УЗ".

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

+9
А що Там з Кримським Мостом?!
маємо Нептун,Паляниці,Фламінго а він Досі не зруйнований 😡🤬😡
07.09.2025 09:22 Відповісти
+9
А що там кримський міст, ще неначасі його знищувати? Чи як тут мені розказували, що якщо Україна знищить кримський міст то рашисти будуть знищувати мости через Дніпро. Ну от кримський міст цілий а рашисти взялися знищувати мости через Дніпро. Де ви суки поховалися, які тут завжди впарюєте що не потрібно стріляти по Сосії атопутіннападе?
07.09.2025 09:24 Відповісти
+7
Черговий злочин рашиських варварів ,ось так трапляєтся коли ворог знищує Україну ,а влада граєтся в рейтинги.
07.09.2025 09:25 Відповісти
Чому не пишуть що з людми на потягу???
07.09.2025 09:18 Відповісти
А що Там з Кримським Мостом?!
маємо Нептун,Паляниці,Фламінго а він Досі не зруйнований 😡🤬😡
07.09.2025 09:22 Відповісти
а що з Чонгарскими мостами???
Чи вони за 2000 км чи під захистом Зебанди???
07.09.2025 09:25 Відповісти
07.09.2025 09:57 Відповісти
Бояться що путіннападе
07.09.2025 09:27 Відповісти
Там вже давно проклали залізницю по окупованній территорії, тому удари по ньому, вже не мають ніякого значення. Хіба що заради піару...
07.09.2025 09:27 Відповісти
немає засобів щоб його зруйнувати, вже били атакамсами - вистояв
07.09.2025 10:03 Відповісти
То буратінка має, а не військові.
07.09.2025 10:09 Відповісти
А що там кримський міст, ще неначасі його знищувати? Чи як тут мені розказували, що якщо Україна знищить кримський міст то рашисти будуть знищувати мости через Дніпро. Ну от кримський міст цілий а рашисти взялися знищувати мости через Дніпро. Де ви суки поховалися, які тут завжди впарюєте що не потрібно стріляти по Сосії атопутіннападе?
07.09.2025 09:24 Відповісти
давно би знищили - немає чим
07.09.2025 10:04 Відповісти
Черговий злочин рашиських варварів ,ось так трапляєтся коли ворог знищує Україну ,а влада граєтся в рейтинги.
07.09.2025 09:25 Відповісти
Так в нас такого ще не було. Дайте йому ще 100 днів. Він навчиться.
07.09.2025 09:39 Відповісти
Самое главное - это был одноразовый точечный удар, или "первая ласточка" и днепровские мосты начнут массово выносить?
07.09.2025 09:40 Відповісти
Вважаю, дніпровські мости залишають як один з останніх аргументів для примусу до капітуляції (те, що вимагає #уйло - це саме капітуляція, чого б вам не казали кацапські боти).
Скажімо, якщо вдасться протриматись (Zеленський робить все, щоб це не вдалося) до того часу, коли в кацапів почнуться критичні проблеми з фінансуванням виробництва озброєнь та армії, і #уйлу конче стане потрібна негайно укласти так звану мирну угоду на капітулятивних для України умовах - тоді він почне нищити мости через Дніпро, типу "здавайтесь, а то прийдеться перетинати Дніпро на човнах".
Також безяйцевий Захід переконав українську владу не чіпати кримський міст, бо в них з самого початку війни була така позиція - лише #уйло має право починати будь-яку ескалацію.
07.09.2025 10:09 Відповісти
Якщо русня вiзьметься за мости логистика впаде.
07.09.2025 09:40 Відповісти
Так вони вже взялися. Чи не видно?
07.09.2025 10:13 Відповісти
В ростові шо на том Дону, тому шо колись, до большевиків був у складі України, є гарні мости через дон.
07.09.2025 09:40 Відповісти
Шахеди наводили онлайн. Мабуть через мобільних операторів які працюють на орків.
07.09.2025 09:41 Відповісти
Ну звісно ж! Оперетор Водафон-російська контора!
Так чому до цього часу, як раніше було заявлено "потужним", як тільки пролунав сигнал "ПОВІТРЯНА ТРИВОГА" всі оператори мобільного зв'язку не вимикають станції!?!
07.09.2025 09:48 Відповісти
Достатньо відключати мобільний інтернет.
07.09.2025 10:04 Відповісти
"Надпотужни" всім обійцяв: "... ми закриємо небо над Україною
для рашистських БПЛА"! А це, виявляється, результат такого "закритого неба"?!
Е ні!
Або буде все за законами військового часу, або Українці, рятуйтеся хто як може від цієї z-еленої продажної погані!
07.09.2025 09:46 Відповісти
В липні Шмигаль казав, що розпочали серійне виробництво сапсанів. Де вони? Тиша повна. Тепер по шахедах, якщо ми можемо за ніч збивати 700 шт., то чому коли запускають 150 не збивати усі 150?
07.09.2025 09:48 Відповісти
По-перше, 1 ракета на рік - це теж "серійність". Владімір Васільєвіч Х+йло теж "серійно" випускає "орєшнік", як і Fire Point - "Фламінго", а в результаті жодної ракети ні в кого нема.

По-друге, десь в червні-липні були руйнівні влучання по ВПК, отже, слова Шмигаля можуть бути тупою дезою типу "ха-ха, нє попалі!" або такою ж тупою дезою для українців, типу "все добре, готуйтесь до шашликів і кави в Криму".

По-третє, є фінансова доцільність. Якщо виробництво ракет занадто дороге і тому ефективніше зробити кілька десятків дронів, хоча б кілька з яких не зіб'ють, на відміну від ракети - тоді будуть робити саме дрони, а не ракети. А є ще такий важливий елемент як можливість змародерити на виробництві - на дронах можна вкрасти більше.
07.09.2025 09:58 Відповісти
"По-третє, є фінансова доцільність. Якщо виробництво ракет занадто дороге і тому ефективніше зробити кілька десятків дронів"

ерунду написали, дрон не решает задачи ракеты. это как серьезную болезнь лечить не необходимым лекарставом, а парацетамолом три раза в день, потому что он дешевле
07.09.2025 10:10 Відповісти
у Ростові три залізничних моста - Західний, Темерниький і Зеленоострівський. Військова логістика є законною ціллю.
07.09.2025 09:48 Відповісти
 
 