Пошкодження мосту через Дніпро у Кременчуці: рух ним неможливий. Потяги курсуватимуть за зміненим маршрутом. ФОТО

Внаслідок нічного ворожого удару було пошкоджено міст через Дніпро в Кременчуці на Полтавщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Віталій Малецький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, міст перебував на балансі "Укрзалізниці". Експерти працюють над висновком щодо масштабу руйнувань та можливості його подальшої експлуатації.

"Наразі рух мостом неможливий - він перекритий. Ми очікуємо офіційної інформації від "Укрзалізниці" та готові надати максимальну підтримку від міста для якнайшвидшого відновлення транспортного сполучення.

На час перекриття мосту вживаються всі необхідні заходи для забезпечення життєдіяльності на обох берегах міста. Вже відпрацьовані алгоритми роботи медичної сфери, швидкої допомоги, пологових будинків, служб екстреного реагування та комунальних підприємств", - додав очільник міста.

Фото: Віталій Малецький

За даними "Укрзалізниці", через спричинені обстрілом пошкодження інфраструктури в Кременчуцькому районі поїзди №59 Одеса - Харків та №8 Харків - Одеса будуть слідувати зміненим маршрутом через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла), Знамʼянка. До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси.

Поїзд №260 з Чопа курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, звідки також запланований трансфер автобусами. Аналогічно для зворотного маршрута - автобуси вже чекатимуть пасажирів біля вокзалу Кременчука о 13:30 з послідуючою пересадкою у вагони до Закарпаття.

"Найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов'язані з об'їздом ураженої ділянки. Також використовуватимемо автобуси для доставки до/з Кременчука від найближчих доступних станцій.

Варто також додати, що обстрілом пошкоджено приміський рухомий склад у Кременчуці, замість якого на маршрути вже виведено резервний. Втім, електропоїзди №6663 Кременчук - Знам'янка (Користівка) та №6664 Знам'янка (Користівка) - Кременчук у добу 07.09.2025 не курсуватимуть через інфраструктурні відновлювальні роботи", - додали в "УЗ".

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.