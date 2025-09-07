Пошкодження мосту через Дніпро у Кременчуці: рух ним неможливий. Потяги курсуватимуть за зміненим маршрутом. ФОТО
Внаслідок нічного ворожого удару було пошкоджено міст через Дніпро в Кременчуці на Полтавщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Віталій Малецький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, міст перебував на балансі "Укрзалізниці". Експерти працюють над висновком щодо масштабу руйнувань та можливості його подальшої експлуатації.
"Наразі рух мостом неможливий - він перекритий. Ми очікуємо офіційної інформації від "Укрзалізниці" та готові надати максимальну підтримку від міста для якнайшвидшого відновлення транспортного сполучення.
На час перекриття мосту вживаються всі необхідні заходи для забезпечення життєдіяльності на обох берегах міста. Вже відпрацьовані алгоритми роботи медичної сфери, швидкої допомоги, пологових будинків, служб екстреного реагування та комунальних підприємств", - додав очільник міста.
За даними "Укрзалізниці", через спричинені обстрілом пошкодження інфраструктури в Кременчуцькому районі поїзди №59 Одеса - Харків та №8 Харків - Одеса будуть слідувати зміненим маршрутом через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла), Знамʼянка. До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси.
Поїзд №260 з Чопа курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, звідки також запланований трансфер автобусами. Аналогічно для зворотного маршрута - автобуси вже чекатимуть пасажирів біля вокзалу Кременчука о 13:30 з послідуючою пересадкою у вагони до Закарпаття.
"Найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов'язані з об'їздом ураженої ділянки. Також використовуватимемо автобуси для доставки до/з Кременчука від найближчих доступних станцій.
Варто також додати, що обстрілом пошкоджено приміський рухомий склад у Кременчуці, замість якого на маршрути вже виведено резервний. Втім, електропоїзди №6663 Кременчук - Знам'янка (Користівка) та №6664 Знам'янка (Користівка) - Кременчук у добу 07.09.2025 не курсуватимуть через інфраструктурні відновлювальні роботи", - додали в "УЗ".
Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.
Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.
Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.
Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.
За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.
маємо Нептун,Паляниці,Фламінго а він Досі не зруйнований 😡🤬😡
Чи вони за 2000 км чи під захистом Зебанди???
Скажімо, якщо вдасться протриматись (Zеленський робить все, щоб це не вдалося) до того часу, коли в кацапів почнуться критичні проблеми з фінансуванням виробництва озброєнь та армії, і #уйлу конче стане потрібна негайно укласти так звану мирну угоду на капітулятивних для України умовах - тоді він почне нищити мости через Дніпро, типу "здавайтесь, а то прийдеться перетинати Дніпро на човнах".
Також безяйцевий Захід переконав українську владу не чіпати кримський міст, бо в них з самого початку війни була така позиція - лише #уйло має право починати будь-яку ескалацію.
Так чому до цього часу, як раніше було заявлено "потужним", як тільки пролунав сигнал "ПОВІТРЯНА ТРИВОГА" всі оператори мобільного зв'язку не вимикають станції!?!
для рашистських БПЛА"! А це, виявляється, результат такого "закритого неба"?!
Е ні!
Або буде все за законами військового часу, або Українці, рятуйтеся хто як може від цієї z-еленої продажної погані!
По-друге, десь в червні-липні були руйнівні влучання по ВПК, отже, слова Шмигаля можуть бути тупою дезою типу "ха-ха, нє попалі!" або такою ж тупою дезою для українців, типу "все добре, готуйтесь до шашликів і кави в Криму".
По-третє, є фінансова доцільність. Якщо виробництво ракет занадто дороге і тому ефективніше зробити кілька десятків дронів, хоча б кілька з яких не зіб'ють, на відміну від ракети - тоді будуть робити саме дрони, а не ракети. А є ще такий важливий елемент як можливість змародерити на виробництві - на дронах можна вкрасти більше.
ерунду написали, дрон не решает задачи ракеты. это как серьезную болезнь лечить не необходимым лекарставом, а парацетамолом три раза в день, потому что он дешевле