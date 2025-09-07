РУС
В Святошинском районе произошел обвал части дома, под завалами могут быть люди. Локализован пожар площадью более 1 тыс. кв. м в Кабмине, - Клименко. ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 сентября, Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. Больше всего пострадала столица.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Киеве повреждена гражданская инфраструктура, в частности 4 жилые многоэтажки. В Святошинском районе продолжается тушение пожара и разбор завалов. Есть обвал части дома.

"К сожалению, на этой локации погибли два человека: женщина с двухмесячным ребенком. Вероятно, под руинами еще остаются люди. Более 20 человек травмированы", - уточнил министр.

Также читайте: В результате ночной атаки повреждены более 10 локаций в Киеве, - КГВА

Он также подтвердил попадание в здание правительства Украины. Спасатели локализовали пожар площадью более 1 тыс. кв. метров и продолжают его тушение.

"Всего в столице сейчас работают около 400 спасателей ГСЧС, задействовано почти 100 единиц спецтехники и пожарные вертолеты.

Профессиональная работа спасателей и полицейских на местах ликвидаций спасает жизни и доказывает: украинская стойкость сильнее любого террора", - резюмирует министр.

Киев после обстрела
Фото: Игорь Клименко
Киев после обстрела
Фото: Игорь Клименко
Киев после обстрела
Фото: Игорь Клименко
Киев после обстрела
Фото: Игорь Клименко
Киев после обстрела
Фото: Игорь Клименко
Киев после обстрела
Фото: Игорь Клименко
Киев после обстрела
Фото: Офис генпрокурора
Киев после обстрела
Фото: Офис генпрокурора

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за дроновой атаки повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

Топ комментарии
+8
"маша"- істеричка чи провокатор?
показать весь комментарий
07.09.2025 10:54 Ответить
+7
Наводити на Кабмін?)) То що секретний об'єкт? Ця будівля стоїть там понад 80 років!
показать весь комментарий
07.09.2025 10:31 Ответить
+6
чекаєм на багаття в баштах кремля
показать весь комментарий
07.09.2025 10:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Наводити на Кабмін?)) То що секретний об'єкт? Ця будівля стоїть там понад 80 років!
показать весь комментарий
07.09.2025 10:31 Ответить
Було написано що уламками.
показать весь комментарий
07.09.2025 11:54 Ответить
Не здивуюсь, якщо виявиться, що на тому поверсі архів. А якщо той архів туди нещодавно перенесли в результаті якоїсь реконструкції, задуманої нинішніми менеджерами, то впевненість у спеціальному наведенні зросте до 99,9 %.
показать весь комментарий
07.09.2025 13:18 Ответить
"маша"- істеричка чи провокатор?
показать весь комментарий
07.09.2025 10:54 Ответить
Ти що кацап?
показать весь комментарий
07.09.2025 10:56 Ответить
Манька хфєдєрація!
Смоли тобі гарячої, а не наш Київ.
показать весь комментарий
07.09.2025 10:59 Ответить
яка ж ти **** тупорила!
показать весь комментарий
07.09.2025 11:34 Ответить
чекаєм на багаття в баштах кремля
показать весь комментарий
07.09.2025 10:12 Ответить
Взагалі.. чекаємо на ті фламінго хоч десь
показать весь комментарий
07.09.2025 10:33 Ответить
Ну шо там Фламінго Міндіч ще не наробив ?
Він же потужний медіапродюсер
30 % оборонного бюджета пішло на його фірми
шо йому напродюсировати 1000 ракет ....
показать весь комментарий
07.09.2025 10:16 Ответить
Фінанси треба вливати цим людям: немовля з матір'ю загинуло, люди під завалами, без даху над головою в ніч.
А вони блть свою кришу кришують в кабміні, підняли всіх і крик як НС світового рівня. Кому ви нахрен всралися, злодюги закоренілі. Почнеться "відбудова" своїх лухурі із відкатами та кражами.

Тварюки, людям допомагайте, бо скоро залишитеся із самими пенсами і слабовиками у країні, красти не буде з чого
показать весь комментарий
07.09.2025 10:17 Ответить
Кацапи женуть нас з нашої землі, як завжди.
Поки весь світ спостерігає, як знищують столицю України , та думає, добре що не нас (Варшаву, Париж , Брюссель, Рим …)
показать весь комментарий
07.09.2025 11:03 Ответить
Трамп снова очень разочарован Путиным, но всё-таки уверен, что у них "будет очень хороший прекрасный диалог, потому что Путин очень МИЛЫЙ(джентил) "
показать весь комментарий
07.09.2025 11:15 Ответить
 
 