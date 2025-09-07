В Святошинском районе произошел обвал части дома, под завалами могут быть люди. Локализован пожар площадью более 1 тыс. кв. м в Кабмине, - Клименко. ФОТОрепортаж
Сегодня, 7 сентября, Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. Больше всего пострадала столица.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Киеве повреждена гражданская инфраструктура, в частности 4 жилые многоэтажки. В Святошинском районе продолжается тушение пожара и разбор завалов. Есть обвал части дома.
"К сожалению, на этой локации погибли два человека: женщина с двухмесячным ребенком. Вероятно, под руинами еще остаются люди. Более 20 человек травмированы", - уточнил министр.
Он также подтвердил попадание в здание правительства Украины. Спасатели локализовали пожар площадью более 1 тыс. кв. метров и продолжают его тушение.
"Всего в столице сейчас работают около 400 спасателей ГСЧС, задействовано почти 100 единиц спецтехники и пожарные вертолеты.
Профессиональная работа спасателей и полицейских на местах ликвидаций спасает жизни и доказывает: украинская стойкость сильнее любого террора", - резюмирует министр.
Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.
Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.
Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за дроновой атаки повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.
Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.
По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Смоли тобі гарячої, а не наш Київ.
Він же потужний медіапродюсер
30 % оборонного бюджета пішло на його фірми
шо йому напродюсировати 1000 ракет ....
А вони блть свою кришу кришують в кабміні, підняли всіх і крик як НС світового рівня. Кому ви нахрен всралися, злодюги закоренілі. Почнеться "відбудова" своїх лухурі із відкатами та кражами.
Тварюки, людям допомагайте, бо скоро залишитеся із самими пенсами і слабовиками у країні, красти не буде з чого
Поки весь світ спостерігає, як знищують столицю України , та думає, добре що не нас (Варшаву, Париж , Брюссель, Рим …)