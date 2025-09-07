Матернова про нічний обстріл РФ по Україні: "Російський терор стає все більш нахабним. Він має бути зупинений"

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова закликала міжнародну спільноту зупинити російський терор після масованого удару РФ по Україні в ніч на 7 вересня

Про це вона написала у Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що під час атаки Росія випустила рекордну кількість засобів ураження - понад 800 безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Під обстрілами опинилися Київ, Кривий Ріг, Одеса та інші міста. У столиці пошкоджено будівлю Кабінету Міністрів.

"Російський терор триває. Стає все більш нахабним… Російський терор має бути зупинений", - написала Матернова.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

