Матернова про нічний обстріл РФ по Україні: "Російський терор стає все більш нахабним. Він має бути зупинений"

матернова

 Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова закликала міжнародну спільноту зупинити російський терор після масованого удару РФ по Україні в ніч на 7 вересня

Про це вона написала у Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що під час атаки Росія випустила рекордну кількість засобів ураження - понад 800 безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Під обстрілами опинилися Київ, Кривий Ріг, Одеса та інші міста. У столиці пошкоджено будівлю Кабінету Міністрів.

"Російський терор триває. Стає все більш нахабним… Російський терор має бути зупинений", - написала Матернова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга про нічну масовану атаку РФ по Україні: "Російські антирекорди терору вимагають жорсткої відповіді - нових санкцій"

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 1300 БпЛА, майже 900 КАБів та до 50 ракет застосувала РФ по Україні від початку вересня, - Зеленський. ФОТОрепортаж

обстріл (30714) Матернова Катаріна (99)
Топ коментарі
+10
що Ви цьоцю 3,14здите,,,?Ви лицемірні потвори , котрі разом з американськими прорашистськими шлюхами ,залишили Україну на одинці з рашистським вбивцею і окупантом
07.09.2025 10:52 Відповісти
+9
Міжнародна спільнота спить та бачить, щоб Україна скоріше вже здалася та зникла, щоб вони могли знову торгувати, співпрацювати та заробляти на терористах кацапах.
07.09.2025 10:55 Відповісти
+6
Йшов четвертий рік найкривавішої війни на планеті за останні 80 років . Політики ЄС все говорили про те що російський терор повинен бути зупинений )) , а терор їх все не слухав і не зупинявся .
07.09.2025 11:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
07.09.2025 10:48 Відповісти
Ну зупини той терор. З 22 року зупиняють всім цивілізованим світом.
07.09.2025 10:48 Відповісти
Мабуть ти хотів сказати - НЕ зупиняють з 22 року. Бо це вже очевидно, в які ряси його не ряди.
07.09.2025 11:39 Відповісти
07.09.2025 10:52 Відповісти
Трампло якщо не буде нічого говорити путіну, тією мовою яку він розуміє, а саме даючи Україні велику кількість зброї, для знищення росіян і їх потужностей, а буде і далі плазувати перед ним, як безпорадний вуж, то то путін-терорист буде тільки посилювати удари по жінкам і дітям.
07.09.2025 10:54 Відповісти
07.09.2025 10:55 Відповісти
можно зупинити 🤡 , зеленською відставкою , але ті % повинні голосно самі себе вже захищати , хочь картонками ... таку війну могли вибрати у 19 р. тількі напів розумні...
07.09.2025 10:55 Відповісти
Ви неправі..ті ж самі бабушки-старушки - проти зе...
07.09.2025 11:27 Відповісти
Марина сьогодні я з цими бабульками згодна , як шо вони порозумнішали після 22р... але як болить мені за втраченний шанс у 19р ,мати мир та радість життя ...
07.09.2025 13:29 Відповісти
Кому це ви кажете, пані Матернова? Українцям?
07.09.2025 10:57 Відповісти
Ага. Зараз коаліція неспроможних як вдарить великою стурбованістю в відповідь на повітряну атаку рашистів
07.09.2025 10:58 Відповісти
вона повинна щось казати інакше постане питання навіщо її утримувати
07.09.2025 11:02 Відповісти
Наши друзья нас не забывают. На каждый кацапский налёт - ответный залп потужной озабоченности и мощных призывов.
07.09.2025 11:05 Відповісти
Кацапські активи не конфіскуєм, війська не відправим, заморозим гучним піздєжом💩
07.09.2025 11:05 Відповісти
Щиро дякуємо за турботу, пані посол.
Четвертий (одинадцятий) рік дякуємо...
07.09.2025 11:09 Відповісти
Знаєте..поряд ночером був прильот..я перший раз за тиждень заснула..тьльки зранку дізналась, де прилетіло, син написав..ніхто не загинув, славбогу

Я мрію поспати..нормально, без тривог..годин 6..
07.09.2025 11:32 Відповісти
07.09.2025 11:11 Відповісти
Пердь....і великі бульбашки в калюжі.
07.09.2025 11:14 Відповісти
Рашу потрібно негайно розвалювати . Має бути міжнародний штаб по руйнуванню раши
07.09.2025 11:45 Відповісти
Ось такі фото треба розсилати по усім країнам , ЗМІ, офісам президентів,університетам
Усі повинні ненавидити кацапів
07.09.2025 11:54 Відповісти
Зупинений ким? ЭЄрогейськими імпотентами? Чи Трампом, у якого френд Вова? Ким зупинений? Ви, довбойоби, собі в "партнери" набрали кончених сцикунів, які ховаються за спиними українських дітей, "тільки б не ескалація!", а тепер верещите.
07.09.2025 12:19 Відповісти
Він буде зупинений-коли несколько раз примерно вот так же от.****** Москву...Меня лично эта политика терпильства и неспроможности власти отважиться на ответный удар-просто достала...Никто не будет с Украиной считаться и договариваться и вести вообще какой то диалог,пока можно вот так вот безнаказанно убивать гражданских людей,без каких либо последствий и ответных мер...Это уже перешло все грани...А ответной реакции-как не было,так и нет...кроме видосов,марафонов и прочей брехливой х.йни
07.09.2025 13:02 Відповісти
Кремль завоював америку, тепер можна творити терор без оглядки. Зараз вся вина на трампівській америці, це саме трампакс заохочує москву.
07.09.2025 13:23 Відповісти
 
 