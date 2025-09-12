НАТО починає операцію "Східний вартовий", аби зміцнити позиції Альянсу на східному фланзі, - Рютте

НАТО запускає місію "Східний вартовий" для того, щоб посилити позиції вздовж східного флангу Альянсу. Це відповідь на атаку російський дронів на Польщу та загрозу від РФ.

Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте на спільній пресконференції з Верховним головнокомандувачем Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем, цитує The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Рютте, в операції для посилення Східної Європи будуть залучені сили ряду членів НАТО, включаючи Данію, Німеччину, Францію, Великобританію та інші.

"Сьогодні ми хочемо оголосити, що НАТО запускає операцію "Східний вартовий", щоб ще більше посилити нашу позицію вздовж східного флангу. Ця військова діяльність розпочнеться найближчими днями. Протидія агресії та захист кожного члена Альянсу мають вирішальне значення. Захист східного флангу — наше ключове завдання", - наголосив генсек.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запропонував Польщі нашу допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів", - Зеленський

Гринкевич додав, що операція торкнеться всього східного флангу НАТО.

Операція передбачатиме розгортання, зокрема, додаткових сухопутних військ і авіації, сказав він.

На думку Рютте, 10 вересня, коли численні російські дрони порушили повітряний простір Польщі, протиповітряна оборона НАТО успішно забезпечила захист території.

"Хоча це була найбільша концентрація порушень повітряного простору НАТО, яку ми бачили, те, що сталося у середу, не було поодиноким інцидентом. Безрозсудна поведінка Росії у повітрі вздовж нашого східного флангу стає дедалі частішою. Ми бачили порушення нашого повітряного простору дронами у Румунії, Естонії, Латвії та Литві. Чи навмисно це, чи ні - це є небезпечним і неприйнятним", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція направляє три винищувачі Rafale для захисту східного флангу НАТО, - Макрон

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Також читайте: Дрони РФ цілеспрямовано атакували Польщу та не були під впливом українських РЕБ, - Генштаб