НАТО начинает операцию "Восточный страж", чтобы укрепить позиции Альянса на восточном фланге, - Рютте

Восточный страж - Рютте анонсировал операцию для защиты НАТО

НАТО запускает миссию "Восточный страж" для того, чтобы усилить позиции вдоль восточного фланга Альянса. Это ответ на атаку российский дронов на Польшу и угрозу от РФ.

Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте на совместной пресс-конференции с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем, цитирует The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Рютте, в операции для усиления Восточной Европы будут привлечены силы ряда членов НАТО, включая Данию, Германию, Францию, Великобританию и другие.

"Сегодня мы хотим объявить, что НАТО запускает операцию "Восточный страж", чтобы еще больше усилить нашу позицию вдоль восточного фланга. Эта военная деятельность начнется в ближайшие дни. Противодействие агрессии и защита каждого члена Альянса имеют решающее значение. Защита восточного фланга - наша ключевая задача", - подчеркнул генсек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предложил Польше нашу помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов, в частности "шахедов", - Зеленский

Гринкевич добавил, что операция коснется всего восточного фланга НАТО.

Операция будет предусматривать развертывание, в частности, дополнительных сухопутных войск и авиации, сказал он.

По мнению Рютте, 10 сентября, когда многочисленные российские дроны нарушили воздушное пространство Польши, противовоздушная оборона НАТО успешно обеспечила защиту территории.

"Хотя это была самая большая концентрация нарушений воздушного пространства НАТО, которую мы видели, то, что произошло в среду, не было единичным инцидентом. Безрассудное поведение России в воздухе вдоль нашего восточного фланга становится все более частым. Мы видели нарушение нашего воздушного пространства дронами в Румынии, Эстонии, Латвии и Литве. Намеренно это или нет - это опасно и неприемлемо", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция направляет три истребителя Rafale для защиты восточного фланга НАТО, - Макрон

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Также читайте: Дроны РФ целенаправленно атаковали Польшу и не были под влиянием украинских РЭБ, - Генштаб

+5
Нато починає операцію... Починає операцію... Починає... Починає операцію нато...
12.09.2025 19:05 Ответить
+3
Хочете захистити країни НАТО від кацапів - давайте більше зброї Україні ... тоді руснявим буде точно не до вас !
12.09.2025 18:48 Ответить
+3
А чого дивуватися? Поки поштовий голуб долетить до Брюсселя, а звідти дозвоняться до Пентагону, а там почекають, поки прокинеться Трамп та з якої ноги він встане...
12.09.2025 19:10 Ответить
Зібʼють 5/20 і буде подвійна стурбованість? 😄
12.09.2025 18:52 Ответить
ганьба !

.
12.09.2025 18:55 Ответить
ганьба ТОБІ! пустобрех! обіцяв давити танками ухилянтів і обісрався!
12.09.2025 19:17 Ответить
Я ?
Давити ухилянтів танками ?

Де й коли ?
май екселєнц ?
всегда готов !

.
12.09.2025 19:43 Ответить
Зміцніть Україну, і не буде проблем у НАТО на фланзі. Но нет, треба в доміке сідеть.
12.09.2025 18:59 Ответить
Геніально!
Всрався хлоп і каже - а тепер я починаю..
12.09.2025 19:00 Ответить
Швидкість прийняття рішень НАТОю продовжує вражати...
12.09.2025 19:02 Ответить
Чим би дитя не тішилось аби не плакало.
12.09.2025 19:30 Ответить
Господи, яка ганьба
12.09.2025 19:15 Ответить
Если у вас на востоке фланг, то против кого направлен фронт, где он у вас?
12.09.2025 19:36 Ответить
ох же ж і вартовий там
12.09.2025 19:59 Ответить
 
 