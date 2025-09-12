Дроны РФ целенаправленно атаковали Польшу и не были под влиянием украинских РЭБ, - Генштаб

РУС
Российские беспилотники целенаправленно залетели на территорию Польши ночью 10 сентября и не были под влиянием украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net и Суспільному сообщил собеседник в Генеральном штабе ВСУ.

По словам собеседника в украинском руководстве, российские БПЛА двигались двумя группами, не маневрируя, прямо к границе с Польшей. Первая группа - через территорию Украины, вторая - через Беларусь.

"Мы имеем информацию о том, как это все происходит. У нас есть программный продукт, который позволяет видеть, как летел, кто летел и куда летел. Мы не видим там влияния наших средств радиоэлектронной борьбы, поскольку, вероятно, их системы наведения были построены с использованием систем устойчивых к воздействию РЭБ. Ведь БПЛА двигались прямо. Поэтому я считаю, что это однозначно было направлено для того, чтобы эти "шахеды" долетели до Польши", - пояснил Генштаб.

Также там подтвердили информацию, что в беспилотниках, которые залетели в Польшу, содержались сим-карты.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Топ комментарии
+2
Перестаньте виправдовуватись перед всякими покидьками. Особливо, коли й виправдовуватись немає за що.
12.09.2025 16:52 Ответить
+1
Нажаль, міністр оборони Польщі робив заяву, що то дрони атакували Україну та випадково попали до Польщі.
Якщо це міністр оборони, то самі розумієте, ЯК Польща може воювати... (((
12.09.2025 16:43 Ответить
+1
Частина - з території Білорусі залетіла - напряму зі Смоленська через Білорусь на Польщу.
12.09.2025 17:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хто пре на Україну?
12.09.2025 16:28 Ответить
орбан
12.09.2025 16:29 Ответить
Тільки кацапи казали шо Україна РЕБами загнала дрони в Польщу
12.09.2025 16:39 Ответить
якщо не були під впливом українських засобів радіоелектронної боротьби, то звідки ж тоді залетіли до Польщі? 🤓🧐
12.09.2025 16:35 Ответить
Частина - з території Білорусі залетіла - напряму зі Смоленська через Білорусь на Польщу.
12.09.2025 17:05 Ответить
Нажаль, міністр оборони Польщі робив заяву, що то дрони атакували Україну та випадково попали до Польщі.
Якщо це міністр оборони, то самі розумієте, ЯК Польща може воювати... (((
12.09.2025 16:43 Ответить
Міністр оборони Польщі зараз - такий саме ватний фашиський мудак, як Фіцо та Орбан. Там тільки Міністр Закордонних Справ адекватний...
12.09.2025 17:06 Ответить
Перестаньте виправдовуватись перед всякими покидьками. Особливо, коли й виправдовуватись немає за що.
12.09.2025 16:52 Ответить
черговий беззаперечний доказ, що у життєвих інтересах країн нато самим цим країнам своїми ппо збивати усі кацапсячі дрони та ракети у повітряному просторі України
12.09.2025 16:53 Ответить
тобто саме в інтересах нато закрити небо України
12.09.2025 16:54 Ответить
більшість дронів шли з білорусі 16
12.09.2025 16:58 Ответить
а хто забороняє нато збивати кацапсячі дрони над **********?!
влупили мозирь нпз - йой, та то була помилка (с)
12.09.2025 16:59 Ответить
якщо нато не закриє небо на **********, то ***** й надалі буде використовувати це небо для атак на Європу
а ********* не проти цього, їм оно тре бєлавіа захистити
12.09.2025 17:02 Ответить
 
 