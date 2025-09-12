Дроны РФ целенаправленно атаковали Польшу и не были под влиянием украинских РЭБ, - Генштаб
Российские беспилотники целенаправленно залетели на территорию Польши ночью 10 сентября и не были под влиянием украинских средств радиоэлектронной борьбы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net и Суспільному сообщил собеседник в Генеральном штабе ВСУ.
По словам собеседника в украинском руководстве, российские БПЛА двигались двумя группами, не маневрируя, прямо к границе с Польшей. Первая группа - через территорию Украины, вторая - через Беларусь.
"Мы имеем информацию о том, как это все происходит. У нас есть программный продукт, который позволяет видеть, как летел, кто летел и куда летел. Мы не видим там влияния наших средств радиоэлектронной борьбы, поскольку, вероятно, их системы наведения были построены с использованием систем устойчивых к воздействию РЭБ. Ведь БПЛА двигались прямо. Поэтому я считаю, что это однозначно было направлено для того, чтобы эти "шахеды" долетели до Польши", - пояснил Генштаб.
Также там подтвердили информацию, что в беспилотниках, которые залетели в Польшу, содержались сим-карты.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
Якщо це міністр оборони, то самі розумієте, ЯК Польща може воювати... (((
влупили мозирь нпз - йой, та то була помилка (с)
а ********* не проти цього, їм оно тре бєлавіа захистити