Дрони РФ цілеспрямовано атакували Польщу та не були під впливом українських РЕБ, - Генштаб

Російські безпілотники цілеспрямовано залетіли на територію Польщі вночі 10 вересня та не були під впливом українських засобів радіоелектронної боротьби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це LIGA.net та Суспільному повідомив співрозмовник у Генеральному штабі ЗСУ.

За словами співрозмовника в українському керівництві, російські БПЛА рухались двома групами, не маневруючи, прямо до кордону з Польщею. Перша група –– через територію України, друга –– через Білорусь.

"Ми маємо інформацію про те, як це все відбувається. У нас є програмний продукт, який дозволяє бачити, як летів, хто летів і куди летів. Ми не вбачаємо там впливу наших засобів радіоелектронної боротьби, оскільки, ймовірно, їхні системи наведення були побудовані з використанням систем стійких до впливу РЕБ. Адже БПЛА рухались прямо. Тому я вважаю, що це однозначно було спрямовано для того, щоб ці "шахеди" долетіли до Польщі", - пояснив Генштаб.

Також там підтвердили інформацію, що у безпілотниках, що залетіли до Польщі, містились сім-картки.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

