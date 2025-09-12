УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8651 відвідувач онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
1 220 13

Дрони РФ цілеспрямовано атакували Польщу та не були під впливом українських РЕБ, - Генштаб

Генштаб: Російські дрони цілеспрямовано летіли до Польщі 10 вересня

Російські безпілотники цілеспрямовано залетіли на територію Польщі вночі 10 вересня та не були під впливом українських засобів радіоелектронної боротьби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це LIGA.net та Суспільному повідомив співрозмовник у Генеральному штабі ЗСУ. 

За словами співрозмовника в українському керівництві, російські БПЛА рухались двома групами, не маневруючи, прямо до кордону з Польщею. Перша група –– через територію України, друга –– через Білорусь.

"Ми маємо інформацію про те, як це все відбувається. У нас є програмний продукт, який дозволяє бачити, як летів, хто летів і куди летів. Ми не вбачаємо там впливу наших засобів радіоелектронної боротьби, оскільки, ймовірно, їхні системи наведення були побудовані з використанням систем стійких до впливу РЕБ. Адже БПЛА рухались прямо. Тому я вважаю, що це однозначно було спрямовано для того, щоб ці "шахеди" долетіли до Польщі", - пояснив Генштаб. 

Також там підтвердили інформацію, що у безпілотниках, що залетіли до Польщі, містились сім-картки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про падіння російських дронів у Польщі: Я нікого не захищатиму

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Також читайте: Ми відкидаємо маніпуляції, що за атакою "шахедів" на Польщу стоїть Україна, - Туск

Автор: 

Генштаб ЗС (7235) Польща (8897) дрони (5506) Шахед (1493)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Нажаль, міністр оборони Польщі робив заяву, що то дрони атакували Україну та випадково попали до Польщі.
Якщо це міністр оборони, то самі розумієте, ЯК Польща може воювати... (((
показати весь коментар
12.09.2025 16:43 Відповісти
+1
Перестаньте виправдовуватись перед всякими покидьками. Особливо, коли й виправдовуватись немає за що.
показати весь коментар
12.09.2025 16:52 Відповісти
+1
Частина - з території Білорусі залетіла - напряму зі Смоленська через Білорусь на Польщу.
показати весь коментар
12.09.2025 17:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А хто пре на Україну?
показати весь коментар
12.09.2025 16:28 Відповісти
орбан
показати весь коментар
12.09.2025 16:29 Відповісти
Тільки кацапи казали шо Україна РЕБами загнала дрони в Польщу
показати весь коментар
12.09.2025 16:39 Відповісти
якщо не були під впливом українських засобів радіоелектронної боротьби, то звідки ж тоді залетіли до Польщі? 🤓🧐
показати весь коментар
12.09.2025 16:35 Відповісти
Частина - з території Білорусі залетіла - напряму зі Смоленська через Білорусь на Польщу.
показати весь коментар
12.09.2025 17:05 Відповісти
Нажаль, міністр оборони Польщі робив заяву, що то дрони атакували Україну та випадково попали до Польщі.
Якщо це міністр оборони, то самі розумієте, ЯК Польща може воювати... (((
показати весь коментар
12.09.2025 16:43 Відповісти
Міністр оборони Польщі зараз - такий саме ватний фашиський мудак, як Фіцо та Орбан. Там тільки Міністр Закордонних Справ адекватний...
показати весь коментар
12.09.2025 17:06 Відповісти
Перестаньте виправдовуватись перед всякими покидьками. Особливо, коли й виправдовуватись немає за що.
показати весь коментар
12.09.2025 16:52 Відповісти
черговий беззаперечний доказ, що у життєвих інтересах країн нато самим цим країнам своїми ппо збивати усі кацапсячі дрони та ракети у повітряному просторі України
показати весь коментар
12.09.2025 16:53 Відповісти
тобто саме в інтересах нато закрити небо України
показати весь коментар
12.09.2025 16:54 Відповісти
більшість дронів шли з білорусі 16
показати весь коментар
12.09.2025 16:58 Відповісти
а хто забороняє нато збивати кацапсячі дрони над **********?!
влупили мозирь нпз - йой, та то була помилка (с)
показати весь коментар
12.09.2025 16:59 Відповісти
якщо нато не закриє небо на **********, то ***** й надалі буде використовувати це небо для атак на Європу
а ********* не проти цього, їм оно тре бєлавіа захистити
показати весь коментар
12.09.2025 17:02 Відповісти
 
 