Польща уточнила, що вже 21 російський дрон порушив її повітряний простір

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Про це в інтерв'ю Radio Zet повідомив старший радник президента Польщі Кароля Навроцького з питань зовнішньої політики Марцін Пшидч, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що станом на зараз не всі безпілотники ще знайдені. Раніше міністерство внутрішніх справ Польщі підтвердило виявлення 17 дронів.

Раніше влада Польщі повідомляла, що у її повітряному просторі опинилося 19 дронів.

Пшидч також попередив про кампанію російської дезінформації, яка намагається переконати громадськість, що дрони нібито українські.

Він наголосив, що польська влада "чітко" встановила –– дрони були російськими та запущені з території Росії.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

