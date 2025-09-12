УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
Польща уточнила, що вже 21 російський дрон порушив її повітряний простір

Атака дронів на Польщу: країна зафіксувала 21 російський дрон

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Про це в інтерв'ю Radio Zet повідомив старший радник президента Польщі Кароля Навроцького з питань зовнішньої політики Марцін Пшидч, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що станом на зараз не всі безпілотники ще знайдені. Раніше міністерство внутрішніх справ Польщі підтвердило виявлення 17 дронів.

Раніше влада Польщі повідомляла, що у її повітряному просторі опинилося 19 дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС викликав представників Росії та Білорусі через атаку дронів на Польщу, - AFP

Пшидч також попередив про кампанію російської дезінформації, яка намагається переконати громадськість, що дрони нібито українські.

Він наголосив, що польська влада "чітко" встановила –– дрони були російськими та запущені з території Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ була навмисною, у нас є факти та докази, - міністр цифровізації Польщі Гавковський

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сікорський - Трампу: Заліт російських дронів у Польщу не був помилкою

Польща (8897) дрони (5506) Шахед (1493)
Пропустіть наші дрони до Калінінградської обл. хай у кацапів палає срака. (і не тільки)
12.09.2025 15:09
Як яка? Були консультациї...
12.09.2025 15:16
ой, я вас умаляю!
хто їх рахує, оті дрони?
тим більше, шо то був "незначний інцидент".
головне, що збили 4 (чотири)!
підняв у повітря авіацію трьох країн.

от, литовців дійсно шкода! і латвійців! і естонців!
а, поляків ні! ні!!!!!!!
12.09.2025 15:18
Пропустіть наші дрони до Калінінградської обл. хай у кацапів палає срака. (і не тільки)
12.09.2025 15:09
Дуже гарна пропозиція
12.09.2025 15:44
1, 19, 21... яка різниця?
Як яка? Були консультациї...
12.09.2025 15:16
консультації були, але зустрічей та обговорень, ще ні.
12.09.2025 15:19
хто їх рахує, оті дрони?
тим більше, шо то був "незначний інцидент".
головне, що збили 4 (чотири)!
підняв у повітря авіацію трьох країн.

от, литовців дійсно шкода! і латвійців! і естонців!
а, поляків ні! ні!!!!!!!
12.09.2025 15:18
всіх жаль. всі живі люди. ...окрім зомбаків-расіян
нєнє!
лєвацькі закідони не пройдуть!
весь світ вижирає правління соціалістів популістів!
пацифізм равєнство братство.
Полякам треба порахувати всі витрати (на паливо, обслуговування, боєкомплект... всіх служб та ППО) + 200% на компенсацію моральних втрат і виставити рашкостану рахунок. Якщо вони його не оплатять (а вони його безумовно не оплатять) то арешти по всьому світові суден та іншого майна рашки. Інакше так і будете на самітах грізний вигляд робити, та планувати створити найпотужнішу армію Світу до 2130 р.
владімір владімірович вирішив нарешті чітко показати НАТО, що вона є яловою і небоєздатною військовою структурою і йому те вдалося.


ні. не вдалося.
нато нарешті (я сподіваюсь), доперло, що "я в домікє" не працює.
забивання іржавих цвяхів мікроскопами, на довго не вистачить.
мага ***** на всіх, крім себе, ******* популістів хайпожерів.
але але але........
Интересный у поляков способ подсчета воздушных целей - только то считают, что на земле потом найдут. А РЛСами пользоваться не пробовали?
рлс?
що це?
аааа.....
ото, що в сараї ховають?
а, як його вмикати?
Окреме послання «любителям» війни в Польщі.
Як тільки у Польщі не дай Боже почнеться війна, навіть обмежена, десь там під Сувалками, то рівень гуманітарної, а згодом і військової катастрофи в Україні буде складно описати словами.

По-перше, наступить криза палива: більше половини всього пального ввозиться в Україну через Польщу. Траси з Любліна та з Кракова у сторону Жешува забиті українськими бензовозами. Нагадаю, що українські НПЗ розбиті, а Дружбу ми зупинили самі.

Далі криза логістики: зараз товари доставляються, наприклад, авіатранспортом до Польщі, а звідти по суходолу до України. Якщо Польща закриє авіапростір або інший транзит, то це буде катастрофою. Словаччина і Угорщина знаходяться за горами, до них йдуть всього дві (!!!) односмугові дороги через Сколе і Турку. І дві залізничні колії: через Турку (одноколійна) та Воловець (двоколійна). І все. А тепер порахуйте скільки доріг і переходів є з Польщею, і порівняйте. Транспортна ж інфраструктура Румунії у порівнянні з Польщею і близько не стоїть.

Отож, логістична блокада Польщі призведе до того, що в Україні банально не буде що їсти: наприклад, навіть племінний матеріал для курей Україна купує за кордоном. Про інші продукти та речі першої необхідності я взагалі мовчу - не буде навіть підгузників.

І найголовніше - військова криза. Переважна більшість озброєння, включаючи FPV дрони та компоненти для них, ввозяться через Польщу. Угорщина такий транзит заборонила, Словаччина теж не сильно рветься. Плюс, навіть якщо вони й дозволять - вони за горами. Як доказ, що це так, згадайте, як вплинуло блокування доріг польськими фермерами на хід бойових дій у 2023 , а це лише доля з того, що може бути при війні.

Цей список можна продовжувати довго, але у підсумку: ви собі уявити не можете, який рівень п..ца чекає Україну, якщо «полякам НАРЕШТІ прийдеться воювати». Навіть, до речі, якщо це буде лише «шахідна війна».

То ж якщо ви думаєте, що із вступом Польщі у війну, війна в Україні не зміниться і ви зможете далі пити каву чи вести бізнес у тилових містах, просто тепер ще й читаючи новини про Польщу, - ви п..ц як сильно помиляєтесь.
і тільки три з 21 збили. мощно!
Як там рудий маразматик казав:
-"Єто могло бить ошипкой"...
Так шо рахуйте уважніше!
рашист зондував шляхи можливого нападу...
Як завжди, європейські толерасти втруться від кацапських плювків.
