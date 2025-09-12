ЄС викликав представників Росії та Білорусі через атаку дронів на Польщу, - AFP

Євросоюз викликав представників Росії та Білорусі до Брюсселя, щоб висловити протест проти "навмисного і небезпечного" вторгнення російських безпілотників на територію Польщі.

За словами неназваного представника ЄС, посланці РФ і Білорусі прибули за викликом у четвер. "Ми чітко дали зрозуміти, що цей безрозсудний акт свідчить про серйозну ескалацію з боку Росії і становить пряму загрозу безпеці громадян ЄС", - зазначив він.

Раніше окремі держави ЄС в індивідуальному порядку також викликали російських дипломатів через атаку дронів на польську територію.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

