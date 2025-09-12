ЄС продовжив санкції проти РФ та працює над 19-м пакетом обмежень, - Каллас
Європейський Союз продовжив санкції проти Росії, наразі триває робота над 19-м пакетом обмежень.
Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.
"Ми щойно продовжили наші санкції проти Росії. Водночас ми завершуємо роботу над 19-м пакетом – розглядаємо додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери та банки", - йдеться в повідомленні.
Каллас наголосила, що ЄС продовжить перекривати доступ до грошей для Путіна.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Русский Алкаш
показати весь коментар12.09.2025 13:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль