ЄС продовжив санкції проти РФ та працює над 19-м пакетом обмежень, - Каллас

Євросоюз продовжив санкції проти РФ. Що відомо?

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії, наразі триває робота над 19-м пакетом обмежень.

Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.

"Ми щойно продовжили наші санкції проти Росії. Водночас ми завершуємо роботу над 19-м пакетом – розглядаємо додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери та банки", - йдеться в повідомленні.

Каллас наголосила, що ЄС продовжить перекривати доступ до грошей для Путіна.

А разве не можна ввести санкції до деокупації України?
показати весь коментар
12.09.2025 13:31 Відповісти
 
 