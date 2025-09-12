ЄС продовжив санкції проти РФ та працює над 19-м пакетом обмежень, - Каллас

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії, наразі триває робота над 19-м пакетом обмежень.

Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.

"Ми щойно продовжили наші санкції проти Росії. Водночас ми завершуємо роботу над 19-м пакетом – розглядаємо додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери та банки", - йдеться в повідомленні.

Каллас наголосила, що ЄС продовжить перекривати доступ до грошей для Путіна.

