ЕС продлил санкции против РФ и работает над 19-м пакетом ограничений, - Каллас

Европейский Союз продлил санкции против России, сейчас продолжается работа над 19-м пакетом ограничений.

Об этом сообщила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.

"Мы только что продлили наши санкции против России. В то же время мы завершаем работу над 19-м пакетом - рассматриваем дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки", - говорится в сообщении.

Каллас отметила, что ЕС продолжит перекрывать доступ к деньгам для Путина.

Читайте: ЕС не изменил срок отказа от российских нефти и газа - 2028 год