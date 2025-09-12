РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9515 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Санкции ЕС
291 1

ЕС продлил санкции против РФ и работает над 19-м пакетом ограничений, - Каллас

Евросоюз продлил санкции против РФ. Что известно?

Европейский Союз продлил санкции против России, сейчас продолжается работа над 19-м пакетом ограничений.

Об этом сообщила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.

"Мы только что продлили наши санкции против России. В то же время мы завершаем работу над 19-м пакетом - рассматриваем дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки", - говорится в сообщении.

Каллас отметила, что ЕС продолжит перекрывать доступ к деньгам для Путина.

Читайте: ЕС не изменил срок отказа от российских нефти и газа - 2028 год

Евросоюз продлил санкции против РФ. Что известно?

Автор: 

санкции (11824) Евросоюз (17555) Каллас Кая (276)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А разве не можна ввести санкції до деокупації України?
показать весь комментарий
12.09.2025 13:31 Ответить
 
 