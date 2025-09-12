ЕС продлил санкции против РФ и работает над 19-м пакетом ограничений, - Каллас
Европейский Союз продлил санкции против России, сейчас продолжается работа над 19-м пакетом ограничений.
Об этом сообщила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.
"Мы только что продлили наши санкции против России. В то же время мы завершаем работу над 19-м пакетом - рассматриваем дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки", - говорится в сообщении.
Каллас отметила, что ЕС продолжит перекрывать доступ к деньгам для Путина.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Русский Алкаш
показать весь комментарий12.09.2025 13:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль