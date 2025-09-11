ЕС не изменил срок отказа от российской нефти и газа - 2028 год

Евросоюз не меняет свой дедлайн по полному отказу от импорта российских нефти и газа до 2028 года.

Об этом заявил энергокомиссар ЕС Дан Йоргенсен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

ЕС готовит правовые предложения для полного прекращения закупок российских энергоносителей до 1 января 2028 года. Запрет на краткосрочные контракты заработает уже со следующего года. США, впрочем, призывают Евросоюз разорвать энергетические связи с Москвой еще быстрее.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что ЕС рассматривает возможность ускорения отказа от российских ископаемых ресурсов в рамках новых санкций против РФ.

Йоргенсен подчеркнул, что его задача - как можно быстрее обеспечить одобрение 2028-го года странами ЕС и Европарламентом, подчеркнув, что этот процесс отдельный от санкций. "Это очень амбициозный план", - отметил он. - "Если будут другие способы усилить давление на Россию, я тоже их поддержу".

