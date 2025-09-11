РУС
ЕС не изменил срок отказа от российской нефти и газа - 2028 год

Евросоюз не меняет свой дедлайн по полному отказу от импорта российских нефти и газа до 2028 года.

Об этом заявил энергокомиссар ЕС Дан Йоргенсен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

ЕС готовит правовые предложения для полного прекращения закупок российских энергоносителей до 1 января 2028 года. Запрет на краткосрочные контракты заработает уже со следующего года. США, впрочем, призывают Евросоюз разорвать энергетические связи с Москвой еще быстрее.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что ЕС рассматривает возможность ускорения отказа от российских ископаемых ресурсов в рамках новых санкций против РФ.

Йоргенсен подчеркнул, что его задача - как можно быстрее обеспечить одобрение 2028-го года странами ЕС и Европарламентом, подчеркнув, что этот процесс отдельный от санкций. "Это очень амбициозный план", - отметил он. - "Если будут другие способы усилить давление на Россию, я тоже их поддержу".

+12
Нормально, про санкції і тиск просто поговоримо, українці ще є, можна торгувати з рашкою. Гидота.
11.09.2025 18:37 Ответить
+7
Ну все правильно.
Ще два роки качатимуть руснявий газ - поки ми воюватьимемо.
Каллас так і пояснили - мінімум 2 роки треба потерпіти, хохлики, ви ж щит Ївропки, **** вам.
11.09.2025 18:40 Ответить
+3
ЄС не змінив термін відмови від російських нафти і газу - 2028 рік
Євросоюз не змінює свій дедлайн щодо повної відмови від імпорту російських нафти і газу до 2028 року.

Війна в Україні може тривати ще щонайменше два роки, - Каллас
11.09.2025 18:47 Ответить
Трампа на них немає!
11.09.2025 18:37 Ответить
Ага, он бы с ****** новые контракты подписал
11.09.2025 18:57 Ответить
Нормально, про санкції і тиск просто поговоримо, українці ще є, можна торгувати з рашкою. Гидота.
11.09.2025 18:37 Ответить
Треба, щоб Мадяр скасував касапську нафту для Заходу значно раніше, скажімо, до мого ДР.
11.09.2025 18:39 Ответить
Ну все правильно.
Ще два роки качатимуть руснявий газ - поки ми воюватьимемо.
Каллас так і пояснили - мінімум 2 роки треба потерпіти, хохлики, ви ж щит Ївропки, **** вам.
11.09.2025 18:40 Ответить
Щоб вас вже усіх накрило кац@...м шахедним, ракетно-газовим тазом! І поскоріше!!
11.09.2025 18:41 Ответить
Війна в Україні може тривати ще щонайменше два роки, - Каллас
Джерело: https://censor.net/ua/n3573624

тепер, всім зрозуміло?
то, навіщо гнати пургу на красуню, розумницю каю?
вони, лише озвучує хотєлкі жадібних європейських бариг!
11.09.2025 18:43 Ответить
И именно поэтому мы заключили в 2024 году контракт на прокачку рашенской нефти? Чтобы что?
11.09.2025 19:00 Ответить
Хто що із ким заключив, покажи угоду
11.09.2025 19:19 Ответить
Гешефт прЄвише всЄҐо. То херня, що ***** кожну ніч вбиває людей та руйнує міста в Україні. Навіть сам ***** вже обнаглів запускаючи шахеди по країнах членах НАТО, мовляв відмовтесь вже скоріше, а толерасти ну ніяк не хочуть...
11.09.2025 18:43 Ответить
Короче все зрозуміло. Все в руках України авірніше в руках Мадяра, інакше цьому світу кінець. Історія в черговий раз повторюється. І Європа знову даже не зачухається поки московський Фюрер зі своїми союзниками з Вісі Зла, не захопить пів Європи
11.09.2025 18:54 Ответить
Євросоюз не змінює свій дедлайн щодо повної відмови від імпорту російських нафти і газу до 2028 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3573628
Ну не змінює, так не змінює. Нам то що з того. До ЄС нас все одно не беруть.
11.09.2025 19:07 Ответить
Дешева російська нафта розбавлена кров'ю українців. Ця війна триває тільки через те, що путлєр має гроші на найманців. Європейці не хочуть втрачати комфорт і надприбутки, а російські люмпени отрумають можливість "розбагатіти". І ті і інші обрали смерть українців заради власного збагачення. А дирижує цим чорт з кремля.
11.09.2025 20:16 Ответить
Тобто до 1 січня 2028 року за рашистські дронові атаки НАТО не буде відповідати симетрично.
11.09.2025 20:36 Ответить
 
 