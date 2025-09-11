ЄС не змінив термін відмови від російських нафти і газу - 2028 рік

Євросоюз не змінює свій дедлайн щодо повної відмови від імпорту російських нафти і газу до 2028 року.

Про це заявив енергокомісар ЄС Дан Йоргенсен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

ЄС готує правові пропозиції для повного припинення закупівель російських енергоносіїв до 1 січня 2028 року. Заборона на короткострокові контракти запрацює вже з наступного року. США, втім, закликають Євросоюз розірвати енергетичні зв'язки з Москвою ще швидше.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн напередодні заявила, що ЄС розглядає можливість прискорення відмови від російських викопних ресурсів у рамках нових санкцій проти РФ.

Йоргенсен наголосив, що його завдання - якнайшвидше забезпечити схвалення 2028-го року країнами ЄС і Європарламентом, підкресливши, що цей процес окремий від санкцій. "Це дуже амбітний план", - зазначив він, - "Якщо будуть інші способи посилити тиск на Росію, я теж їх підтримаю".

