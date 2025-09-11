ЄС не змінив термін відмови від російських нафти і газу - 2028 рік
Євросоюз не змінює свій дедлайн щодо повної відмови від імпорту російських нафти і газу до 2028 року.
Про це заявив енергокомісар ЄС Дан Йоргенсен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
ЄС готує правові пропозиції для повного припинення закупівель російських енергоносіїв до 1 січня 2028 року. Заборона на короткострокові контракти запрацює вже з наступного року. США, втім, закликають Євросоюз розірвати енергетичні зв'язки з Москвою ще швидше.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн напередодні заявила, що ЄС розглядає можливість прискорення відмови від російських викопних ресурсів у рамках нових санкцій проти РФ.
Йоргенсен наголосив, що його завдання - якнайшвидше забезпечити схвалення 2028-го року країнами ЄС і Європарламентом, підкресливши, що цей процес окремий від санкцій. "Це дуже амбітний план", - зазначив він, - "Якщо будуть інші способи посилити тиск на Росію, я теж їх підтримаю".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ще два роки качатимуть руснявий газ - поки ми воюватьимемо.
Каллас так і пояснили - мінімум 2 роки треба потерпіти, хохлики, ви ж щит Ївропки, **** вам.
Джерело: https://censor.net/ua/n3573624
тепер, всім зрозуміло?
то, навіщо гнати пургу на красуню, розумницю каю?
вони, лише озвучує хотєлкі жадібних європейських бариг!
Євросоюз не змінює свій дедлайн щодо повної відмови від імпорту російських нафти і газу до 2028 року.
Війна в Україні може тривати ще щонайменше два роки, - Каллас
Ну не змінює, так не змінює. Нам то що з того. До ЄС нас все одно не беруть.