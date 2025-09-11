УКР
ЄС не змінив термін відмови від російських нафти і газу - 2028 рік

Євросоюз не змінює свій дедлайн щодо повної відмови від імпорту російських нафти і газу до 2028 року.

Про це заявив енергокомісар ЄС Дан Йоргенсен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

ЄС готує правові пропозиції для повного припинення закупівель російських енергоносіїв до 1 січня 2028 року. Заборона на короткострокові контракти запрацює вже з наступного року. США, втім, закликають Євросоюз розірвати енергетичні зв'язки з Москвою ще швидше.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн напередодні заявила, що ЄС розглядає можливість прискорення відмови від російських викопних ресурсів у рамках нових санкцій проти РФ.

Йоргенсен наголосив, що його завдання - якнайшвидше забезпечити схвалення 2028-го року країнами ЄС і Європарламентом, підкресливши, що цей процес окремий від санкцій. "Це дуже амбітний план", - зазначив він, - "Якщо будуть інші способи посилити тиск на Росію, я теж їх підтримаю".

Нормально, про санкції і тиск просто поговоримо, українці ще є, можна торгувати з рашкою. Гидота.
11.09.2025 18:37 Відповісти
Ну все правильно.
Ще два роки качатимуть руснявий газ - поки ми воюватьимемо.
Каллас так і пояснили - мінімум 2 роки треба потерпіти, хохлики, ви ж щит Ївропки, **** вам.
11.09.2025 18:40 Відповісти
Трампа на них немає!
11.09.2025 18:37 Відповісти
Трампа на них немає!
11.09.2025 18:37 Відповісти
Ага, он бы с ****** новые контракты подписал
показати весь коментар
11.09.2025 18:57 Відповісти
Нормально, про санкції і тиск просто поговоримо, українці ще є, можна торгувати з рашкою. Гидота.
11.09.2025 18:37 Відповісти
Треба, щоб Мадяр скасував касапську нафту для Заходу значно раніше, скажімо, до мого ДР.
11.09.2025 18:39 Відповісти
Ну все правильно.
Ще два роки качатимуть руснявий газ - поки ми воюватьимемо.
Каллас так і пояснили - мінімум 2 роки треба потерпіти, хохлики, ви ж щит Ївропки, **** вам.
11.09.2025 18:40 Відповісти
Щоб вас вже усіх накрило кац@...м шахедним, ракетно-газовим тазом! І поскоріше!!
11.09.2025 18:41 Відповісти
Війна в Україні може тривати ще щонайменше два роки, - Каллас
тепер, всім зрозуміло?
то, навіщо гнати пургу на красуню, розумницю каю?
вони, лише озвучує хотєлкі жадібних європейських бариг!
11.09.2025 18:43 Відповісти
И именно поэтому мы заключили в 2024 году контракт на прокачку рашенской нефти? Чтобы что?
11.09.2025 19:00 Відповісти
Хто що із ким заключив, покажи угоду
11.09.2025 19:19 Відповісти
Гешефт прЄвише всЄҐо. То херня, що ***** кожну ніч вбиває людей та руйнує міста в Україні. Навіть сам ***** вже обнаглів запускаючи шахеди по країнах членах НАТО, мовляв відмовтесь вже скоріше, а толерасти ну ніяк не хочуть...
11.09.2025 18:43 Відповісти
Короче все зрозуміло. Все в руках України авірніше в руках Мадяра, інакше цьому світу кінець. Історія в черговий раз повторюється. І Європа знову даже не зачухається поки московський Фюрер зі своїми союзниками з Вісі Зла, не захопить пів Європи
11.09.2025 18:54 Відповісти
Ну не змінює, так не змінює. Нам то що з того. До ЄС нас все одно не беруть.
11.09.2025 19:07 Відповісти
 
 