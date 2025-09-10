УКР
ЄС не планує обмежувати закупівлі російських нафти й газу у 19-му пакеті санкцій, - WSJ

Європейський Союз у рамках 19-го пакета санкцій навряд чи ухвалить нові обмеження на закупівлю нафти та газу з Росії.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, таке рішення пов’язане з політичною делікатністю питання. Натомість обговорюється внесення до санкційних списків іноземних компаній, зокрема з Китаю, які, за оцінками ЄС, допомагають Росії.

Разом із тим джерела газети повідомили, що президент США Дональд Трамп закликав ЄС запровадити підвищені тарифи на деякі товари з КНР та Індії, аби посилити тиск на Москву. Така ідея пролунала під час наради у Вашингтоні, однак реакція європейської сторони наразі невідома.

У Білому домі відмовилися коментувати цю інформацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС готується запровадити санкції проти близько 2,6 тис. російських осіб і компаній, - Йозвяк

+4
Хто б сумнівався... Ну тоді навіщо це все?
показати весь коментар
10.09.2025 17:25 Відповісти
+4
Молодці європейці - кацапи , на них , дрони і ракети кидатимуть , а вони в кацапів нафту і газ будуть купувати !
показати весь коментар
10.09.2025 17:26 Відповісти
+2
Подія блєть, що просто вражає своєю новизною,!(
показати весь коментар
10.09.2025 17:29 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/8/7529917/ ЗМІ: Німеччина та Франція хочуть санкцій ЄС проти російського "Лукойла" у 19-му санкційному пакеті
показати весь коментар
10.09.2025 17:30 Відповісти
цілком очікувано
показати весь коментар
10.09.2025 17:27 Відповісти
Засцяли🤐
показати весь коментар
10.09.2025 17:32 Відповісти
Вас водят за нос, когда вы уже это поймёте.
показати весь коментар
10.09.2025 17:36 Відповісти
Потужні санкції...
показати весь коментар
10.09.2025 17:40 Відповісти
Немає посилання на статтю WSJ.
Європейський Союз припинив закупівлю російської нафти після введення санкцій та нафтового ембарго. У грудні 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт російської морської нафти.
показати весь коментар
10.09.2025 17:43 Відповісти
Зате газу (LNG) закуповує до***я.
показати весь коментар
10.09.2025 17:44 Відповісти
Згоден, але заголовок неточний, бо там і про нафту.
показати весь коментар
10.09.2025 18:00 Відповісти
Посилили економічний тиск на росію.
показати весь коментар
10.09.2025 17:51 Відповісти
Дєйствітєльно . Навіщо скорочувати
показати весь коментар
10.09.2025 17:54 Відповісти
Найкращі санкції-дрони ЗСУ.
показати весь коментар
10.09.2025 18:02 Відповісти
 
 