ЄС не планує обмежувати закупівлі російських нафти й газу у 19-му пакеті санкцій, - WSJ
Європейський Союз у рамках 19-го пакета санкцій навряд чи ухвалить нові обмеження на закупівлю нафти та газу з Росії.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, таке рішення пов’язане з політичною делікатністю питання. Натомість обговорюється внесення до санкційних списків іноземних компаній, зокрема з Китаю, які, за оцінками ЄС, допомагають Росії.
Разом із тим джерела газети повідомили, що президент США Дональд Трамп закликав ЄС запровадити підвищені тарифи на деякі товари з КНР та Індії, аби посилити тиск на Москву. Така ідея пролунала під час наради у Вашингтоні, однак реакція європейської сторони наразі невідома.
У Білому домі відмовилися коментувати цю інформацію.
Європейський Союз припинив закупівлю російської нафти після введення санкцій та нафтового ембарго. У грудні 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт російської морської нафти.