ЄС не планує обмежувати закупівлі російських нафти й газу у 19-му пакеті санкцій, - WSJ

Європейський Союз у рамках 19-го пакета санкцій навряд чи ухвалить нові обмеження на закупівлю нафти та газу з Росії.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, таке рішення пов’язане з політичною делікатністю питання. Натомість обговорюється внесення до санкційних списків іноземних компаній, зокрема з Китаю, які, за оцінками ЄС, допомагають Росії.

Разом із тим джерела газети повідомили, що президент США Дональд Трамп закликав ЄС запровадити підвищені тарифи на деякі товари з КНР та Індії, аби посилити тиск на Москву. Така ідея пролунала під час наради у Вашингтоні, однак реакція європейської сторони наразі невідома.

У Білому домі відмовилися коментувати цю інформацію.

