ЄС готується запровадити санкції проти близько 2,6 тис. російських осіб і компаній, - Йозвяк

Євросоюзу готує санкції проти понад 2 тисяч росіян та компаній

Євросоюз до кінця тижня може розширити санкційний список, внісши туди близько 2600 російських осіб і компаній.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Євросоюз у п'ятницю (12 вересня. - Ред.) сподівається поширити санкції на близько 2600 російських осіб і компаній", - зазначив він.

За словами Йозвяка, Угорщина та Словаччина намагаються домогтися зняття санкції з російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова.

