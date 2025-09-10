ЕС готовится ввести санкции против около 2,6 тыс. российских лиц и компаний, - Йозвяк
Евросоюз до конца недели может расширить санкционный список, внеся туда около 2600 российских лиц и компаний.
Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"Евросоюз в пятницу (12 сентября. - Ред.) надеется распространить санкции на около 2600 российских лиц и компаний", - отметил он.
По словам Йозвяка, Венгрия и Словакия пытаются добиться снятия санкции с российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.
