ЕС не планирует ограничивать закупки российской нефти и газа в 19-м пакете санкций, - WSJ

Европейский Союз в рамках 19-го пакета санкций вряд ли примет новые ограничения на закупку нефти и газа из России.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, такое решение связано с политической деликатностью вопроса. Вместо этого обсуждается внесение в санкционные списки иностранных компаний, в частности из Китая, которые, по оценкам ЕС, помогают России.

Вместе с тем источники газеты сообщили, что президент США Дональд Трамп призвал ЕС ввести повышенные тарифы на некоторые товары из КНР и Индии, чтобы усилить давление на Москву. Такая идея прозвучала во время совещания в Вашингтоне, однако реакция европейской стороны пока неизвестна.

В Белом доме отказались комментировать эту информацию.

