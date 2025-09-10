РУС
РУС
ЕС не планирует ограничивать закупки российской нефти и газа в 19-м пакете санкций, - WSJ

газ,евросоюз

Европейский Союз в рамках 19-го пакета санкций вряд ли примет новые ограничения на закупку нефти и газа из России.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, такое решение связано с политической деликатностью вопроса. Вместо этого обсуждается внесение в санкционные списки иностранных компаний, в частности из Китая, которые, по оценкам ЕС, помогают России.

Вместе с тем источники газеты сообщили, что президент США Дональд Трамп призвал ЕС ввести повышенные тарифы на некоторые товары из КНР и Индии, чтобы усилить давление на Москву. Такая идея прозвучала во время совещания в Вашингтоне, однако реакция европейской стороны пока неизвестна.

В Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС готовится ввести санкции против около 2,6 тыс. российских лиц и компаний, - Йозвяк

Газ (10258) нефть (1993) санкции (11814) Евросоюз (17546)
+6
Хто б сумнівався... Ну тоді навіщо це все?
10.09.2025 17:25 Ответить
+6
Молодці європейці - кацапи , на них , дрони і ракети кидатимуть , а вони в кацапів нафту і газ будуть купувати !
10.09.2025 17:26 Ответить
+2
Подія блєть, що просто вражає своєю новизною,!(
10.09.2025 17:29 Ответить
Хто б сумнівався... Ну тоді навіщо це все?
10.09.2025 17:25 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/8/7529917/ ЗМІ: Німеччина та Франція хочуть санкцій ЄС проти російського "Лукойла" у 19-му санкційному пакеті
10.09.2025 17:30 Ответить
Молодці європейці - кацапи , на них , дрони і ракети кидатимуть , а вони в кацапів нафту і газ будуть купувати !
10.09.2025 17:26 Ответить
цілком очікувано
10.09.2025 17:27 Ответить
Подія блєть, що просто вражає своєю новизною,!(
10.09.2025 17:29 Ответить
Засцяли🤐
10.09.2025 17:32 Ответить
Вас водят за нос, когда вы уже это поймёте.
10.09.2025 17:36 Ответить
Потужні санкції...
10.09.2025 17:40 Ответить
Немає посилання на статтю WSJ.
Європейський Союз припинив закупівлю російської нафти після введення санкцій та нафтового ембарго. У грудні 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт російської морської нафти.
10.09.2025 17:43 Ответить
Зате газу (LNG) закуповує до***я.
10.09.2025 17:44 Ответить
Згоден, але заголовок неточний, бо там і про нафту.
10.09.2025 18:00 Ответить
і нафту купують, через 3 країни.
10.09.2025 18:31 Ответить
Посилили економічний тиск на росію.
10.09.2025 17:51 Ответить
Дєйствітєльно . Навіщо скорочувати
10.09.2025 17:54 Ответить
Найкращі санкції-дрони ЗСУ.
10.09.2025 18:02 Ответить
 
 