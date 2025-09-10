ЕС не планирует ограничивать закупки российской нефти и газа в 19-м пакете санкций, - WSJ
Европейский Союз в рамках 19-го пакета санкций вряд ли примет новые ограничения на закупку нефти и газа из России.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, такое решение связано с политической деликатностью вопроса. Вместо этого обсуждается внесение в санкционные списки иностранных компаний, в частности из Китая, которые, по оценкам ЕС, помогают России.
Вместе с тем источники газеты сообщили, что президент США Дональд Трамп призвал ЕС ввести повышенные тарифы на некоторые товары из КНР и Индии, чтобы усилить давление на Москву. Такая идея прозвучала во время совещания в Вашингтоне, однако реакция европейской стороны пока неизвестна.
В Белом доме отказались комментировать эту информацию.
Європейський Союз припинив закупівлю російської нафти після введення санкцій та нафтового ембарго. У грудні 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт російської морської нафти.