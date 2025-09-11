УКР
Новини
Війна в Україні може тривати ще щонайменше два роки, - Каллас

Каллас про війну в Україні

Війна в Україні зайшла в глухий кут і триватиме ще щонайменше два роки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила верховна представниця ЄС Кая Каллас.

Так, на її думку, війна в Україні триватиме "щонайменше два роки". За словами Каллас, війна зайшла у глухий кут, а Росія набирає сміливості, про що свідчить нещодавнє вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Також зазначається, що опитані джерела прогнозують, що ситуація в Україні залишатиметься нестабільною, доки не зміниться керівництво обох сторін.

Польща (8876) Каллас Кая (344) війна в Україні (6113)
+17
Чому два роки, а не двадцять два? Де логіка, якісь доводи?
11.09.2025 18:15 Відповісти
+15
Ну це рожеві мрії європи. Вже не приховуючи заявляють. Шакали.
11.09.2025 18:15 Відповісти
+11
Чому два роки, а не двадцять два? Де логіка, якісь доводи?
11.09.2025 18:15 Відповісти
Бульбашки в калюжі після пердіжа Каллас-чим не довод?
11.09.2025 18:16 Відповісти
а далі гроші закінчаться..
11.09.2025 18:27 Відповісти
Потому что 2 года- это ещё 50 трампоновских двухнеделек.
11.09.2025 18:40 Відповісти
Новина про європу, а винен Трамп. Ясно...
11.09.2025 18:43 Відповісти
Виноват не трампон, а идиоты, которые подобное говно выбирают там и тут.
11.09.2025 18:57 Відповісти
Ворожіння на кавовій гущі .
11.09.2025 18:54 Відповісти
тому що ЄС відклав заборону на купівлю російського газу до 2028 року. А значить у Кремля ще 2 роки будуть гроші на війну
11.09.2025 19:09 Відповісти
Бо ця пані буде 2 роки при владі в ЄС. А далі їй начхати
11.09.2025 19:21 Відповісти
Ну це рожеві мрії європи. Вже не приховуючи заявляють. Шакали.
11.09.2025 18:15 Відповісти
рбк с ссылкой на El Paris. Эта желтушная газетенка что недавно еще писала что заморозка вот вот случится в Украине. Чисто выдумывают всякую хрень для генерации просмотров
11.09.2025 18:17 Відповісти
Той випадок, коли немає на що звертати увагу.
11.09.2025 18:18 Відповісти
Пані Каллас, скільки Європа платить ***** за нафту та гас...!?
Ви хочете і рибку з'їсти і на ..., лісапеді покататись.
11.09.2025 18:18 Відповісти
А скільки Україна й досі отримує від РФ за транспортування її нафти в Європу ?
11.09.2025 18:24 Відповісти
путлєр теж казав шо спроможний ше в такому темпі вести війну 2 - 3 роки
11.09.2025 18:21 Відповісти
Мединський казав про 21 рік на прикладі Сємілєтней Північної війни.
11.09.2025 18:39 Відповісти
Це ж було вже. Два роки тому. Про глухий кут і два роки.

Треба найскорійше закінчувати не зважаючи на плани европи.
11.09.2025 18:21 Відповісти
Китай дав відмашку куйлу на запуск дронів.Тепер москаль побачив що ви всі в єс імпотенти і скоро підуть зелені чоловічки а не тільки дрони.У єс шансів немає без сша і України!Ну хіба ядерна бомба,але її ніхто не застосує по рашці.
11.09.2025 18:22 Відповісти
Ніхто поки нікуди не піде. Перевірка на вошивість.
11.09.2025 19:23 Відповісти
Ну, чудово! 22во річні, які зараз поїдуть, зможуть вернутись, якраз к перемозі...
11.09.2025 18:22 Відповісти
11.09.2025 18:23 Відповісти
А не пішла би ти...
Хочете війни, панове європейці - не відсижуйтесь там, а приєднуйтесь до нас і воюйте. Або не підпиждж.у.йте, як щурі...
11.09.2025 18:23 Відповісти
Та хай на тебе путін нападе, дурко ти , Каллас! Заяви такі може робити тільки жінка з калу.
11.09.2025 18:28 Відповісти
Завдяки Тампону і деяким європейським підерам, які дали ***** зрозуміти що йому все простять да ще й нагородять, а також завдяки китаю, індії і іншим дикунам Вісі Зла, війна може тривати десятиліттями. Тому Україна повинна день і ніч розбивати рашистську енергетику, інфраструктуру і логістику. Інакше тупо ми не зможемо піхотою втримати рашистів
11.09.2025 18:29 Відповісти
За два роки ця лялька Калас вже добудує хатинку в Іспанії і встигне потужно,незламно, рішуче, охоче, ********* !
11.09.2025 18:29 Відповісти
Так Європі вигідне затягування війни пуйлу теж вигідне, боневтіку теж, від цього страждає український народ.
11.09.2025 18:30 Відповісти
Стільки прожити - буде проблематично.
11.09.2025 18:32 Відповісти
да за два года полная разруха
11.09.2025 18:33 Відповісти
А хто буде воювати проти руских виродків, українські герої закінчуються ?
11.09.2025 18:35 Відповісти
жінки.
11.09.2025 18:44 Відповісти
Пішли в сраку. Ми за жирні єврогейскі дупи воювати не збираємося.
11.09.2025 19:35 Відповісти
Льоха Гончаренко
11.09.2025 19:25 Відповісти
чому "або України"? правильно "або українців". будуть українці, буде й Україна. не буде українців - не буде України.
11.09.2025 19:25 Відповісти
Також зазначається, що опитані джерела прогнозують, що ситуація в Україні залишатиметься нестабільною, доки не зміниться керівництво обох сторін. Джерело: https://censor.net/ua/n3573624
За бік кацапії писати нема чого. А ось за наш бік це питання. Поки що серйозно й альтернативно ніхто не заявляв очолити країну. Попередників, які вже були або ще не були, але хочуть бути, серйозно вже ніхто не сприймає і голоси за них не дасть.
11.09.2025 18:52 Відповісти
нолик допишить, блд
11.09.2025 18:54 Відповісти
Что случится через два года. Кажется то что сейчас происходит на фронте может продолжаться бесконечно. И что это за неожиданный наезд на Зеленского "доки не зміниться керівництво обох сторін"?
11.09.2025 18:54 Відповісти
У ванги полізла. Ніхто цього не знає і знати не може.
11.09.2025 18:57 Відповісти
Ну звісно, що прибалтійський КАЛлас хоче , щоб ху**ло навічно застряг в Україні, як гарантію власної безпеки .
11.09.2025 19:00 Відповісти
война уже переходит по тихоньку в состояние АТО 2017-2022 и в таком режим оно может идти вечно. У рф явно нету возможности в силу экономики страны и отсутствия принудительной мобилизации чтото переломить, а Украине никто не даст столько оружия и главное людей чтоб тоже чтото переломить. Только еврокуколды прощитались с одним - ***** явно будет херачить дронами ближние страны нато, как уже начал тестировать Польшу, да без наземной операции оно ничего не даст для *****, но держать в постоянном нарпяжении он будет
11.09.2025 19:06 Відповісти
Гарно ви влаштувалися, мразоти єврогейські, за спинами українців! На х*й пішли з вашою війною! Ви , суки, живете своє краще жмиття, поки ми рідних втрачаємо! Самі піднімайте свої жирні сраки та воюйте з кацапнею, раз вам хочеться вічної війни!
11.09.2025 19:33 Відповісти
Кукловоди
11.09.2025 19:35 Відповісти
Як ви допомагаєте то може і 3 і 4 .
11.09.2025 19:41 Відповісти
 
 