Війна в Україні може тривати ще щонайменше два роки, - Каллас

Війна в Україні зайшла в глухий кут і триватиме ще щонайменше два роки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила верховна представниця ЄС Кая Каллас.

Так, на її думку, війна в Україні триватиме "щонайменше два роки". За словами Каллас, війна зайшла у глухий кут, а Росія набирає сміливості, про що свідчить нещодавнє вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Також зазначається, що опитані джерела прогнозують, що ситуація в Україні залишатиметься нестабільною, доки не зміниться керівництво обох сторін.

