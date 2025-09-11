2 894 45
Війна в Україні може тривати ще щонайменше два роки, - Каллас
Війна в Україні зайшла в глухий кут і триватиме ще щонайменше два роки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила верховна представниця ЄС Кая Каллас.
Так, на її думку, війна в Україні триватиме "щонайменше два роки". За словами Каллас, війна зайшла у глухий кут, а Росія набирає сміливості, про що свідчить нещодавнє вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.
Також зазначається, що опитані джерела прогнозують, що ситуація в Україні залишатиметься нестабільною, доки не зміниться керівництво обох сторін.
- і хто ж , в цьому , винен ? Можливо той , хто має купу зброї але не дає її Україні побоюючись "ескалації"...?
Ви хочете і рибку з'їсти і на ..., лісапеді покататись.
СємілєтнейПівнічної війни.
Треба найскорійше закінчувати не зважаючи на плани европи.
Хочете війни, панове європейці - не відсижуйтесь там, а приєднуйтесь до нас і воюйте. Або не підпиждж.у.йте, як щурі...
ЄС не змінив термін відмови від російських нафти і газу - 2028 рік
Євросоюз не змінює свій дедлайн щодо повної відмови від імпорту російських нафти і газу до 2028 року.
За бік кацапії писати нема чого. А ось за наш бік це питання. Поки що серйозно й альтернативно ніхто не заявляв очолити країну. Попередників, які вже були або ще не були, але хочуть бути, серйозно вже ніхто не сприймає і голоси за них не дасть.