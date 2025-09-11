РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9937 посетителей онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
3 976 52

Война в Украине может продолжаться еще как минимум два года, - Каллас

Каллас о войне в Украине

Война в Украине зашла в тупик и продлится еще минимум два года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас.

Так, по ее мнению, война в Украине продлится "по меньшей мере два года". По словам Каллас, война зашла в тупик, а Россия набирает смелости, о чем свидетельствует недавнее вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Также отмечается, что опрошенные источники прогнозируют, что ситуация в Украине будет оставаться нестабильной, пока не сменится руководство обеих сторон.

Также читайте: Российские дроны, атаковавшие Польшу, были нацелены на центр помощи Украине в Жешуве, - Der Spiegel

Автор: 

Польша (8726) Каллас Кая (275) война в Украине (6079)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Чому два роки, а не двадцять два? Де логіка, якісь доводи?
показать весь комментарий
11.09.2025 18:15 Ответить
+18
Ну це рожеві мрії європи. Вже не приховуючи заявляють. Шакали.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:15 Ответить
+11
війна зайшла у глухий кут, а Росія набирає сміливості ..Джерело: https://censor.net/ua/n3573624
- і хто ж , в цьому , винен ? Можливо той , хто має купу зброї але не дає її Україні побоюючись "ескалації"...?
показать весь комментарий
11.09.2025 18:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому два роки, а не двадцять два? Де логіка, якісь доводи?
показать весь комментарий
11.09.2025 18:15 Ответить
Бульбашки в калюжі після пердіжа Каллас-чим не довод?
показать весь комментарий
11.09.2025 18:16 Ответить
а далі гроші закінчаться..
показать весь комментарий
11.09.2025 18:27 Ответить
Потому что 2 года- это ещё 50 трампоновских двухнеделек.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:40 Ответить
Новина про європу, а винен Трамп. Ясно...
показать весь комментарий
11.09.2025 18:43 Ответить
Виноват не трампон, а идиоты, которые подобное говно выбирают там и тут.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:57 Ответить
Ворожіння на кавовій гущі .
показать весь комментарий
11.09.2025 18:54 Ответить
тому що ЄС відклав заборону на купівлю російського газу до 2028 року. А значить у Кремля ще 2 роки будуть гроші на війну
показать весь комментарий
11.09.2025 19:09 Ответить
Бо ця пані буде 2 роки при владі в ЄС. А далі їй начхати
показать весь комментарий
11.09.2025 19:21 Ответить
війна зайшла у глухий кут, а Росія набирає сміливості ..Джерело: https://censor.net/ua/n3573624
- і хто ж , в цьому , винен ? Можливо той , хто має купу зброї але не дає її Україні побоюючись "ескалації"...?
показать весь комментарий
11.09.2025 18:15 Ответить
Ну це рожеві мрії європи. Вже не приховуючи заявляють. Шакали.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:15 Ответить
рбк с ссылкой на El Paris. Эта желтушная газетенка что недавно еще писала что заморозка вот вот случится в Украине. Чисто выдумывают всякую хрень для генерации просмотров
показать весь комментарий
11.09.2025 18:17 Ответить
Той випадок, коли немає на що звертати увагу.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:18 Ответить
Пані Каллас, скільки Європа платить ***** за нафту та гас...!?
Ви хочете і рибку з'їсти і на ..., лісапеді покататись.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:18 Ответить
А скільки Україна й досі отримує від РФ за транспортування її нафти в Європу ?
показать весь комментарий
11.09.2025 18:24 Ответить
путлєр теж казав шо спроможний ше в такому темпі вести війну 2 - 3 роки
показать весь комментарий
11.09.2025 18:21 Ответить
Мединський казав про 21 рік на прикладі Сємілєтней Північної війни.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:39 Ответить
Це ж було вже. Два роки тому. Про глухий кут і два роки.

Треба найскорійше закінчувати не зважаючи на плани европи.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:21 Ответить
Китай дав відмашку куйлу на запуск дронів.Тепер москаль побачив що ви всі в єс імпотенти і скоро підуть зелені чоловічки а не тільки дрони.У єс шансів немає без сша і України!Ну хіба ядерна бомба,але її ніхто не застосує по рашці.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:22 Ответить
Ніхто поки нікуди не піде. Перевірка на вошивість.
показать весь комментарий
11.09.2025 19:23 Ответить
Ну, чудово! 22во річні, які зараз поїдуть, зможуть вернутись, якраз к перемозі...
показать весь комментарий
11.09.2025 18:22 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2025 18:23 Ответить
А не пішла би ти...
Хочете війни, панове європейці - не відсижуйтесь там, а приєднуйтесь до нас і воюйте. Або не підпиждж.у.йте, як щурі...
показать весь комментарий
11.09.2025 18:23 Ответить
Та хай на тебе путін нападе, дурко ти , Каллас! Заяви такі може робити тільки жінка з калу.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:28 Ответить
Завдяки Тампону і деяким європейським підерам, які дали ***** зрозуміти що йому все простять да ще й нагородять, а також завдяки китаю, індії і іншим дикунам Вісі Зла, війна може тривати десятиліттями. Тому Україна повинна день і ніч розбивати рашистську енергетику, інфраструктуру і логістику. Інакше тупо ми не зможемо піхотою втримати рашистів
показать весь комментарий
11.09.2025 18:29 Ответить
За два роки ця лялька Калас вже добудує хатинку в Іспанії і встигне потужно,незламно, рішуче, охоче, ********* !
показать весь комментарий
11.09.2025 18:29 Ответить
Так Європі вигідне затягування війни пуйлу теж вигідне, боневтіку теж, від цього страждає український народ.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:30 Ответить
Стільки прожити - буде проблематично.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:32 Ответить
да за два года полная разруха
показать весь комментарий
11.09.2025 18:33 Ответить
А хто буде воювати проти руских виродків, українські герої закінчуються ?
показать весь комментарий
11.09.2025 18:35 Ответить
жінки.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:44 Ответить
Я с Вами целиком согласен,
к сожалению нас с Вами не спрашивают, когда начинают эти войны
показать весь комментарий
11.09.2025 20:49 Ответить
За жирні хахляцькі сраки ніхто воювати не буде
показать весь комментарий
11.09.2025 19:56 Ответить
Льоха Гончаренко
показать весь комментарий
11.09.2025 19:25 Ответить
чому "або України"? правильно "або українців". будуть українці, буде й Україна. не буде українців - не буде України.
показать весь комментарий
11.09.2025 19:25 Ответить
Також зазначається, що опитані джерела прогнозують, що ситуація в Україні залишатиметься нестабільною, доки не зміниться керівництво обох сторін. Джерело: https://censor.net/ua/n3573624
За бік кацапії писати нема чого. А ось за наш бік це питання. Поки що серйозно й альтернативно ніхто не заявляв очолити країну. Попередників, які вже були або ще не були, але хочуть бути, серйозно вже ніхто не сприймає і голоси за них не дасть.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:52 Ответить
Та й цю зелень ніхто серйозно не сприймає...
Дякуємо "мудрому нАріду" за їх вибір.
показать весь комментарий
11.09.2025 21:09 Ответить
нолик допишить, блд
показать весь комментарий
11.09.2025 18:54 Ответить
Что случится через два года. Кажется то что сейчас происходит на фронте может продолжаться бесконечно. И что это за неожиданный наезд на Зеленского "доки не зміниться керівництво обох сторін"?
показать весь комментарий
11.09.2025 18:54 Ответить
У ванги полізла. Ніхто цього не знає і знати не може.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:57 Ответить
Ну звісно, що прибалтійський КАЛлас хоче , щоб ху**ло навічно застряг в Україні, як гарантію власної безпеки .
показать весь комментарий
11.09.2025 19:00 Ответить
война уже переходит по тихоньку в состояние АТО 2017-2022 и в таком режим оно может идти вечно. У рф явно нету возможности в силу экономики страны и отсутствия принудительной мобилизации чтото переломить, а Украине никто не даст столько оружия и главное людей чтоб тоже чтото переломить. Только еврокуколды прощитались с одним - ***** явно будет херачить дронами ближние страны нато, как уже начал тестировать Польшу, да без наземной операции оно ничего не даст для *****, но держать в постоянном нарпяжении он будет
показать весь комментарий
11.09.2025 19:06 Ответить
Кукловоди
показать весь комментарий
11.09.2025 19:35 Ответить
Як ви допомагаєте то може і 3 і 4 .
показать весь комментарий
11.09.2025 19:41 Ответить
Також зазначається, що опитані джерела прогнозують, що ситуація в Україні залишатиметься нестабільною, доки не зміниться керівництво обох сторін. Джерело: https://censor.net/ua/n3573624

Ішак зацікавлений в продовженні війни не меш ніж *****. Бо тільки війна забезпечує йому можливість не скасовувати воєнний стан, а відтак не проводити вибори.
показать весь комментарий
11.09.2025 21:00 Ответить
Це такі європейські фантазії. Визначити рік закінчення війни нереально.
Можлива така версія: війна буде тривати довго і закінчиться або розвалом рашенфашистської імперії або знищенням України і українців!
Дякуємо "мудрому нАріду" за їх вибір.
показать весь комментарий
11.09.2025 21:03 Ответить
 
 