Война в Украине может продолжаться еще как минимум два года, - Каллас
Война в Украине зашла в тупик и продлится еще минимум два года.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас.
Так, по ее мнению, война в Украине продлится "по меньшей мере два года". По словам Каллас, война зашла в тупик, а Россия набирает смелости, о чем свидетельствует недавнее вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.
Также отмечается, что опрошенные источники прогнозируют, что ситуация в Украине будет оставаться нестабильной, пока не сменится руководство обеих сторон.
- і хто ж , в цьому , винен ? Можливо той , хто має купу зброї але не дає її Україні побоюючись "ескалації"...?
Ви хочете і рибку з'їсти і на ..., лісапеді покататись.
СємілєтнейПівнічної війни.
Треба найскорійше закінчувати не зважаючи на плани европи.
Хочете війни, панове європейці - не відсижуйтесь там, а приєднуйтесь до нас і воюйте. Або не підпиждж.у.йте, як щурі...
к сожалению нас с Вами не спрашивают, когда начинают эти войны
За бік кацапії писати нема чого. А ось за наш бік це питання. Поки що серйозно й альтернативно ніхто не заявляв очолити країну. Попередників, які вже були або ще не були, але хочуть бути, серйозно вже ніхто не сприймає і голоси за них не дасть.
Дякуємо "мудрому нАріду" за їх вибір.
Ішак зацікавлений в продовженні війни не меш ніж *****. Бо тільки війна забезпечує йому можливість не скасовувати воєнний стан, а відтак не проводити вибори.
Можлива така версія: війна буде тривати довго і закінчиться або розвалом рашенфашистської імперії або знищенням України і українців!
Дякуємо "мудрому нАріду" за їх вибір.