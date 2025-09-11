Война в Украине может продолжаться еще как минимум два года, - Каллас

Война в Украине зашла в тупик и продлится еще минимум два года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас.

Так, по ее мнению, война в Украине продлится "по меньшей мере два года". По словам Каллас, война зашла в тупик, а Россия набирает смелости, о чем свидетельствует недавнее вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Также отмечается, что опрошенные источники прогнозируют, что ситуация в Украине будет оставаться нестабильной, пока не сменится руководство обеих сторон.

