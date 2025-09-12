РУС
ЕС вызвал представителей России и Беларуси из-за атаки дронов на Польшу, - AFP

Евросоюз вызвал представителей России и Беларуси в Брюссель, чтобы выразить протест против "преднамеренного и опасного" вторжения российских беспилотников на территорию Польши.

Об этом сообщает AFP, передает Цензор.НЕТ.

По словам неназванного представителя ЕС, посланцы РФ и Беларуси прибыли по вызову в четверг. "Мы четко дали понять, что этот безрассудный акт свидетельствует о серьезной эскалации со стороны России и представляет прямую угрозу безопасности граждан ЕС", - отметил он.

Ранее отдельные государства ЕС в индивидуальном порядке также вызвали российских дипломатов из-за атаки дронов на польскую территорию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС продлил санкции против РФ и работает над 19-м пакетом ограничений, - Каллас

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны ЕС согласовали продление персональных санкций против России

