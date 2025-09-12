УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
Атака РФ була навмисною, у нас є факти та докази, - міністр цифровізації Польщі Гавковський

Польща має докази, що РФ атакувала її навмисно

У Польщі заявили, що мають докази навмисної атаки території країни російськими дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

"Росія навмисно атакувала Польщу - у нас є факти та докази, які це підтверджують. Це була спланована провокація, скоординована з дезінформаційною кампанією. Пом’якшення цієї правди посилює російський наратив. Кожне слово, яке підриває той факт, що ми мали справу з навмисним актом, підтримує російську дезінформацію. Дезінформація також є елементом війни", - зазначив він.

За словами міністра, дезінформація містить нотки правди, але "вся послідовність, створена з цих нотаток, ніколи не є правдою".

"Вона сконструйована так, щоб завдати шкоди державі – це елемент поширення неспокою та розпалювання емоцій. Треба називати речі своїми іменами, розкривати докази, перевіряти джерела та просвіщати суспільство, щоб воно не піддалося маніпуляціям", - додав Гавковський.

Трамп заявив, що атака дронів на Польщу могла бути помилкою.

Читайте: Сікорський - Трампу: Заліт російських дронів у Польщу не був помилкою

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

Також читайте: Франція направляє три винищувачі Rafale для захисту східного флангу НАТО, - Макрон

Польща росія
+14
З поля для гольфу у Флориді все виглядає "нє так андазначна". Особливо коли кремлівська рука в жопі.
показати весь коментар
12.09.2025 10:35 Відповісти
+6
і тепер що? потужно перднемо в калюжу?
показати весь коментар
12.09.2025 10:33 Відповісти
+6
тампон завжди кацапський наратив поширював - бо володья для нього друг та класний хлопець
показати весь коментар
12.09.2025 10:36 Відповісти
адекватна відповідь на кацапську атаку буде?
хоча б по окупантам у Королевцю/Кьонігсбергу?
показати весь коментар
12.09.2025 10:33 Відповісти
Авжеж буде, пошлють фермерське військо блокувати кордон з Україною...
показати весь коментар
12.09.2025 10:47 Відповісти
Ви цим блокуванням кордону окремими ідіотами з Польщі будете виливати бруд на всіх поляків? Я тут на Вашому боці, що не потрібно було блокувати. Але є і інша інформація, що наші ділки, наближені до влади, дешево скупили велику кількість зерна в українських фермерів і все його завезли до Польщі, обваливши там ціни на зукупки переробників у своїх фермерів. Схема дуже проста. Наприклад польські фермери купували зерно для виробництва хліба по 200 доларів за тону. А українські бариги скупили зерно у наших фермерів по 100 доларі за тону і продали полякам по 150 доларів, наваривши собі і польським баригам по 50 доларів на тоні.
Тоді зерно почали возити по встановлених квотах до ЄС, які нам дозволили це робити, бо кацапи топили наші і інші баржі та кораблі, які транспортували збіжжя морем.
Герой України, миколаївець Вадатурський, керівник великої фірми "Нібулон" їздив до Турції, щоб вирішити питання транспортування збіжжя кораблями під прарами Турції і питання вирішувалося. Але коли він приїхав до Миколаєва, то вночі по його великому будинку прилетіла російська ракета і в спальні вбила його і його дружину. Подейкують, що координати місця перебування дали одеські бариги зернотрейдери із оточення влади, яким шановний Вадатурський заважав скуповувати за копійки зерно у наших фермерів. Як Ви думаєте, замовників встановили? Ні, про цей злочин всі давно забулися, списавши все на росію. А Вадатурський мав декілька будинків і ніхто, крім зацікавлених осіб, які за ним слідкували, не знали де він буде ночувати.
показати весь коментар
12.09.2025 11:39 Відповісти
Так і було , це підтвердить любий фермер середньої руки. Вивезти зерно можна було лише своїм зеленорилим, всі інші могли лише по демпінгу їм продати в Україні.
показати весь коментар
12.09.2025 12:09 Відповісти
і тепер що? потужно перднемо в калюжу?
показати весь коментар
12.09.2025 10:33 Відповісти
§уярьте нас хоть каждый день сколько хотите, мы не поддадимся на провокации!
показати весь коментар
12.09.2025 10:47 Відповісти
Цю "казку", трампу розкажи...
показати весь коментар
12.09.2025 10:34 Відповісти
З поля для гольфу у Флориді все виглядає "нє так андазначна". Особливо коли кремлівська рука в жопі.
показати весь коментар
12.09.2025 10:35 Відповісти
Для полноты картины .. - одна рука в жОпе , а другая держит за "клюшку с мячиками" ...
показати весь коментар
12.09.2025 12:30 Відповісти
тампон завжди кацапський наратив поширював - бо володья для нього друг та класний хлопець
показати весь коментар
12.09.2025 10:36 Відповісти
Поляки хочуть вірити в те, що 23 дрони залетіли до них випадково ((((:
показати весь коментар
12.09.2025 10:38 Відповісти
Та помилка була, ви шо!
показати весь коментар
12.09.2025 10:39 Відповісти
Тобто, атака напад, на одну країну члена НАТО відбулась, ішо далі?
Це не блок НАТО а який страус.
показати весь коментар
12.09.2025 10:40 Відповісти
НАТО втратило свій статус військового гіганта . НАТО це скоріш дипломатичний альянс не більше ..Ну і яйка в НАТО скажем також відсутні
показати весь коментар
12.09.2025 10:45 Відповісти
раз! СІМки в Шахедах польських операторів
показати весь коментар
12.09.2025 10:49 Відповісти
А хитрозачісаний Лука що, не попереджав, звідкіля готувалося нападєніє...
показати весь коментар
12.09.2025 10:51 Відповісти
Так він не встиг дістати свої чотири карти.
показати весь коментар
12.09.2025 10:59 Відповісти
розкажи це трамбону
показати весь коментар
12.09.2025 10:54 Відповісти
майже рік тампон тримається та не вводить санкції
ще трохи більше ніж 3 роки йому потрібно казати що він сподівається що все це закінчиться
показати весь коментар
12.09.2025 10:55 Відповісти
показати весь коментар
12.09.2025 10:55 Відповісти
Ну якщо там стояли польські сімки то які ще докази треба? АгЄнт "КрасноФФ" пралиться постійно відмазуючи свого шефа *****.
показати весь коментар
12.09.2025 10:59 Відповісти
Сміливо))) Обісрались спочатку а тепер вдають що тіпо не сцикуни)))))
показати весь коментар
12.09.2025 11:04 Відповісти
- Куме, просніться, ви всрались !
- А я і не спав.
показати весь коментар
12.09.2025 11:07 Відповісти
показати весь коментар
12.09.2025 11:05 Відповісти
Ну, добре маєте докази, вважаєте, що Росія зробила сплановану акція, де відповідь, лише велика стурбованість і Америка допоможи, а да ще давайте, щоб Україна воювала вічно.
показати весь коментар
12.09.2025 11:08 Відповісти
Не може бути...
Ну тепер залишилось тільки донести це до вашого потужного друга Donwальда
показати весь коментар
12.09.2025 11:13 Відповісти
А рудий дебіл - проти! Йому Лукашенко повідомив!
показати весь коментар
12.09.2025 11:19 Відповісти
показати весь коментар
12.09.2025 11:20 Відповісти
двотижневий трампон ***** думає по іншому
показати весь коментар
12.09.2025 11:24 Відповісти
Якби Тампон був президентом нападу на Польщу не було б. І попробуйте докажіть це Тампону. Ну не міг же його кращий друг ***** такого зробити, ну не міг. Він же йому портрет подарував.
показати весь коментар
12.09.2025 11:26 Відповісти
дорожка не достаточно красной была....
показати весь коментар
12.09.2025 12:35 Відповісти
Деякі недолугі українчики можуть радіти, сміхунькати, постити меми, але у Польщі якраз все буде добре, вони швидко організувалися, у них є підтримка партнерів. Поляки вже закрили кордон з **********. А коли зелена влада закрила кордон з сосією - 26 лютого 2022, тобто Зебіл чекав русню на холодець з горілкою.. ПОтім, німецький Шпігель пише, шо у напрямку бази НАТО в Жешуві летіло щонайменше 5 безпілотників росії. На цій території діє ключовий хаб з транспортування західного озброєння для України. Радійте..
показати весь коментар
12.09.2025 12:16 Відповісти
тебе, как долугому украинчику, объясняю: нельзя ничего "закрыть"
показати весь коментар
12.09.2025 12:40 Відповісти
Какие нужны доказательства ?
В сообщениях я не слышал про шахеды с боевой частью - были только обманки . Боевые беспилотники "остались" на нашей территории .
Т.е. это была не атака , а чистая разведка - как далеко смогут залететь и какая будет реакция ... ( но мы прекрасно знали , какая будет "реакция" от Додика - примерно такая " - А он был неженка , при малейшем несчастье замирал, ничего не предпринимал, надеялся на лучшее! Когда при нем душили его родную жену, любимую, он стоял возле и уговаривал: потерпи, может, обойдется! " (с) )
показати весь коментар
12.09.2025 12:43 Відповісти
Ну! І що далі?
показати весь коментар
12.09.2025 12:48 Відповісти
 
 