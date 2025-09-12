Атака РФ була навмисною, у нас є факти та докази, - міністр цифровізації Польщі Гавковський
У Польщі заявили, що мають докази навмисної атаки території країни російськими дронами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.
"Росія навмисно атакувала Польщу - у нас є факти та докази, які це підтверджують. Це була спланована провокація, скоординована з дезінформаційною кампанією. Пом’якшення цієї правди посилює російський наратив. Кожне слово, яке підриває той факт, що ми мали справу з навмисним актом, підтримує російську дезінформацію. Дезінформація також є елементом війни", - зазначив він.
За словами міністра, дезінформація містить нотки правди, але "вся послідовність, створена з цих нотаток, ніколи не є правдою".
"Вона сконструйована так, щоб завдати шкоди державі – це елемент поширення неспокою та розпалювання емоцій. Треба називати речі своїми іменами, розкривати докази, перевіряти джерела та просвіщати суспільство, щоб воно не піддалося маніпуляціям", - додав Гавковський.
Трамп заявив, що атака дронів на Польщу могла бути помилкою.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хоча б по окупантам у Королевцю/Кьонігсбергу?
Тоді зерно почали возити по встановлених квотах до ЄС, які нам дозволили це робити, бо кацапи топили наші і інші баржі та кораблі, які транспортували збіжжя морем.
Герой України, миколаївець Вадатурський, керівник великої фірми "Нібулон" їздив до Турції, щоб вирішити питання транспортування збіжжя кораблями під прарами Турції і питання вирішувалося. Але коли він приїхав до Миколаєва, то вночі по його великому будинку прилетіла російська ракета і в спальні вбила його і його дружину. Подейкують, що координати місця перебування дали одеські бариги зернотрейдери із оточення влади, яким шановний Вадатурський заважав скуповувати за копійки зерно у наших фермерів. Як Ви думаєте, замовників встановили? Ні, про цей злочин всі давно забулися, списавши все на росію. А Вадатурський мав декілька будинків і ніхто, крім зацікавлених осіб, які за ним слідкували, не знали де він буде ночувати.
Це не блок НАТО а який страус.
ще трохи більше ніж 3 роки йому потрібно казати що він сподівається що все це закінчиться
- А я і не спав.
Ну тепер залишилось тільки донести це до вашого потужного друга Donwальда
В сообщениях я не слышал про шахеды с боевой частью - были только обманки . Боевые беспилотники "остались" на нашей территории .
Т.е. это была не атака , а чистая разведка - как далеко смогут залететь и какая будет реакция ... ( но мы прекрасно знали , какая будет "реакция" от Додика - примерно такая " - А он был неженка , при малейшем несчастье замирал, ничего не предпринимал, надеялся на лучшее! Когда при нем душили его родную жену, любимую, он стоял возле и уговаривал: потерпи, может, обойдется! " (с) )