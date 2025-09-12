Атака РФ була навмисною, у нас є факти та докази, - міністр цифровізації Польщі Гавковський

У Польщі заявили, що мають докази навмисної атаки території країни російськими дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

"Росія навмисно атакувала Польщу - у нас є факти та докази, які це підтверджують. Це була спланована провокація, скоординована з дезінформаційною кампанією. Пом’якшення цієї правди посилює російський наратив. Кожне слово, яке підриває той факт, що ми мали справу з навмисним актом, підтримує російську дезінформацію. Дезінформація також є елементом війни", - зазначив він.

За словами міністра, дезінформація містить нотки правди, але "вся послідовність, створена з цих нотаток, ніколи не є правдою".

"Вона сконструйована так, щоб завдати шкоди державі – це елемент поширення неспокою та розпалювання емоцій. Треба називати речі своїми іменами, розкривати докази, перевіряти джерела та просвіщати суспільство, щоб воно не піддалося маніпуляціям", - додав Гавковський.

Трамп заявив, що атака дронів на Польщу могла бути помилкою.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

