Атака РФ была преднамеренной, у нас есть факты и доказательства, - министр цифровизации Польши Гавковский
В Польше заявили, что имеют доказательства преднамеренной атаки территории страны российскими дронами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.
"Россия намеренно атаковала Польшу - у нас есть факты и доказательства, которые это подтверждают. Это была спланированная провокация, скоординированная с дезинформационной кампанией. Смягчение этой правды усиливает российский нарратив. Каждое слово, которое подрывает тот факт, что мы имели дело с преднамеренным актом, поддерживает российскую дезинформацию. Дезинформация также является элементом войны", - отметил он.
По словам министра, дезинформация содержит нотки правды, но "вся последовательность, созданная из этих заметок, никогда не является правдой".
"Она сконструирована так, чтобы нанести вред государству - это элемент распространения беспокойства и разжигания эмоций. Надо называть вещи своими именами, раскрывать доказательства, проверять источники и просвещать общество, чтобы оно не поддалось манипуляциям", - добавил Гавковский.
Трамп заявил, что атака дронов на Польшу могла быть ошибкой.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хоча б по окупантам у Королевцю/Кьонігсбергу?
Тоді зерно почали возити по встановлених квотах до ЄС, які нам дозволили це робити, бо кацапи топили наші і інші баржі та кораблі, які транспортували збіжжя морем.
Герой України, миколаївець Вадатурський, керівник великої фірми "Нібулон" їздив до Турції, щоб вирішити питання транспортування збіжжя кораблями під прарами Турції і питання вирішувалося. Але коли він приїхав до Миколаєва, то вночі по його великому будинку прилетіла російська ракета і в спальні вбила його і його дружину. Подейкують, що координати місця перебування дали одеські бариги зернотрейдери із оточення влади, яким шановний Вадатурський заважав скуповувати за копійки зерно у наших фермерів. Як Ви думаєте, замовників встановили? Ні, про цей злочин всі давно забулися, списавши все на росію. А Вадатурський мав декілька будинків і ніхто, крім зацікавлених осіб, які за ним слідкували, не знали де він буде ночувати.
Це не блок НАТО а який страус.
ще трохи більше ніж 3 роки йому потрібно казати що він сподівається що все це закінчиться
- А я і не спав.
Ну тепер залишилось тільки донести це до вашого потужного друга Donwальда