Новости Шахеды залетели в Польшу
3 029 30

Атака РФ была преднамеренной, у нас есть факты и доказательства, - министр цифровизации Польши Гавковский

Польша имеет доказательства, что РФ атаковала ее намеренно

В Польше заявили, что имеют доказательства преднамеренной атаки территории страны российскими дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

"Россия намеренно атаковала Польшу - у нас есть факты и доказательства, которые это подтверждают. Это была спланированная провокация, скоординированная с дезинформационной кампанией. Смягчение этой правды усиливает российский нарратив. Каждое слово, которое подрывает тот факт, что мы имели дело с преднамеренным актом, поддерживает российскую дезинформацию. Дезинформация также является элементом войны", - отметил он.

По словам министра, дезинформация содержит нотки правды, но "вся последовательность, созданная из этих заметок, никогда не является правдой".

"Она сконструирована так, чтобы нанести вред государству - это элемент распространения беспокойства и разжигания эмоций. Надо называть вещи своими именами, раскрывать доказательства, проверять источники и просвещать общество, чтобы оно не поддалось манипуляциям", - добавил Гавковский.

Трамп заявил, что атака дронов на Польшу могла быть ошибкой.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

Топ комментарии
+13
З поля для гольфу у Флориді все виглядає "нє так андазначна". Особливо коли кремлівська рука в жопі.
показать весь комментарий
12.09.2025 10:35 Ответить
+5
і тепер що? потужно перднемо в калюжу?
показать весь комментарий
12.09.2025 10:33 Ответить
+4
тампон завжди кацапський наратив поширював - бо володья для нього друг та класний хлопець
показать весь комментарий
12.09.2025 10:36 Ответить
адекватна відповідь на кацапську атаку буде?
хоча б по окупантам у Королевцю/Кьонігсбергу?
показать весь комментарий
12.09.2025 10:33 Ответить
Авжеж буде, пошлють фермерське військо блокувати кордон з Україною...
показать весь комментарий
12.09.2025 10:47 Ответить
Ви цим блокуванням кордону окремими ідіотами з Польщі будете виливати бруд на всіх поляків? Я тут на Вашому боці, що не потрібно було блокувати. Але є і інша інформація, що наші ділки, наближені до влади, дешево скупили велику кількість зерна в українських фермерів і все його завезли до Польщі, обваливши там ціни на зукупки переробників у своїх фермерів. Схема дуже проста. Наприклад польські фермери купували зерно для виробництва хліба по 200 доларів за тону. А українські бариги скупили зерно у наших фермерів по 100 доларі за тону і продали полякам по 150 доларів, наваривши собі і польським баригам по 50 доларів на тоні.
Тоді зерно почали возити по встановлених квотах до ЄС, які нам дозволили це робити, бо кацапи топили наші і інші баржі та кораблі, які транспортували збіжжя морем.
Герой України, миколаївець Вадатурський, керівник великої фірми "Нібулон" їздив до Турції, щоб вирішити питання транспортування збіжжя кораблями під прарами Турції і питання вирішувалося. Але коли він приїхав до Миколаєва, то вночі по його великому будинку прилетіла російська ракета і в спальні вбила його і його дружину. Подейкують, що координати місця перебування дали одеські бариги зернотрейдери із оточення влади, яким шановний Вадатурський заважав скуповувати за копійки зерно у наших фермерів. Як Ви думаєте, замовників встановили? Ні, про цей злочин всі давно забулися, списавши все на росію. А Вадатурський мав декілька будинків і ніхто, крім зацікавлених осіб, які за ним слідкували, не знали де він буде ночувати.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:39 Ответить
Так і було , це підтвердить любий фермер середньої руки. Вивезти зерно можна було лише своїм зеленорилим, всі інші могли лише по демпінгу їм продати в Україні.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:09 Ответить
і тепер що? потужно перднемо в калюжу?
показать весь комментарий
12.09.2025 10:33 Ответить
§уярьте нас хоть каждый день сколько хотите, мы не поддадимся на провокации!
показать весь комментарий
12.09.2025 10:47 Ответить
Цю "казку", трампу розкажи...
показать весь комментарий
12.09.2025 10:34 Ответить
З поля для гольфу у Флориді все виглядає "нє так андазначна". Особливо коли кремлівська рука в жопі.
показать весь комментарий
12.09.2025 10:35 Ответить
тампон завжди кацапський наратив поширював - бо володья для нього друг та класний хлопець
показать весь комментарий
12.09.2025 10:36 Ответить
Поляки хочуть вірити в те, що 23 дрони залетіли до них випадково ((((:
показать весь комментарий
12.09.2025 10:38 Ответить
Та помилка була, ви шо!
показать весь комментарий
12.09.2025 10:39 Ответить
Тобто, атака напад, на одну країну члена НАТО відбулась, ішо далі?
Це не блок НАТО а який страус.
показать весь комментарий
12.09.2025 10:40 Ответить
НАТО втратило свій статус військового гіганта . НАТО це скоріш дипломатичний альянс не більше ..Ну і яйка в НАТО скажем також відсутні
показать весь комментарий
12.09.2025 10:45 Ответить
раз! СІМки в Шахедах польських операторів
показать весь комментарий
12.09.2025 10:49 Ответить
А хитрозачісаний Лука що, не попереджав, звідкіля готувалося нападєніє...
показать весь комментарий
12.09.2025 10:51 Ответить
Так він не встиг дістати свої чотири карти.
показать весь комментарий
12.09.2025 10:59 Ответить
розкажи це трамбону
показать весь комментарий
12.09.2025 10:54 Ответить
майже рік тампон тримається та не вводить санкції
ще трохи більше ніж 3 роки йому потрібно казати що він сподівається що все це закінчиться
показать весь комментарий
12.09.2025 10:55 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2025 10:55 Ответить
Ну якщо там стояли польські сімки то які ще докази треба? АгЄнт "КрасноФФ" пралиться постійно відмазуючи свого шефа *****.
показать весь комментарий
12.09.2025 10:59 Ответить
Сміливо))) Обісрались спочатку а тепер вдають що тіпо не сцикуни)))))
показать весь комментарий
12.09.2025 11:04 Ответить
- Куме, просніться, ви всрались !
- А я і не спав.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:07 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2025 11:05 Ответить
Ну, добре маєте докази, вважаєте, що Росія зробила сплановану акція, де відповідь, лише велика стурбованість і Америка допоможи, а да ще давайте, щоб Україна воювала вічно.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:08 Ответить
Не може бути...
Ну тепер залишилось тільки донести це до вашого потужного друга Donwальда
показать весь комментарий
12.09.2025 11:13 Ответить
А рудий дебіл - проти! Йому Лукашенко повідомив!
показать весь комментарий
12.09.2025 11:19 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2025 11:20 Ответить
двотижневий трампон ***** думає по іншому
показать весь комментарий
12.09.2025 11:24 Ответить
Якби Тампон був президентом нападу на Польщу не було б. І попробуйте докажіть це Тампону. Ну не міг же його кращий друг ***** такого зробити, ну не міг. Він же йому портрет подарував.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:26 Ответить
Деякі недолугі українчики можуть радіти, сміхунькати, постити меми, але у Польщі якраз все буде добре, вони швидко організувалися, у них є підтримка партнерів. Поляки вже закрили кордон з **********. А коли зелена влада закрила кордон з сосією - 26 лютого 2022, тобто Зебіл чекав русню на холодець з горілкою.. ПОтім, німецький Шпігель пише, шо у напрямку бази НАТО в Жешуві летіло щонайменше 5 безпілотників росії. На цій території діє ключовий хаб з транспортування західного озброєння для України. Радійте..
показать весь комментарий
12.09.2025 12:16 Ответить
 
 