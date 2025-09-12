Атака РФ была преднамеренной, у нас есть факты и доказательства, - министр цифровизации Польши Гавковский

В Польше заявили, что имеют доказательства преднамеренной атаки территории страны российскими дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

"Россия намеренно атаковала Польшу - у нас есть факты и доказательства, которые это подтверждают. Это была спланированная провокация, скоординированная с дезинформационной кампанией. Смягчение этой правды усиливает российский нарратив. Каждое слово, которое подрывает тот факт, что мы имели дело с преднамеренным актом, поддерживает российскую дезинформацию. Дезинформация также является элементом войны", - отметил он.

По словам министра, дезинформация содержит нотки правды, но "вся последовательность, созданная из этих заметок, никогда не является правдой".

"Она сконструирована так, чтобы нанести вред государству - это элемент распространения беспокойства и разжигания эмоций. Надо называть вещи своими именами, раскрывать доказательства, проверять источники и просвещать общество, чтобы оно не поддалось манипуляциям", - добавил Гавковский.

Трамп заявил, что атака дронов на Польшу могла быть ошибкой.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

