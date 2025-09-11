РУС
Новости
1 174 18

Франция направляет три истребителя Rafale для защиты восточного фланга НАТО, - Макрон

Франция направит истребители Rafale на восточный фланг НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что принял решение отправить несколько истребителей Rafale для защиты восточного фланга НАТО после того, как российские дроны залетели в Польшу.

Об этом он написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"После вторжения российских беспилотников на территорию Польши я решил отправить три истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга Европы вместе с нашими союзниками по НАТО. Я пообещал это вчера премьер-министру Польши", - отметил он.

Также Макрон обсудил усиление защиты восточного фланга НАТО с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Безопасность европейского континента является нашим абсолютным приоритетом. Мы не поддадимся растущим запугиванием со стороны России", - подчеркнул лидер Франции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН соберется 12 сентября из-за залета российских дронов в Польшу

Ранее сообщалось, что Германия усилит свое присутствие на восточной границе НАТО в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон и Трамп обсудили вторжение дронов РФ в Польшу

і як вам ваш вибір зе малороси? шахеди та ракети не заважають? розбагатіли вже? всі вчителями хочете стати?
11.09.2025 22:06 Ответить
В Україну - нє?
11.09.2025 21:54 Ответить
нє. бо в нас призедент недоумок потужний та не зламний. та ще і брехливий
11.09.2025 22:00 Ответить
В Україну - нє?
11.09.2025 21:54 Ответить
нє. бо в нас призедент недоумок потужний та не зламний. та ще і брехливий
11.09.2025 22:00 Ответить
а так все окей
11.09.2025 22:03 Ответить
Тож українці у 2019 році не дали йому другий шанс, а ботонули його на повну.
11.09.2025 22:04 Ответить
і як вам ваш вибір зе малороси? шахеди та ракети не заважають? розбагатіли вже? всі вчителями хочете стати?
11.09.2025 22:06 Ответить
Вони ржуть, аж заходяться.
11.09.2025 22:18 Ответить
Так - але ці літаки ж льотчикам - один з яких сьогодні загинув літаючи на СУшці - літаку мабуть вже всі строки вийшли
11.09.2025 22:09 Ответить
Всмысле,не ? Украине что самолёты не дают? Или иы хочешь чтоб лично тебе дали )
11.09.2025 22:14 Ответить
Дають - шо з носа зкапає - скільки нам дали Ф-16?
11.09.2025 22:18 Ответить
Около 50 точно
11.09.2025 22:27 Ответить
Але в Польщі, достатньо було задіяти дієву методику від Президента Туреччини Єрдогана, щоб поставити московське бидло у стійло!!!
Ще не запіздало це зробити, замість порожніх заяв/балачок на вітер!!
11.09.2025 21:58 Ответить
Это "Украинская правда"

"У нас никогда не было желания и заведомого намерения сбить самолёт, принадлежащий Российской Федерации", - цитирует пресс-служба письмо Эрдогана.

"Взяв на себя все риски и приложив большие усилия, мы забрали тело погибшего российского пилота у сирийских оппозиционеров и привезли его в Турцию. Организация предпохоронных процедур была проведена в соответствии с религиозными и военными процедурами. Вся эта работа была проведена нами на уровне, достойном турецко-российских отношений", - говорится в письме.

"Я хочу ещё раз выразить своё сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесённого ущерба мы готовы к любой инициативе", - пишет президент Турции
11.09.2025 22:17 Ответить
В Исламе ложь может быть дозволенной, если она совершается с благими намерениями. В исламской религии выделяют три вида лжи, которая является допустимой. Об этом говорится в хадисе: «Не разрешена ложь, кроме как в нескольких случаях: в разговоре мужа с женой, на войне, и с целью примирения между людьми».(Виділено мною - Р.К.)

В наведеному Вами випадку маємо "2 в одному".
Pozdrawiam.
11.09.2025 22:54 Ответить
Дипломатично так, за традиціями та мудрістю вікової, Турецької дипломатичної школи, ткнули ***** рилом, у його ж лайно!!!
А не вищали, про 5 статтю НАТО, не виявляли, якусь там «затурбованість» про щось міфічне!… По суті, дієво, наочно, щоб більше орки, блудливо не брехали!
Професійно!! Треба мати бейці, щоб за свою державу, карати орків!!
11.09.2025 22:55 Ответить
ПиСтец! Вы там друг друга не перестреляйте! Вы думаете это игры? Скоро убедитесь, что не все так просто!
11.09.2025 22:06 Ответить
Що ці три винищувача будуть робити, колу в Польщу залетить не 20, а 200 шахедів?
11.09.2025 22:16 Ответить
То же что делают наши самолеты, когда шахеды летят на Васильков. У..бывать.
11.09.2025 22:20 Ответить
В с. Копилля на Волині під час навчального польоту з українського винищувача випав ********* на житловий будинок, - https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/11/7530470/ УП

На щастя, на момент події в будинку не було людей.
11.09.2025 23:21 Ответить
 
 