Франция направляет три истребителя Rafale для защиты восточного фланга НАТО, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что принял решение отправить несколько истребителей Rafale для защиты восточного фланга НАТО после того, как российские дроны залетели в Польшу.
Об этом он написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"После вторжения российских беспилотников на территорию Польши я решил отправить три истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга Европы вместе с нашими союзниками по НАТО. Я пообещал это вчера премьер-министру Польши", - отметил он.
Также Макрон обсудил усиление защиты восточного фланга НАТО с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
"Безопасность европейского континента является нашим абсолютным приоритетом. Мы не поддадимся растущим запугиванием со стороны России", - подчеркнул лидер Франции.
Ранее сообщалось, что Германия усилит свое присутствие на восточной границе НАТО в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.
Ще не запіздало це зробити, замість порожніх заяв/балачок на вітер!!
В наведеному Вами випадку маємо "2 в одному".
Pozdrawiam.
А не вищали, про 5 статтю НАТО, не виявляли, якусь там «затурбованість» про щось міфічне!… По суті, дієво, наочно, щоб більше орки, блудливо не брехали!
Професійно!! Треба мати бейці, щоб за свою державу, карати орків!!
На щастя, на момент події в будинку не було людей.