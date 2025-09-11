Франция направляет три истребителя Rafale для защиты восточного фланга НАТО, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что принял решение отправить несколько истребителей Rafale для защиты восточного фланга НАТО после того, как российские дроны залетели в Польшу.

Об этом он написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"После вторжения российских беспилотников на территорию Польши я решил отправить три истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга Европы вместе с нашими союзниками по НАТО. Я пообещал это вчера премьер-министру Польши", - отметил он.

Также Макрон обсудил усиление защиты восточного фланга НАТО с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Безопасность европейского континента является нашим абсолютным приоритетом. Мы не поддадимся растущим запугиванием со стороны России", - подчеркнул лидер Франции.

Ранее сообщалось, что Германия усилит свое присутствие на восточной границе НАТО в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

