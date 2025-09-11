РУС
Совет Безопасности ООН соберется 12 сентября из-за залета российских дронов в Польшу

Дроновая атака РФ на Польшу: созвали Совбез ООН

В пятницу, 12 сентября, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание по поводу нарушения дронов РФ воздушного пространства Польши.

Об этом сообщил МИД Польши в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН относительно нарушения Россией воздушного пространства Польши", - отметили там.

По данным Reuters, заседание пройдет 12 сентября.

О заседании именно в пятницу попросили Франция, Великобритания, Словения, Дания и Греция.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша нуждается в многоуровневой ПВО для противодействия российским беспилотникам, - Сикорский

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 40 тыс. военных развернет Польша на границе с Беларусью и Россией

+10
показать весь комментарий
11.09.2025 20:21 Ответить
+7
Розбомбили Київ, вдарили по Кабміну, вбили діточок, 25 старих на Донбасі і ніякої реакції від ООН. А тут залетіли дрони в Польщу і всі забігали як таргани. Звикли ОННівські *****( та і не тільки вони)до смерті українців.
показать весь комментарий
11.09.2025 20:19 Ответить
+4
показать весь комментарий
11.09.2025 20:16 Ответить
штани протирати
показать весь комментарий
11.09.2025 20:11 Ответить
Дрони ж були без вибухівки, чого такий кипіш?
показать весь комментарий
11.09.2025 20:11 Ответить
О! Буде велика порція свіжого занепокоєння!
показать весь комментарий
11.09.2025 20:14 Ответить
занепокоєння не прописано в статуті оон. А ось ввести миротворчі сині каски можуть. Під касками будуть немиті рожі китайців, корейців і москалів.
показать весь комментарий
11.09.2025 20:23 Ответить
цікаво,хуйло вже виставив рахунок за збиті мирні шахеди полякам?
показать весь комментарий
11.09.2025 20:14 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2025 20:16 Ответить
Тільки що дивився новий "Голий пістолет":
-Що "глухар"?
-Ні, птахи так не вбивають!
показать весь комментарий
11.09.2025 20:24 Ответить
Надо выразить очень глубокую обеспокоенность. Я уже выражаю.
показать весь комментарий
11.09.2025 20:17 Ответить
Парєшають!!! Як раніше, парєшалі по Україні.
показать весь комментарий
11.09.2025 20:18 Ответить
Розбомбили Київ, вдарили по Кабміну, вбили діточок, 25 старих на Донбасі і ніякої реакції від ООН. А тут залетіли дрони в Польщу і всі забігали як таргани. Звикли ОННівські *****( та і не тільки вони)до смерті українців.
показать весь комментарий
11.09.2025 20:19 Ответить
Саме так, словацьки мудак міністр навіть не соромиться це в голос говорити.
показать весь комментарий
11.09.2025 20:24 Ответить
То потрібно було скликати Радбез, а не мовчати.
показать весь комментарий
11.09.2025 21:20 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2025 20:21 Ответить
Вони об'єднають.
показать весь комментарий
11.09.2025 20:25 Ответить
І героїчно перекриють кордон для фур на українському кордоні!
показать весь комментарий
11.09.2025 20:40 Ответить
Напишуть папірець і висловлять стурбовану занепокоєнність. Краще б мовчки сбили рос. літак як турки свого часу. З нарваними гопніками тільки так треба.
показать весь комментарий
11.09.2025 20:23 Ответить
Можна й не одного...
показать весь комментарий
11.09.2025 20:40 Ответить
Треба кожного дня збиратися, бо в Україну росiянськi дрони кожного дня залiтають, можна с того оон навiть не виходити, засiдати без перерви
показать весь комментарий
11.09.2025 20:24 Ответить
Не запізно пити нафтусю? Нирки то вже відвалились.
показать весь комментарий
11.09.2025 20:28 Ответить
«Ві ар діплі консьорнд». Вгадав? 🤣
показать весь комментарий
11.09.2025 20:31 Ответить
Навроцкий оказался в полном говне он выехал у польского быдла на своём трампизме, плоземельстве и мракобесии, а крестный отец Польшу просто кинул и слил чекисту это политическое говно большой ложкой похлебают все трамписты мира по очереди плохо то, что вместе с тамошним быдлом пострадает и адекватный электорат..

показать весь комментарий
11.09.2025 20:35 Ответить
сСССР напал на Польшу 17сентября 1939 года в рамках Польского похода Красной армии. Вторжение произошло на 16-й день нападения Германии на Польшу и было основано на секретных договоренностях с нацистской Германией, зафиксированных в https://www.google.com/search?cs=1&sca_esv=cb1e697b99ad7555&sxsrf=AE3TifMzwfVop-eFUD3PzSiSQFOP86VLeQ%3A1757612015777&q=%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5+%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0&sa=X&ved=2ahUKEwi56cT-ntGPAxU0AtsEHfcDNY4QxccNegQIAxAB&mstk=AUtExfAiQ-XW-2O7tSLYEjZQiGueVAy5uow6MoojQIAeT1zBxyCbH_GglJFUyHPJdIBK-5k8KhsaqJOmfrZe6dnw5_AMQKyRCkUzDSwD4pHw4gKpKyR5AdztbY_i6GDB5OrgLM65CsdTSnqHK2rJJu-3JeK4Eu-********************&csui=3 пакте Молотова-Риббентропа
показать весь комментарий
11.09.2025 20:35 Ответить
У нас кожну ніч сотні дронів херачать міста, а тут пару штук залетіло і вже пообсирались
показать весь комментарий
11.09.2025 20:37 Ответить
Вчора Польшу бомбили дронами з території **********. А сьогодні Тампон замість приняття санкцій чи хоча б висловлення глибокої стурбованості навпаки зняв з Бульбофюрера санкції і пообіцяв повернути американське посольство на **********. При тому що рік назад Тампон грозився що дозволить ***** напасти на Європу якщо та буде себе вести не так як він хоче. Цікаве співпадіння? Це співпадіння наводить на думку що ***** з Тампоном хочуть відбити Україну від допомоги з Європи, щоб Україна була більш зговірлива на капітуляцію
показать весь комментарий
11.09.2025 20:51 Ответить
це той що свою країну не може захистити. а піариться на допомозі...

показать весь комментарий
11.09.2025 20:55 Ответить
Заліт дронів - зліт ООНівців - світ кривих дзеркал
показать весь комментарий
11.09.2025 20:58 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2025 21:04 Ответить
Це діло, дадуть дозвіл Навроцькому обстріляти Москву. Цікаво скільки запустить?
показать весь комментарий
11.09.2025 21:09 Ответить
А для чого збиратись? Чергове занепокоєння виразити та газіровкою побулькати нашару?
показать весь комментарий
11.09.2025 21:14 Ответить
 
 