Совет Безопасности ООН соберется 12 сентября из-за залета российских дронов в Польшу
В пятницу, 12 сентября, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание по поводу нарушения дронов РФ воздушного пространства Польши.
Об этом сообщил МИД Польши в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН относительно нарушения Россией воздушного пространства Польши", - отметили там.
По данным Reuters, заседание пройдет 12 сентября.
О заседании именно в пятницу попросили Франция, Великобритания, Словения, Дания и Греция.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.
