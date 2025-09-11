УКР
Радбез ООН збереться 12 вересня через заліт російських дронів до Польщі

Дронова атака РФ на Польщу: скликали Радбез ООН

У п'ятницю, 12 вересня, Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання щодо порушення дронів РФ повітряного простору Польщі.

Про це повідомило МЗС Польщі у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"На прохання Польщі буде скликано екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо порушення Росією повітряного простору Польщі", - зазначили там. 

За даними Reuters, засідання пройде 12 вересня.

Про засідання саме у п'ятницю попросили Франція, Велика Британія, Словенія, Данія та Греція.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща потребує багаторівневої ППО для протидії російським безпілотникам, - Сікорський

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 40 тис. військових розгорне Польща на кордоні з Білоруссю та Росією

Автор: 

Польща (8876) Радбез ООН (892) Шахед (1484)
Топ коментарі
+11
11.09.2025 20:21 Відповісти
11.09.2025 20:21 Відповісти
+7
Розбомбили Київ, вдарили по Кабміну, вбили діточок, 25 старих на Донбасі і ніякої реакції від ООН. А тут залетіли дрони в Польщу і всі забігали як таргани. Звикли ОННівські *****( та і не тільки вони)до смерті українців.
11.09.2025 20:19 Відповісти
11.09.2025 20:19 Відповісти
+6
11.09.2025 20:16 Відповісти
11.09.2025 20:16 Відповісти
штани протирати
11.09.2025 20:11 Відповісти
Радбезі ООН, разом НАТО і трампом, вчергове «ЗАЛЕТІЛИ», по дорослому, упродовж 8 місяців у них ЗАТРИМКА !!
11.09.2025 21:21 Відповісти
Дрони ж були без вибухівки, чого такий кипіш?
11.09.2025 20:11 Відповісти
О! Буде велика порція свіжого занепокоєння!
11.09.2025 20:14 Відповісти
занепокоєння не прописано в статуті оон. А ось ввести миротворчі сині каски можуть. Під касками будуть немиті рожі китайців, корейців і москалів.
11.09.2025 20:23 Відповісти
цікаво,хуйло вже виставив рахунок за збиті мирні шахеди полякам?
11.09.2025 20:14 Відповісти
11.09.2025 20:16 Відповісти
Тільки що дивився новий "Голий пістолет":
-Що "глухар"?
-Ні, птахи так не вбивають!
11.09.2025 20:24 Відповісти
Розбираються, мабуть, напомацки, у повній темноті, геть нетямущі особи??
11.09.2025 21:22 Відповісти
11.09.2025 21:23 Відповісти
Это ваша версия что Андорра---а я сразу с утра пропечатал, что это конечно ,биньдеры, и именно с Волыни послали. И конструктор дронов конечно Шухевич.
11.09.2025 21:32 Відповісти
Надо выразить очень глубокую обеспокоенность. Я уже выражаю.
11.09.2025 20:17 Відповісти
Парєшають!!! Як раніше, парєшалі по Україні.
11.09.2025 20:18 Відповісти
11.09.2025 20:19 Відповісти
Саме так, словацьки мудак міністр навіть не соромиться це в голос говорити.
11.09.2025 20:24 Відповісти
То потрібно було скликати Радбез, а не мовчати.
11.09.2025 21:20 Відповісти
11.09.2025 20:21 Відповісти
Вони об'єднають.
11.09.2025 20:25 Відповісти
І героїчно перекриють рух на українському кордоні!
11.09.2025 21:36 Відповісти
Напишуть папірець і висловлять стурбовану занепокоєнність. Краще б мовчки сбили рос. літак як турки свого часу. З нарваними гопніками тільки так треба.
11.09.2025 20:23 Відповісти
Можна й не одного...
11.09.2025 20:40 Відповісти
Треба кожного дня збиратися, бо в Україну росiянськi дрони кожного дня залiтають, можна с того оон навiть не виходити, засiдати без перерви
11.09.2025 20:24 Відповісти
Не запізно пити нафтусю? Нирки то вже відвалились.
11.09.2025 20:28 Відповісти
«Ві ар діплі консьорнд». Вгадав? 🤣
11.09.2025 20:31 Відповісти
Навроцкий оказался в полном говне он выехал у польского быдла на своём трампизме, плоземельстве и мракобесии, а крестный отец Польшу просто кинул и слил чекисту это политическое говно большой ложкой похлебают все трамписты мира по очереди плохо то, что вместе с тамошним быдлом пострадает и адекватный электорат..

11.09.2025 20:35 Відповісти
сСССР напал на Польшу 17сентября 1939 года в рамках Польского похода Красной армии. Вторжение произошло на 16-й день нападения Германии на Польшу и было основано на секретных договоренностях с нацистской Германией, зафиксированных в https://www.google.com/search?cs=1&sca_esv=cb1e697b99ad7555&sxsrf=AE3TifMzwfVop-eFUD3PzSiSQFOP86VLeQ%3A1757612015777&q=%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5+%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0&sa=X&ved=2ahUKEwi56cT-ntGPAxU0AtsEHfcDNY4QxccNegQIAxAB&mstk=AUtExfAiQ-XW-2O7tSLYEjZQiGueVAy5uow6MoojQIAeT1zBxyCbH_GglJFUyHPJdIBK-5k8KhsaqJOmfrZe6dnw5_AMQKyRCkUzDSwD4pHw4gKpKyR5AdztbY_i6GDB5OrgLM65CsdTSnqHK2rJJu-3JeK4Eu-********************&csui=3 пакте Молотова-Риббентропа
11.09.2025 20:35 Відповісти
У нас кожну ніч сотні дронів херачать міста, а тут пару штук залетіло і вже пообсирались
11.09.2025 20:37 Відповісти
Вчора Польшу бомбили дронами з території **********. А сьогодні Тампон замість приняття санкцій чи хоча б висловлення глибокої стурбованості навпаки зняв з Бульбофюрера санкції і пообіцяв повернути американське посольство на **********. При тому що рік назад Тампон грозився що дозволить ***** напасти на Європу якщо та буде себе вести не так як він хоче. Цікаве співпадіння? Це співпадіння наводить на думку що ***** з Тампоном хочуть відбити Україну від допомоги з Європи, щоб Україна була більш зговірлива на капітуляцію
показати весь коментар
11.09.2025 20:51 Відповісти
це той що свою країну не може захистити. а піариться на допомозі...

11.09.2025 20:55 Відповісти
Заліт дронів - зліт ООНівців - світ кривих дзеркал
11.09.2025 20:58 Відповісти
11.09.2025 21:04 Відповісти
Це діло, дадуть дозвіл Навроцькому обстріляти Москву. Цікаво скільки запустить?
11.09.2025 21:09 Відповісти
А для чого збиратись? Чергове занепокоєння виразити та газіровкою побулькати нашару?
11.09.2025 21:14 Відповісти
 
 