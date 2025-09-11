Радбез ООН збереться 12 вересня через заліт російських дронів до Польщі

У п'ятницю, 12 вересня, Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання щодо порушення дронів РФ повітряного простору Польщі.

Про це повідомило МЗС Польщі у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"На прохання Польщі буде скликано екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо порушення Росією повітряного простору Польщі", - зазначили там.

За даними Reuters, засідання пройде 12 вересня.

Про засідання саме у п'ятницю попросили Франція, Велика Британія, Словенія, Данія та Греція.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

