Польща потребує багаторівневої ППО для протидії російським безпілотникам, - Сікорський

Сікорський про ППО Польщі

На тлі вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня країні потрібно подбати про багаторівневу систему ППО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Так, Сікорський повторив, що важко уявити, що це могло статися випадково.

Його запитали, що могло бути метою такої провокації з боку Росії – випробувати оборону Польщі, реакцію сил НАТО чи ще щось.

"Росіяни якраз починають великі навчання "Запад" біля наших кордонів, і так, це могло бути "випробування". Але в такому разі це випробування завершилося позитивно для нас – тому що ми збили дрони. Можливо вони хотіли також залякати, можливо – вплинути на наш інфопростір, тому що "кінетична" операція супроводжувалася масштабною інформаційною кампанією", – відповів Сікорський.

Також читайте: Близько 40 тис. військових розгорне Польща на кордоні з Білоруссю та Росією

Також він назвав реакцію польських і союзницьких сил ефективною.

"Вона була ефективною. Але F-16 і F35 – не найбільш "економний" спосіб боротися з "роями дронів". Нам потрібна багаторівнева оборона проти цього нового російського методу. Її слід створити на основі досвіду, здобутого під час агресії Росії проти Україні", – додав Сікорський.

Також читайте: Російські дрони, що атакували Польщу, були націлені на центр допомоги Україні в Жешуві, - Der Spiegel

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

ППО (3542) Польща (8876) Сікорський Радослав (305)
+4
Польща потребує менше гонору і більше здорового глузду.
показати весь коментар
11.09.2025 18:38 Відповісти
+3
Бо спромоглися гуртом аж чотири шахеда збити, ще й ************* літаків!! Рахіти недороблені!!!
показати весь коментар
11.09.2025 18:47 Відповісти
+1
Не розумію чого такий кипіш із-за російських дронів у Польщі По перше вони були без вибухівки і не могли нанести шкоди жодному поляку. Їх навіть можна було не збивати, самі б попадали.
показати весь коментар
11.09.2025 18:59 Відповісти
Коментувати
Польща потребує менше гонору і більше здорового глузду.
показати весь коментар
11.09.2025 18:38 Відповісти
У Польщі посилять СВОЮ!!! оборону ....
Ну ша ? Поки Доні тягнув пєсню про дох пацанів у пісочнці - його бог хйло відтягнув від України допомогу ЄС ! так-так тепер оті підтягнуті до 5 відсотків військогового бюджету підуть на ЄС!!! А Єс теперкаже - ПОКИ НЕ ЗМІНЯТЬСЯ ОБИДВА ЛІДЕРИ в ршаистів та України - війні тривати !!!

ХУ знову усіх дебільних політиків ********** переграло!!!
показати весь коментар
11.09.2025 18:41 Відповісти
А шо в Україні? Малюк з Голвкомом допоможуть зберегти владу ЄРМАКОРМАРОДЕРАТУ - й вони зустрінуть з хлібом та сіллю нового білозубого "ЯНИКА" на "трон" типу білоруського бацьки?
показати весь коментар
11.09.2025 18:43 Відповісти
ці два пости актуальні для усіх наступних заяв від коаліції блд твою мт РІШУЧИХ , як реакцію на рашистоопреацію на ПОЛЬЩУ й тепер НАТО буде їсти оті бюджетні добавки на КОЖНУ КРАЇНУ ЄС а не на Україну.

Хйло геніальне! Трампу від нього бальшоє спасіба!
показати весь коментар
11.09.2025 18:45 Відповісти
Бо спромоглися гуртом аж чотири шахеда збити, ще й ************* літаків!! Рахіти недороблені!!!
показати весь коментар
11.09.2025 18:47 Відповісти
Якби ***** хотів знищити аеропорт в Жешуві,то не пробував би це лиш дронами,а разом з кількома різними ракетами і в кілька хвиль.Він або лякає,або відволікає увагу,щоб завдати справжнього удару на якомусь іншому напрямку.Аеропор Івано-Франківська атакували москалі ,як ірешту аеропортів України одночасно в перший день вторгнення.
показати весь коментар
11.09.2025 18:57 Відповісти
Не розумію чого такий кипіш із-за російських дронів у Польщі По перше вони були без вибухівки і не могли нанести шкоди жодному поляку. Їх навіть можна було не збивати, самі б попадали.
показати весь коментар
11.09.2025 18:59 Відповісти
Напугали там народ прилично.
показати весь коментар
11.09.2025 19:06 Відповісти
Я вважаю, що полякам треба забити на русню, жити як нічого і не було. Коли прилетять з бойовою частиною, от тоді можна робить якись висновкі і рішуче діяти. Поки що їх просто взяли на понт.
показати весь коментар
11.09.2025 19:07 Відповісти
Фермеров что кордон перекрывали вооружить пулеметами и вперед в ПВО.
показати весь коментар
11.09.2025 19:05 Відповісти
Полякам дуже, дуже повезло з паном Сікорським. Мати такого сильного міністра МЗС, це в теперішні часи дорівнює Подарунку Бога Польщі.
показати весь коментар
11.09.2025 19:10 Відповісти
Яєць пшекам невистачає
показати весь коментар
11.09.2025 19:28 Відповісти
Геніально:
https://www.youtube.com/shorts/QqYHYqdjTAQ
показати весь коментар
11.09.2025 19:36 Відповісти
 
 