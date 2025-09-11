Польща потребує багаторівневої ППО для протидії російським безпілотникам, - Сікорський

На тлі вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня країні потрібно подбати про багаторівневу систему ППО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Так, Сікорський повторив, що важко уявити, що це могло статися випадково.

Його запитали, що могло бути метою такої провокації з боку Росії – випробувати оборону Польщі, реакцію сил НАТО чи ще щось.

"Росіяни якраз починають великі навчання "Запад" біля наших кордонів, і так, це могло бути "випробування". Але в такому разі це випробування завершилося позитивно для нас – тому що ми збили дрони. Можливо вони хотіли також залякати, можливо – вплинути на наш інфопростір, тому що "кінетична" операція супроводжувалася масштабною інформаційною кампанією", – відповів Сікорський.

Також він назвав реакцію польських і союзницьких сил ефективною.

"Вона була ефективною. Але F-16 і F35 – не найбільш "економний" спосіб боротися з "роями дронів". Нам потрібна багаторівнева оборона проти цього нового російського методу. Її слід створити на основі досвіду, здобутого під час агресії Росії проти Україні", – додав Сікорський.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.