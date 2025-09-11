Польша нуждается в многоуровневой ПВО для противодействия российским беспилотникам, - Сикорский
На фоне вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября стране нужно позаботиться о многоуровневой системе ПВО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В частности, Сикорский повторил, что трудно представить, что это могло произойти случайно.
Его спросили, что могло быть целью такой провокации со стороны России - испытать оборону Польши, реакцию сил НАТО или еще что-то.
"Россияне как раз начинают большие учения "Запад" у наших границ, и да, это могло быть "испытание". Но в таком случае это испытание завершилось положительно для нас - потому что мы сбили дроны. Возможно, они хотели также запугать, возможно, повлиять на наше инфопространство, потому что "кинетическая" операция сопровождалась масштабной информационной кампанией", - ответил Сикорский.
Также он назвал реакцию польских и союзнических сил эффективной.
"Она была эффективной. Но F-16 и F35 - не самый "экономный" способ бороться с "роями дронов". Нам нужна многоуровневая оборона против этого нового российского метода. Ее следует создать на основе опыта, полученного во время агрессии России против Украины", - добавил Сикорский.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.
