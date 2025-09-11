РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
Польша нуждается в многоуровневой ПВО для противодействия российским беспилотникам, - Сикорский

Сикорский о ПВО Польши

На фоне вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября стране нужно позаботиться о многоуровневой системе ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

В частности, Сикорский повторил, что трудно представить, что это могло произойти случайно.

Его спросили, что могло быть целью такой провокации со стороны России - испытать оборону Польши, реакцию сил НАТО или еще что-то.

"Россияне как раз начинают большие учения "Запад" у наших границ, и да, это могло быть "испытание". Но в таком случае это испытание завершилось положительно для нас - потому что мы сбили дроны. Возможно, они хотели также запугать, возможно, повлиять на наше инфопространство, потому что "кинетическая" операция сопровождалась масштабной информационной кампанией", - ответил Сикорский.

Также читайте: Около 40 тыс. военных развернет Польша на границе с Беларусью и Россией

Также он назвал реакцию польских и союзнических сил эффективной.

"Она была эффективной. Но F-16 и F35 - не самый "экономный" способ бороться с "роями дронов". Нам нужна многоуровневая оборона против этого нового российского метода. Ее следует создать на основе опыта, полученного во время агрессии России против Украины", - добавил Сикорский.

Также читайте: Российские дроны, атаковавшие Польшу, были нацелены на центр помощи Украине в Жешуве, - Der Spiegel

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

Топ комментарии
+6
Польща потребує менше гонору і більше здорового глузду.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:38 Ответить
+4
Бо спромоглися гуртом аж чотири шахеда збити, ще й ************* літаків!! Рахіти недороблені!!!
показать весь комментарий
11.09.2025 18:47 Ответить
+1
Не розумію чого такий кипіш із-за російських дронів у Польщі По перше вони були без вибухівки і не могли нанести шкоди жодному поляку. Їх навіть можна було не збивати, самі б попадали.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:59 Ответить
Польща потребує менше гонору і більше здорового глузду.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:38 Ответить
У Польщі посилять СВОЮ!!! оборону ....
Ну ша ? Поки Доні тягнув пєсню про дох пацанів у пісочнці - його бог хйло відтягнув від України допомогу ЄС ! так-так тепер оті підтягнуті до 5 відсотків військогового бюджету підуть на ЄС!!! А Єс теперкаже - ПОКИ НЕ ЗМІНЯТЬСЯ ОБИДВА ЛІДЕРИ в ршаистів та України - війні тривати !!!

ХУ знову усіх дебільних політиків ********** переграло!!!
показать весь комментарий
11.09.2025 18:41 Ответить
А шо в Україні? Малюк з Голвкомом допоможуть зберегти владу ЄРМАКОРМАРОДЕРАТУ - й вони зустрінуть з хлібом та сіллю нового білозубого "ЯНИКА" на "трон" типу білоруського бацьки?
показать весь комментарий
11.09.2025 18:43 Ответить
ці два пости актуальні для усіх наступних заяв від коаліції блд твою мт РІШУЧИХ , як реакцію на рашистоопреацію на ПОЛЬЩУ й тепер НАТО буде їсти оті бюджетні добавки на КОЖНУ КРАЇНУ ЄС а не на Україну.

Хйло геніальне! Трампу від нього бальшоє спасіба!
показать весь комментарий
11.09.2025 18:45 Ответить
Бо спромоглися гуртом аж чотири шахеда збити, ще й ************* літаків!! Рахіти недороблені!!!
показать весь комментарий
11.09.2025 18:47 Ответить
Якби ***** хотів знищити аеропорт в Жешуві,то не пробував би це лиш дронами,а разом з кількома різними ракетами і в кілька хвиль.Він або лякає,або відволікає увагу,щоб завдати справжнього удару на якомусь іншому напрямку.Аеропор Івано-Франківська атакували москалі ,як ірешту аеропортів України одночасно в перший день вторгнення.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:57 Ответить
Не розумію чого такий кипіш із-за російських дронів у Польщі По перше вони були без вибухівки і не могли нанести шкоди жодному поляку. Їх навіть можна було не збивати, самі б попадали.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:59 Ответить
Напугали там народ прилично.
показать весь комментарий
11.09.2025 19:06 Ответить
Я вважаю, що полякам треба забити на русню, жити як нічого і не було. Коли прилетять з бойовою частиною, от тоді можна робить якись висновкі і рішуче діяти. Поки що їх просто взяли на понт.
показать весь комментарий
11.09.2025 19:07 Ответить
Фермеров что кордон перекрывали вооружить пулеметами и вперед в ПВО.
показать весь комментарий
11.09.2025 19:05 Ответить
Полякам дуже, дуже повезло з паном Сікорським. Мати такого сильного міністра МЗС, це в теперішні часи дорівнює Подарунку Бога Польщі.
показать весь комментарий
11.09.2025 19:10 Ответить
Яєць пшекам невистачає
показать весь комментарий
11.09.2025 19:28 Ответить
Геніально:
https://www.youtube.com/shorts/QqYHYqdjTAQ
показать весь комментарий
11.09.2025 19:36 Ответить
Что буду просить Патриоты назад?
показать весь комментарий
11.09.2025 20:17 Ответить
Людям які проковтнули Качинського жодне ппопро ,танкиракети не допоможуть.
показать весь комментарий
11.09.2025 20:32 Ответить
 
 