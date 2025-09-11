Франція направляє три винищувачі Rafale для захисту східного флангу НАТО, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що ухвалив рішення відправити декілька винищувачів Rafale для захисту східного флангу НАТО після того, як російські дрони залетіли до Польщі.

"Після вторгнення російських безпілотників на територію Польщі я вирішив відрядити три винищувачі Rafale для захисту повітряного простору Польщі та східного флангу Європи разом з нашими союзниками по НАТО. Я пообіцяв це вчора прем'єр-міністру Польщі", - зазначив він.

Також Макрон обговорив посилення захисту східного флангу НАТО з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Безпека європейського континенту є нашим абсолютним пріоритетом. Ми не піддамося зростаючим залякуванням з боку Росії", - наголосив лідер Франції.

Раніше повідомлялося, що Німеччина посилить свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на вторгнення російських безпілотників до Польщі.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

