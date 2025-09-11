УКР
Франція направляє три винищувачі Rafale для захисту східного флангу НАТО, - Макрон

Франція направить винищувачі Rafale до східного флангу НАТО

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що ухвалив рішення відправити декілька винищувачів Rafale для захисту східного флангу НАТО після того, як російські дрони залетіли до Польщі.

Про це він написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Після вторгнення російських безпілотників на територію Польщі я вирішив відрядити три винищувачі Rafale для захисту повітряного простору Польщі та східного флангу Європи разом з нашими союзниками по НАТО. Я пообіцяв це вчора прем'єр-міністру Польщі", - зазначив він.

Також Макрон обговорив посилення захисту східного флангу НАТО з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Безпека європейського континенту є нашим абсолютним пріоритетом. Ми не піддамося зростаючим залякуванням з боку Росії", - наголосив лідер Франції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Радбез ООН збереться 12 вересня через заліт російських дронів до Польщі

Раніше повідомлялося, що Німеччина посилить свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на вторгнення російських безпілотників до Польщі.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон та Трамп обговорили вторгнення дронів РФ у Польщу

Автор: 

+3
і як вам ваш вибір зе малороси? шахеди та ракети не заважають? розбагатіли вже? всі вчителями хочете стати?
11.09.2025 22:06 Відповісти
+2
В Україну - нє?
11.09.2025 21:54 Відповісти
+2
нє. бо в нас призедент недоумок потужний та не зламний. та ще і брехливий
11.09.2025 22:00 Відповісти
а так все окей
11.09.2025 22:03 Відповісти
Тож українці у 2019 році не дали йому другий шанс, а ботонули його на повну.
11.09.2025 22:04 Відповісти
і як вам ваш вибір зе малороси? шахеди та ракети не заважають? розбагатіли вже? всі вчителями хочете стати?
11.09.2025 22:06 Відповісти
Вони ржуть, аж заходяться.
11.09.2025 22:18 Відповісти
Так - але ці літаки ж льотчикам - один з яких сьогодні загинув літаючи на СУшці - літаку мабуть вже всі строки вийшли
11.09.2025 22:09 Відповісти
Всмысле,не ? Украине что самолёты не дают? Или иы хочешь чтоб лично тебе дали )
11.09.2025 22:14 Відповісти
Дають - шо з носа зкапає - скільки нам дали Ф-16?
11.09.2025 22:18 Відповісти
Около 50 точно
11.09.2025 22:27 Відповісти
Але в Польщі, достатньо було задіяти дієву методику від Президента Туреччини Єрдогана, щоб поставити московське бидло у стійло!!!
Ще не запіздало це зробити, замість порожніх заяв/балачок на вітер!!
11.09.2025 21:58 Відповісти
Это "Украинская правда"

"У нас никогда не было желания и заведомого намерения сбить самолёт, принадлежащий Российской Федерации", - цитирует пресс-служба письмо Эрдогана.

"Взяв на себя все риски и приложив большие усилия, мы забрали тело погибшего российского пилота у сирийских оппозиционеров и привезли его в Турцию. Организация предпохоронных процедур была проведена в соответствии с религиозными и военными процедурами. Вся эта работа была проведена нами на уровне, достойном турецко-российских отношений", - говорится в письме.

"Я хочу ещё раз выразить своё сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесённого ущерба мы готовы к любой инициативе", - пишет президент Турции
11.09.2025 22:17 Відповісти
В Исламе ложь может быть дозволенной, если она совершается с благими намерениями. В исламской религии выделяют три вида лжи, которая является допустимой. Об этом говорится в хадисе: «Не разрешена ложь, кроме как в нескольких случаях: в разговоре мужа с женой, на войне, и с целью примирения между людьми».(Виділено мною - Р.К.)

В наведеному Вами випадку маємо "2 в одному".
Pozdrawiam.
11.09.2025 22:54 Відповісти
Дипломатично так, за традиціями та мудрістю вікової, Турецької дипломатичної школи, ткнули ***** рилом, у його ж лайно!!!
А не вищали, про 5 статтю НАТО, не виявляли, якусь там «затурбованість» про щось міфічне!… По суті, дієво, наочно, щоб більше орки, блудливо не брехали!
Професійно!! Треба мати бейці, щоб за свою державу, карати орків!!
11.09.2025 22:55 Відповісти
ПиСтец! Вы там друг друга не перестреляйте! Вы думаете это игры? Скоро убедитесь, что не все так просто!
11.09.2025 22:06 Відповісти
Що ці три винищувача будуть робити, колу в Польщу залетить не 20, а 200 шахедів?
11.09.2025 22:16 Відповісти
То же что делают наши самолеты, когда шахеды летят на Васильков. У..бывать.
11.09.2025 22:20 Відповісти
В с. Копилля на Волині під час навчального польоту з українського винищувача випав ********* на житловий будинок, - https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/11/7530470/ УП

На щастя, на момент події в будинку не було людей.
11.09.2025 23:21 Відповісти
 
 