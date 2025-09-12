Трамп заявил, что вторжение дронов в Польшу могло быть ошибкой
Президент США Дональд Трамп прокомментировал нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на FoxNews.
"Это могла быть ошибка. Но и без того я не доволен ничем в этой ситуации. Но надеюсь, что это подходит к концу", - заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что Германия усилит свое присутствие на восточной границе НАТО в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей, мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.
Схоже Трамп, як адвокат Кремля, - можливо і агент Кремля, як заявив президент Португалії - поступово приближається до заяви про те, що Польщу атакувала Україна?
А як ще можна пояснити "миротворчість" Трампа ?
Вже 11 років ***** помилково кидає дрони бомби і ракети, а військові просто заблукали.
от й вийшла Велика руда дурна
помилка
агент Краснов в своем репертуаре