Трамп заявил, что вторжение дронов в Польшу могло быть ошибкой

Президент США Дональд Трамп прокомментировал нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами.

"Это могла быть ошибка. Но и без того я не доволен ничем в этой ситуации. Но надеюсь, что это подходит к концу", - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Германия усилит свое присутствие на восточной границе НАТО в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей, мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

