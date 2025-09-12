РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
11 171 142

Трамп заявил, что вторжение дронов в Польшу могло быть ошибкой

трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на FoxNews.

"Это могла быть ошибка. Но и без того я не доволен ничем в этой ситуации. Но надеюсь, что это подходит к концу", - заявил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН соберется 12 сентября из-за залета российских дронов в Польшу

Ранее сообщалось, что Германия усилит свое присутствие на восточной границе НАТО в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей, мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон и Трамп обсудили вторжение дронов РФ в Польшу

беспилотник (4236) Польша (8748) Трамп Дональд (6586) Шахед (1488)
Топ комментарии
+67
Ага. Не збирались, але картки польських мобільних операторів в дрони встановили...
12.09.2025 01:57 Ответить
+63
Руда чмошна потвора!!!
Більшого від тебе ніхто і не очікував...
12.09.2025 01:49 Ответить
+52
Це ти сам, адвокат злочинів путлєра, є трагічною помилкою виборців США.
12.09.2025 02:04 Ответить
Страница 2 из 2
Це найбільш жалюгідний та нікчемний президент за всю історію USA.
12.09.2025 07:35 Ответить
Воно смокче прилюдно хутиського прутня навить не ховаючись, із задоволенням, та ще і іншим пропонує спробувати…
12.09.2025 07:37 Ответить
Цікавий хід підказує Трамп полякам , 19 дронів залетіли випадково - можливо таке - можливо. поляки проковтнуть - проковтнуть. Проковтнули те що під Смоленськом береза збила президентський літак .
12.09.2025 07:52 Ответить
Яке ж воно дурнувате руде чмо.
12.09.2025 07:54 Ответить
Надіявся шо це його проб"є - нє! - дуже товстошкірий
12.09.2025 07:58 Ответить
Невже самим американцям не гидко, що ними зараз керує використаний ****** кандом?
12.09.2025 08:01 Ответить
Для них більш важлива вартість бургера та галона пального, а що там відбувається в світі - діло десяте.
12.09.2025 08:22 Ответить
Воно придуркувате старе лайно.
12.09.2025 08:06 Ответить
Трамп заявив, що вторгнення дронів у Польщу могло бути помилкою?

Схоже Трамп, як адвокат Кремля, - можливо і агент Кремля, як заявив президент Португалії - поступово приближається до заяви про те, що Польщу атакувала Україна?

А як ще можна пояснити "миротворчість" Трампа ?
12.09.2025 08:13 Ответить
І війна путіна проти України в історичному сенсі помилка. А за юридичним значенням - тяжкий злочин. путін-злочинець !
12.09.2025 10:39 Ответить
12.09.2025 08:13 Ответить
TACO loser
12.09.2025 08:31 Ответить
у когось є ще "сумніви", що ця руда ***** працює на підорашу???
12.09.2025 08:32 Ответить
Ото кацапи сильні, цілий президент США їхній агент
12.09.2025 08:36 Ответить
Помилка це ти гнида жовта
12.09.2025 08:35 Ответить
Таких дебілів американці ще не обирали!
12.09.2025 08:40 Ответить
Невже ще когось дивують заяви Трампа ?.
12.09.2025 08:43 Ответить
Ага. І сім-карти польських операторів у Шахеди потрапили випадково.
12.09.2025 08:44 Ответить
Можна хоч один день прожити, щоб не бачити і не чути цього йолопа?
12.09.2025 08:46 Ответить
Велика помилка це трамп, що став президентом сша,наразі піндосії
12.09.2025 08:52 Ответить
Так авжеж, ВІРИМО!
Вже 11 років ***** помилково кидає дрони бомби і ракети, а військові просто заблукали.
12.09.2025 08:52 Ответить
Трамп - наш слоняра!!!
12.09.2025 08:58 Ответить
АгЄнт ''КрасноФФ'' вже навіть не шифрується
12.09.2025 09:12 Ответить
кондом в батька трампона порвався
от й вийшла Велика руда дурна
помилка
12.09.2025 09:13 Ответить
Мурло )))
12.09.2025 09:18 Ответить
адвокат расии
12.09.2025 09:19 Ответить
как арістовіч когда х22 в длм попала сказал что жто ппо віновато.
12.09.2025 09:21 Ответить
Помилкою було, коли твій тато свого часу не одягнув презерватив.
12.09.2025 09:24 Ответить
Яке ж воно кончене...
12.09.2025 09:31 Ответить
Наївний лох
12.09.2025 09:50 Ответить
Во дебіл! Та прийми ти вже Россію разом з Китаєм і Кімчиком у НАТО, отримай Шнобелівську премію за договорняки і починь з миром в обісцяній могилі! Бо саме таким буде історичний підсумок решти світу твого руління Штатами - вислав сотню мігрантів і зруйнував підвалини світової безпеки...
12.09.2025 09:54 Ответить
Це як сказати що людожер Чикатіло - помилково вбивав дітей .
12.09.2025 10:16 Ответить
яке воно кончене.
12.09.2025 10:22 Ответить
1939: спочатку зустріч двох друзів та гарна розмова, а потім - напад на Польщу...
12.09.2025 10:24 Ответить
нуда, а якби ті дрони підірвали якусь багатоповерхівку у Львові, то "помилок" не було би - все було би "гуд"?
12.09.2025 10:29 Ответить
Це ти помилка американських виборців
12.09.2025 10:41 Ответить
12.09.2025 10:44 Ответить
нічого дивного- агент кдб відпрацьовує
12.09.2025 11:08 Ответить
А от цікаво, на день народження пуйла Трамп вдягне будьоновку? Так близько до провалу Краснов ще ніколи не був.
12.09.2025 11:48 Ответить
помилкою було те що мама трампа вчасно не зробила аборт.
12.09.2025 12:15 Ответить
Так хочеться торгувати з парашкою, що аж на весь світ насрати. Вони не будуть тобі помагати з Китаєм воювати, прокинься: це Китай вже почав війну руками путіна
12.09.2025 12:20 Ответить
тут ведь как. могло быть ошибкой. а могло и не быть. может путин запустил шахеды па Польше, а может и *****. нипанятна савиршенна.
агент Краснов в своем репертуаре
12.09.2025 12:23 Ответить
